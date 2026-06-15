La Feria del Libro de Madrid empeora los datos provisionales de 2025 por "la visita del Papa León XIV"

Miles de personas visitan este domingo la 85ª Feria del Libro de Madrid. EFE/Sergio Pérez

La Feria del Libro de Madrid (FLM) ha cerrado este domingo su 85 edición con un balance provisional en facturación de 7,26 millones de euros y casi 600.000 visitantes, unas cifras inferiores a las provisionales del año pasado, y con la vista puesta en 2027, que tendrá las memorias como eje temático.

"Hemos competido con grandes acontecimientos de trascendencia histórica, como la visita del Papa León XIV, y la advertencia repetida a los ciudadanos de que no se desplazasen al centro", ha dicho en rueda de prensa la directora de la FLM, Eva Orúe, que ha achacado a esta circunstancia el "considerable" descenso en las cifras, en relación al año anterior.

Orúe añadió que la facturación es 430.000 euros inferior a los datos provisionales de 2025, tendencia que no iba a mejorar tras su comparecencia, pues la alerta naranja de la Aemet por la previsión de tormenta (que se produjo a partir de las 20.00 h.) provocó la suspensión de la actividad de la feria a partir de las seis de la tarde, lo que adelanta en tres horas el cierre definitivo.

El cierre por alerta naranja "aborta la remontada"

La directora ha explicado que la asistencia este sábado fue tan "masiva" que se llegó a hablar de "remontada".

Esta afluencia, ha dicho, continuó el domingo por la mañana, pero el cierre a las 18:00 horas supone "abortar la remontada".

No obstante, ha reconocido que las cifras de afluencia y ventas del sábado y la mañana del domingo "permiten ser más optimistas al cierre de la edición, que hace unos días".

Los resultados definitivos se conocerán el 17 de junio, una vez incorporados los correspondientes a este último fin de semana.

Orúe informó de que hasta las 21:00 horas del jueves 11 de junio (la feria comenzó el 29 de mayo) se ha registrado la venta de 430.845 ejemplares y una facturación de 7.260.000 euros.

Asimismo, el sistema de medición de afluencias utilizado por la organización ha contabilizado "algo menos de 600.000 visitantes con teléfono móvil".

En la edición de 2025 y según los datos provisionales, se vendieron 450.226 ejemplares y la afluencia fue de 604.695 visitantes.

Orúe ha explicado que las memorias, como eje temático de la 86 edición, coincide con el 60 aniversario de la feria en el Jardín del Buen Retiro y el 50 aniversario de la Asociación de Librerías de Madrid y de la Asociación de Editores de Madrid.

Además, este domingo, la feria ha recibido el sello Dis-Friendly, en reconocimiento a su compromiso con la accesibilidad y la inclusión.

Más compras en días laborables

Según ha dicho Orúe, las primeras impresiones recogidas entre los expositores apuntan a una consolidación de los días laborables como jornadas relevantes para la compra de libros.

Los fines de semana, en cambio, continúan concentrando las mayores afluencias, especialmente en torno a las firmas de autores.

Orúe ha destacado la buena respuesta del público a la programación cultural desarrollada en los distintos espacios de la feria. Los datos definitivos de asistencia a actividades se incorporarán al balance final de la edición.

Las memorias en sus múltiples formas

El tema de la próxima edición nace, según Orúe, con voluntad de reflexionar sobre el papel que los distintos agentes del libro desempeñan en la conservación y transmisión de la memoria cultural.

Así, en 2027 las memorias 'iluminarán' la feria y permitirá reflexionar sobre las múltiples formas en que las personas, las comunidades, las ciudades y la creación literaria construyen, conservan y transmiten sus relatos.

Por ello, el objetivo es que la feria aborde las memorias en plural: las personales y familiares, las literarias, las memorias de territorios y ciudades y las memorias que habitan en los propios libros.

En este recorrido ocuparán un espacio destacado las librerías como lugares de encuentro, recomendación, conversación y transmisión cultural.