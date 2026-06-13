Sergio Ramírez: "El asesinato a sangre fría de más de 400 jóvenes en 2018 corona todo el horror del matrimonio Ortega"

¿Qué libro está leyendo?

Releyendo Middlemarch, de George Eliot.

¿Cuál es el libro que más le ha 'autoayudado'?

El Quijote, me enseñó las realidades de la ilusión.

Si no hubiera podido ser poeta y novelista, ¿qué hubiera querido ser?

Director de cine.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

Bolívar cruzando los Andes con su ejército, para saber si algo así puede ser cierto.

¿Qué le debe esta novela al protagonista de Ya nadie llora por mí? ¿Qué le hizo retomar de alguna manera esa trama de 2014?

El inspector Morales es el personaje de una saga, que envejece conmigo. Ahora está en el exilio, adonde la trama de la vida nos ha llevado a los dos.

¿Cuánto de usted mismo le ha prestado al inspector Morales? ¿Su curiosidad, su búsqueda de la verdad quizás?

Soy en muchos sentidos su alter ego. Escéptico sobre el pasado, desencantado de las utopías. Y los dos vemos el mundo tras el lente del humor negro.

¿Le gustaría ver a la familia de Daniel Ortega huyendo al fin de Nicaragua, en un barco similar al de su novela?

Barco, avión, helicóptero. Cualquier medio de locomoción.

De todos los hechos deleznables que ha protagonizado el matrimonio Ortega, ¿cuál le parece más grave? ¿O no hay jerarquía para el horror de una dictadura tan cruel?

El asesinato a sangre fría de más de 400 jóvenes en 2018, cazados en las calles con rifles Dragonov de alto poder con mira telescópica, corona todo el horror.

Ha sido elegido miembro de la Real Academia, en sustitución de Mario Vargas Llosa. ¿Qué es lo que más admiraba, como escritor y como ser humano, del Nobel peruano?

Su sentido de la libertad, puesto de relieve en su creación literaria, en sus ideas y en su propia vida.

¿Qué cree que puede ser su principal aportación a la RAE?

Contribuir a que la lengua sea más viva y más rica.

Acaba de celebrarse una nueva edición de Centroamérica Cuenta. ¿Cuál es el secreto para que cada año resulte una cita imprescindible?

El diálogo abierto y atractivo entre escritores, lograr que la literatura sea un espectáculo desde las butacas, y que quienes escuchan salgan con ganas de comprar sus libros.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Entre Debí tirar más fotos, de Bad Bunny, y La Perla, de Rosalía.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Entre Peaky Blinders y Ripley.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Toda la vida dentro de La dolce vita, fuera de la sala al instante con Terminator.

¿Ha experimentado alguna vez el síndrome de Stendhal? ¿Ante qué?

Un atardecer en una playa solitaria de Nicaragua.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Las fajas de propaganda de los libros.

Una obra sobrevalorada.

Orbital, de Samantha Harvey, que ganó el Booker Prize en 2024. La nada en la nada.

Un placer cultural culpable.

Libros, libros y libros.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones…

La Feria de Arte Contemporáneo (ARCO), un deslumbrante encuentro con lo nuevo.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

La verdadera no, competirá con los malos libros.

España es un país...

Entrañable.