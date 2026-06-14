¿Es Kiev históricamente rusa?: las claves de la guerra de Ucrania, en viñetas

A las 5:45 de la mañana (hora local en Moscú) del 24 de febrero de 2022, Vladímir Putin comunicó al mundo que había decidido llevar a cabo "una operación especial con el objetivo de defender al pueblo que desde hace ocho años vive sometido a un genocidio por parte del régimen de Kiev". Así, el líder ruso anunciaba la primera invasión a gran escala en suelo europeo a un país soberano desde la Segunda Guerra Mundial como quien hace un favor.

Una justificación que no es nueva en las crónicas rusas. Se podría decir que lo llevan en los genes. Como una misión similar es como han pasado a la historia, remontándonos a los orígenes, las incursiones que hicieron río arriba desde la actual Finlandia hasta Constantinopla los vikingos varegos acaudillados por el líder guerrero Rúrik, fundador de la dinastía Rúrika. Por el camino unificaron las tribus eslavas que buscaban un soberano común que pusiera fin a la discordia que imperaba entre ellas.

O eso es lo que dice la versión rusa, al menos. Lo cierto es que los pueblos eslavos ya estaban organizados y los rus, que así les llamaron locales como una deformación de la palabra escandinava "rodir" (remero), los sometieron y unificaron militarmente bajo el pretexto de una función pacificadora. Un casus belli que nos suena.

Principalmente por el paralelismo con la justificación que lanzó Putin en 2022, el periodista francés HugoDécrypte arranca su cómic Rusia. Mil años de historia con este episodio considerado el embrión del pueblo ruso.

Conocido por sus videorreportajes publicados en YouTube en los que desgrana las claves de la geopolítica internacional, en estas viñetas obra del dibujante Kokopello recorre en primera persona —él mismo, en versión cartoon, aparece como personaje— los grandes hitos históricos de Rusia para así tratar de revelar las verdaderas razones e intenciones detrás de la invasión de Ucrania de 2022 y la ocupación de Crimea ocho años antes.

Con tal fin "entrevista" a los hombres y mujeres que moldearon Rusia, tanto en lo territorial como en lo intelectual. Desfilan por estas viñetas personajes como el mismo Rúrik, Iván III, que contrajo nupcias con la última heredera del Imperio Bizantino y, por tanto, declaró Rusia como "la Tercera Roma" y a él mismo como César (pronunciado "tsar" en ruso, o zar, trasladado al español) , Iván IV el Terrible, Pedro I el Grande, Catalina II la Grande, Tolstói, Stalin o Gorbachov.

El videoblogger galo lleva años estudiando el conflicto. Tras el estallido de las hostilidades, se trasladó a Kiev para cubrir el desarrollo de la guerra desde el terreno. Allí llegó a hablar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Aquí, hace algo similar pero recurriendo al cómic para poder sortear la de otra manera insalvable barrera del tiempo. El resultado es una obra de lo más disfrutable que revela un mundo y un recorrido nacional repleto de contradicciones, descubriendo así la confección milenaria de un zeitgeist que ha propiciado la situación actual en la región.

Cubierta del cómic 'Rusia. Mil años de historia'

Volviendo a las incursiones de Rúrik y sus varegos, es en este periodo donde surge una de las grandes razones que se suele alegar desde el bando ruso para reforzar su argumentario en favor de la invasión. En su camino hacia Constantinopla, los escandinavos remontaron el Vóljov, donde fundaron Nóvgorod, y más tarde el Dniéper (en la actual Ucrania). Es en esta ruta fluvial donde se toparon con Kiev, que se vuelve la joya de la corona de los rus una vez es conquistada.

Tras la toma de la nueva capital de los varegos, el hijo de Rúrik, Ígor, somete poco a poco los clanes eslavos orientales y los unifica en un Estado que recibe el nombre de Rus de Kiev, formado por grandes principados organizados en torno a las ciudades más importantes. Cada una de ellas la dirigirán de aquí en adelante los distintos herederos de los soberanos de Kiev.

De entre todos ellos, sobresale Vladímir I, el primero de la larga lista de soberanos vinculados con Rusia que recibe el epíteto de "el Grande". Tras estudiar las religiones en boga en aquella época y visitar la catedral de Santa Sofía, descartó el judaísmo, el cristianismo romano y el islam y aceptó convertirse al cristianismo ortodoxo.

La decisión de abandonar el paganismo no nace, ni mucho menos, de un arrebato místico. Forma parte de un acuerdo con el Imperio Bizantino por el que el príncipe de la Rus de Kiev de 980 a 1015 se compromete a mandar tropas a Constantinopla para sofocar una rebelión. A cambio, recibe en matrimonio a Ana Porfirogéneta, hija del emperador Romano II.

El origen tanto de Rusia como de Ucrania se remonta al siglo IX, momento en el que los vikingos varegos remontan varios rios europeos para llegar a Constantinopla.

Una jugada maestra, pues a partir de ese momento, el definitivamente unificado y reforzado reino de Vladimir I, considerado el fundador de "la Santa Rusia", recibe la atención y el respeto del resto de Europa. Su bautismo, por cierto, se celebró en Quersoneso, cuyas ruinas actualmente se encuentran en las afueras de Sebastopol, en la península de Crimea, esa misma que Putin ocupó en 2014 para a continuación convocar un referéndum que ha sido declarado ilegal por la ONU.

¿Es, entonces, cierta la tesis rusófila que sostiene que Kiev es el germen de la actual Rusia y que, por tanto, el gran oso ruso tiene legitimidad para poner sus zarpas sobre la capital ucraniana y, por extensión, en el resto del país vecino? El cómic de HugoDécrypte asegura que no es tan sencillo.

Y es que es un asunto complicado el de las relaciones familiares, más aún cuando las disputas territoriales entran en juego. La inestabilidad impera en la Rus de Kiev, reino que se extiende por los territorios de las actuales Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Los principados se distancian cada vez más hasta que, por varios reveses de la historia, acaban desarrollando una identidad propia que, desde luego, tiene nexos en común en tanto que el origen es el mismo, pero contarán con particularidades que los distinguen entre sí.

El punto de inflexión lo marcan las correrías de la Horda de Oro, nombre que recibe el kanato establecido por el contingente comandado por Batu Khan, nieto de Gengis Khan, el gran conquistador mongol. Las fuerzas tártaras someten a los principados de la Rus entre 1237 y 1242.

El kan establece un protectorado en la región, en el que permite que la población mantenga su religión y sus costumbres siempre y cuando paguen los tributos. Para ejercer la función recaudatoria, nombra Gran Príncipe a Iván I, soberano del principado de Moscú, un enclave que era una simple aldea que ardió durante la invasión tártara pero medró de forma inusitada en los tiempos de la ocupación.

Una de las viñetas del cómic de HugoDécrypte en la que se representan las incursiones tártaras del siglo XIII

Gracias a la comisión que recibe al reunir los tributos del resto de ciudades, Moscú se enriquece. Aparte de expandirse territorialmente y ampliar su ejército, Iván I promueve la construcción de iglesias, con lo que la cabeza de la Iglesia Ortodoxa se traslada allí y la ciudad se convierte en la capital espiritual de Rusia.

Al kanato no le sienta bien un florecimiento tal que compromete la supremacía tártara en el territorio. Ambas fuerzas se enfrentan en 1380 en una batalla en la que 60.000 guerreros rusos aplastan a un ejército mongol que les dobla en número. Es el principio de la Rusia tal y como la conocemos, ya con Moscú como su capital y con Kiev en un segundo plano.

De aquí en adelante ambas ciudades tendrán un devenir diferente, encontrándose y volviéndose a separar en el curso de los siglos. Siempre será, eso sí, esa Rusia que emergió tras la victoria de Moscú frente a los mongoles la que trate de ejercer su influencia sobre Kiev, ya sea portando la máscara del Imperio, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o, ya en el presente, y con Putin a los mandos, de la Federación Rusa.