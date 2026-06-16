40 años sin Borges: la curiosa historia de su paso por Ginebra, ciudad donde quiso morir pero no ser enterrado

En el cuento "El otro", el primero de los que se reproducen en El libro de arena (1975), Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - Ginebra, 1986) relata el improbable encuentro –datado por el irredento fabulador en febrero de 1969– con su alter ego juvenil, "un muchacho que no había cumplido veinte años", en un banco frente al río Charles en Cambridge.

Para convencerlo de que se trata de su otro yo, el escritor enumera uno a uno los libros que custodiaba allá por 1918 en su biblioteca de la casa familiar suiza, emplazada en el número 17 de la Rue de Malagnou, en Ginebra. Entre ellos, uno editado en rústica sobre las costumbres sexuales de los pueblos balcánicos. Al fin y al cabo, aunque tardío, era un adolescente.

A continuación, el narrador, "un hombre de más de 70 años", rememora "un atardecer en un primer piso de la plaza Dubourg". En realidad, se refiere a la plaza du Bourg-de-Four, en el casco histórico de Ginebra, tal y como le hace saber el chico, casi convencido ya de estar frente a su yo del futuro.

Estela Canto, la musa de El Aleph, completa en Borges a contraluz (1989), libro en el que relató sus experiencias junto al escritor, el recuerdo evocado en "El otro" de aquel atardecer en Suiza. Según la escritora, periodista y traductora argentina, que para escabullirse de la propuesta de matrimonio de Borges llegó a argüir que tendrían que copular antes, sabiendo que aquel horizonte lo disuadiría, hace hincapié en la traumática timidez del autor de Ficciones.

Una vez, según cuenta en estas memorias, lo acompañó a terapia, donde descubrió la historia que había detrás de la referencia en su cuento a la plaza ginebrina. Siendo aún adolescente, su padre le había preguntado si había mantenido ya relaciones sexuales. El escritor en ciernes lo negó, así que el abogado Jorge Guillermo Borges concertó una cita con una meretriz que habría de tener lugar en la plaza du Bourg-de-Four, la plaza más antigua de la ciudad.

Plaza du Bourg-de_Fource en Ginebra a comienzos del siglo XX.

Los días transcurridos hasta entonces fueron un tormento para el joven, que, además de la turbación que le generaba imaginarse junto a una desconocida, empezó a especular con la idea de que su padre fuera cliente de la dama que lo iba a desflorar. ¿Por qué, si no, iba a conocerla? El encuentro finalmente se produjo y, como cabía esperar, fue un desastre. Más de cincuenta años después, Borges no lo había olvidado, y así lo manifestó en su cuento.

Ahora que ha pasado un siglo de aquel episodio, que debió coincidir con los últimos compases de la Gran Guerra, la plaza sigue igual. La arquitectura de los edificios –algunos conservan su carácter medieval original, aunque predominan los diseños gótico y renacentista– se conserva prácticamente intacta, de modo que es sencillo intuir al primerizo Borges, con toda su desazón a cuestas, entre los claroscuros que se atisban en las ventanas de los balcones de algún primer piso de la plaza.

Marcos Liyo, coordinador de la asociación Los Conjurados; Vanessa Colmegna, gerente de la cátedra Vargas Llosa y exasistente del nobel peruano; Raúl Tola, director de la cátedra Vargas Llosa; Alejandro Vaccaro, biógrafo de Borges y responsable principal de la Colección Borges; y Alejandro Guillermo Roemmers, poeta, en la ruta por Ginebra (Suiza) organizada por la asociación Los Conjurados, con motivo del homenaje a Jorge Luis Borges por el 40.º aniversario de su fallecimiento. Foto: Luis Horcajada (agencia Atrevia)

Acompañamos a Marcos Liyo, argentino afincado en Ginebra, por los enclaves borgianos de la ciudad. Estamos junto a la fuente de piedra del siglo XVIII, ubicada en el centro de la plaza en la que Borges pudo haber perdido su virginidad. Liyo es el fundador de la asociación Los Conjurados –el nombre alude al último poema de Borges, dedicado a Ginebra–, una de las entidades organizadoras del homenaje al escritor en la ciudad suiza, donde murió y donde está enterrado, con motivo del 40.º aniversario de su fallecimiento, el 14 de junio de 1986.

Liyo nos conduce desde la citada casa de la Rue de Malagnou, donde el escritor residió junto a sus padres y su hermana Norah entre 1914 y 1918, hasta el Collège Calvin, en el que cursó el Bachillerato y se abismó en lecturas decisivas. "De todas las ciudades del planeta, [...] Ginebra me parece la más propicia a la felicidad. Le debo, a partir de 1914, la revelación del francés, del latín, del alemán, del expresionismo, de Schopenhauer, de la doctrina del Buddha, del Taoísmo, de Conrad, de Lafcadio Hearn y de la nostalgia de Buenos Aires", escribió el autor.

Jorge Luis Borges junto a su padre, Jorge Guillermo Borges; su madre, Leonor Acevedo; y su hermana Norah en Ginebra, abril de 1914

Las calificaciones no fueron buenas el primer año de colegio. Incluso suspendió francés, aunque sus compañeros intentaron ayudarlo, persuadiendo al profesor de que se hiciera cargo de su reciente llegada. Sus relaciones escolares, por cierto, fueron en Ginebra muy distintas a las que mantuvo años atrás en Buenos Aires, donde sufrió el escarnio y las burlas –el bullying actual– de sus compañeros, empeñados en resaltar su personalidad cohibida.

De la estancia de Borges en Ginebra, adonde llegó junto a su familia para que su padre se tratara de su progresiva ceguera en una clínica oftalmológica de la ciudad –el escritor heredó la enfermedad y perdió la vista a los 55 años–, cabe destacar además la correspondencia que mantuvo con un amigo de la infancia en Buenos Aires. Las misivas están reunidas en el libro Cartas a Godel (Emecé, 2024) y son "imprescindibles para conocer cómo creció", según asegura Alejandro Vaccaro, su principal biógrafo, encargado de la edición.

Jorge Luis Borges, el cuarto por la izquierda de la fila de arriba, junto a sus compañeros del Collège Calvin (Ginebra, Suiza).

En ellas da buena cuenta de sus aprendizajes, confiesa las sensaciones que le suscitan las chicas a las que conoce y reflexiona acerca de los temas que ya le obsesionaban antes de formar parte de una de las obras más influyentes de la literatura en español.

Algunos manuscritos correspondientes a estas cartas fueron exhibidos este sábado 13 de junio en la Maison Rousseau de Ginebra, edificio donde nació el célebre filósofo, en el que se celebró la presentación de la Colección Borges. Auspiciada por la Cátedra Vargas Llosa, otra de las entidades implicadas en el homenaje, e impulsada por el escritor y filántropo argentino Alejandro Guillermo Roemmers, es el resultado del monumental trabajo de Vaccaro, que durante casi medio siglo se ha entregado a la tarea de rastrear revistas, manuscritos, cartas, postales, documentos personales y papeles de trabajo, entre otros objetos.

Cubierta de la 'Colección Borges', cuyos textos corresponden a Alejandro Guillermo Roemmers y Alejandro Vaccaro, mientras que la edición corre a cargo de Marisa Galvagni

La colección está compuesta por aproximadamente 30.000 piezas –de las cuales 6.000 son libros– e incluye un inmenso volumen de más de 500 páginas editado con exquisito gusto que desgrana los pormenores del proyecto. La exposición Borges. Años de esplendor literario, una pequeña muestra de la colección que recoge 16 manuscritos del autor –entre los que se encuentra, por ejemplo, el del cuento "El inmortal", contenido en El Aleph–, fue presentada el pasado 11 de junio en la biblioteca Eugenio Trías del Retiro de Madrid, en el marco de la Feria del Libro, y se puede visitar hasta el próximo 9 de julio.

El cometido de Roemmers ha sido "evitar que la colección se disgregue", según cuenta a El Cultural. Miembro de una familia al frente de una potentada empresa farmacéutica, una de las más importantes de Argentina, el escritor se incorporó recientemente al proyecto de Vaccaro, aunque su participación ha sido determinante.

El destino ideal de la colección sería un museo en Buenos Aires dedicado al escritor "que pueda ofrecerse al público, a especialistas, estudiantes y turistas", tal y como expresa Roemmers. Pero "el gobierno argentino aún no nos ha cedido el lugar apropiado que venimos solicitando", lamenta.

El escaso interés cultural por parte del Ejecutivo de Milei, que se jacta de no haber leído al más ilustre autor de la historia de su país, no hace presagiar que el proyecto del museo vaya a materializarse al menos a corto plazo. "No es que se hayan negado", aclara Roemmers, sino que "cuando asumieron el mandato, la Argentina estaba al borde de un colapso absoluto. Han tenido que priorizar lo urgente y la cultura, lamentablemente, suele quedar pospuesta". Con todo, "si por la vía oficial no prospera, nos plantearemos hacerlo de manera privada", anunció en la presentación.

Vaccaro aseguró al respecto que la idea de preservar en esta colección la obra de Borges "no es un acto de posesión, sino un acto de resistencia frente al olvido". Preguntado por las relaciones con la otra institución encargada de su legado, la Fundación Borges, ahora dirigida por las sobrinas de María Kodama, viuda del escritor, Vaccaro reconoció que no existe "un trato directo", aunque "las colecciones son complementarias". Cabe recordar aquí que Kodama, custodia del legado hasta su fallecimiento en 2023, siempre se negó a legitimar las piezas que Vaccaro iba acumulando.

Sin embargo, expertos en Borges como el escritor Roberto Alifano, estrecho colaborador del autor de Historia universal de la infamia, acredita sin dudas su autenticidad. El autor de Macoco, el primer playboy (Renacimiento, 2022), la biografía novelada del histriónico seductor argentino sobre el que se creó el personaje de El Gran Gatsby, compareció en la presentación de la colección junto a Vaccaro y Roemmers.

Alejandro Vaccaro, Roberto Alifano, Alejandro G. Roemmers y Marcos Liyo durante la presentación de la 'Colección Borges'. Foto: Luis Horcajada (Atrevia)

"Trabajábamos por las mañanas, comíamos, se dormía una siesta y siempre volvía con nuevas ideas", relató Alifano, orgulloso de haber disfrutado de "una relación sumamente enriquecedora". Borges corregía obsesivamente, a veces incluso obras ya publicadas, y era "un gran humorista", tal y como constató su amanuense –además de las traducciones (de Stevenson y Hesse, entre otros) que emprendieron juntos, Alifano escribía muchos textos que le dictaba el escritor– en el imprescindible El humor de Borges, que recoge sus siempre sorprendentes ocurrencias.

La presentación de la colección se descorchó con una muy lograda recreación de una videoconferencia con el autor de El Aleph, al que vimos conversar, por la gracia de la IA, con cada uno de los ponentes. Otra de las controversias tratadas fue la posible repatriación de los restos de Borges desde Ginebra a Buenos Aires, donde el escritor siempre quiso que estuvieran.

Borges 'charla' por videoconferencia con Alejandro G. Roemmers. Foto: Luis Horcajada (Atrevia)

"Alifano, usted va a ser el encargado de que yo descanse aquí". Estas fueron las palabras que, según su colaborador, le dijo Borges paseando por el cementerio de la Recoleta la capital argentina. "Pero alguien lo trajo aquí y desde entonces…", deslizó Alifano. Vaccaro apunta, a propósito, que "quiso morir aquí, pero no ser enterrado aquí". Lo dijo en más de una ocasión y está escrito en varios textos, según su biógrafo, que en este caso se mostró optimista: "Vamos a conseguir repatriarlo".

Es hora de volver a octubre de 1985: un diagnóstico de cáncer de hígado empuja a Borges a viajar a Ginebra, la ciudad donde pasó su adolescencia. Del 10 al 15 diciembre, se instala junto a María Kodama en el desaparecido hotel La Ballesta, pero pronto ingresa en el hospital cantonal. Tras un breve regreso al hotel, en marzo de 1986 tuvieron que llevarlo a una clínica privada.

Borges, consciente de su inminente final, siempre tuvo claro que no quería morir ingresado, así que pasó los últimos días de su vida en el segundo piso del número 28 de la Grand-Rue, antigua avenida principal de Ginebra, el edificio contiguo al que ahora alberga la citada Maison Rousseau. Las editoriales Alianza y Gallimard se encargaron del alquiler del inmueble durante apenas 48 horas.

"¿En cuál de mis ciudades moriré?", se preguntó el escritor en el primer verso del emocionante poema Qué será del caminante fatigado. En efecto, Ginebra, "donde recibí la revelación no de Calvino, sino de Tácito", era una de las ciudades que contemplaba (las otras fueron Montevideo, Nara, Austin y, por supuesto, Buenos Aires, "donde casi soy un forastero dados mis muchos años, o una costumbre de la gente que me pide un autógrafo"). Decidió que fuera aquí poco después de contemplar, con estupefacción, el show mediático que se montó en torno a la muerte del líder político Ricardo Balbín, de quien tomaron incluso fotos de su cadáver.

Alejandro Vaccaro participa en el homenaje a Borges junto a su tumba, en el cementerio de Plainpalais (Ginebra, Suiza). Foto: Luis Horcajada (Atrevia)

El cortejo fúnebre partió desde la catedral de San Pedro, desde donde Calvino impulsó la reforma –la transgresión acompañó, al menos tangencialmente, al escritor hasta su muerte–, y llegó al cementerio de Plainpalais, conocido como el de los Reyes. Este domingo, cuando se cumplieron cuarenta años exactos de su fallecimiento, se organizó un sencillo homenaje en el que intervinieron, con la lectura de algunos poemas, su biógrafo (Vaccaro), su más estrecho colaborador (Alifano), el director de la Cátedra Vargas Llosa (Raúl Tola) y el fundador y coordinador de Los Conjurados (Marcos Liyo).

El homenaje estuvo en el aire hasta el último momento, pues había convocada una manifestación en Ginebra contra la celebración de la cumbre del G7 en la vecina localidad francesa de Évian. Aunque tuvo lugar el domingo por la tarde, su presencia sobrevoló la atmósfera de la ciudad durante todo el fin de semana. Además, era imposible no reparar en los maderos amarillos que protegían del vandalismo a incontables establecimientos, lo que nos impidió disfrutar de esos famosos (por lujosos) escaparates ginebrinos.

No duró más de veinte minutos el homenaje, que finalmente se autorizó, pero es borgiano pensar que mientras los jóvenes se aprovisionaban de las piedras, botellas, trozos de cemento y petardos que arrojarían horas después contra los antidisturbios, unos pocos dejamos sobre la tumba del escritor cuarenta rosas amarillas, el único color que distinguía Borges en los años de su ceguera. Cuarenta rosas, una por cada uno de los años que su cuerpo –nunca su obra– pertenece a otro mundo. Quizás uno de esos mundos llenos de libros que inventó en sus cuentos.