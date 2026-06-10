Los mejores libros para conocer al escritor Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras ha reconocido al escritor británico Julian Barnes (Leicester, Reino Unido, 1946) por "su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un 'optimismo melancólico y un pesimismo alegre', según sus propias palabras".

Además, en el acta se ensalza "su visión lúcida, cálida y compasiva del género humano", y lo enmarcan dentro de una generación de autores británicos especialmente brillantes, que ha marcado la literatura contemporánea".

En efecto, fue incluido en una generación inolvidable elaborada por la prestigiosa revista Granta. Por su parte, Jorge Herralde lo incorporó a su catálogo junto a otros nombres como Ian McEwan, Martin Amis, Kazuo Ishiguro y Hanif Kureishi. Un elenco al que el editor de Anagrama denominó Dream Team.

Metrolandia

Anagrama, 1989

Cubierta del libro 'Metrolandia'

Hace tres años Barnes reconoció en la librería Rafael Alberti de Madrid que, siendo adolescente, no aspiraba a ser escritor, pero sí a escribir al menos una obra: "Fui un novelista que llegó tarde y no confiaba en mis posibilidades". La novela era Metrolandia, título que aludía al nombre que se daba a los suburbios al noroeste de Londres. El escritor contaba la historia del adolescente Christopher Lloyd, cuyo aburguesamiento decepciona a su íntimo amigo de la infancia.

Los primeros editores le dijeron que no era una novela publicable y dos amigos a los que les dejó leerla no fueron mucho más benévolos: uno le dijo que lo guardara un año y otro que incluyera una escena de masturbación y releyera a David Copperfield. Elogiada por Philip Larkin y reconocida con el Premio Somerset Maugham en 1981, no llegó a Anagrama hasta 1989.

El loro de Flaubert

Anagrama, 1986

Cubierta del libro 'El loro de Flaubert'

Es el libro que lo lanzó al estrellato. Traducido a varios idiomas, fue finalista del Premio Booker en 1984 y ganó el Premio Médicis en 1985, entre otros, y el primero que publicó Herralde en Anagrama. Desde entonces, la editorial se ha ocupado de todas sus publicaciones en España.

Son las reflexiones de Geoffrey Braithwaite, un apasionado de Flaubert que va tras la pista de un loro disecado que inspiró al autor de Madame Bovary. Fue considerada una novela posmodernista por la atención que presta al subjetivismo. A través del enigmático personaje, que se ocupa tanto de la figura de Flaubert como sobre sí mismo, Barnes alterna la ficción con hechos reales y acaba logrando un artefacto técnicamente prodigioso.

Inglaterra, Inglaterra

Anagrama, 1999

Cubierta del libro 'Inglaterra, Inglaterra'

Siguiendo con la línea posmodernista, esta vez Barnes pergeña una sátira distópica –la segunda parte está ambientada en un futuro cercano– en la que se denuncia la suplantación de la realidad por una suerte de simulacro. Al comienzo de la novela, finalista del Premio Booker de 1998, asistimos a los recuerdos de infancia de la protagonista, Martha Cochrane, y después a su ascenso a la fama y su posterior caída en desgracia.

Por otro lado está Sir Jack Pitman, inmerso en un proyecto megalómano que pretende convertir la Isla de Wight en un gigantesco parque temático que contenga todo lo que los turistas consideran esencialmente inglés. De talante europeísta, Barnes ha lamentado recientemente que su país votara por el Brexit.

El sentido de un final

Anagrama, 2012

Cubierta del libro 'El sentido de un final'

Después de tres nominaciones, Barnes se alzó con el Booker con uno de sus libros más breves, cuyo título es un claro homenaje al crítico literario inglés Frank Kermode, autor de una obra homónima en la que teorizaba acerca de la ficción. "Recuerdo las interminables conversaciones que mantuve con mi hermano antes de ponerme a escribir estas páginas. Él es filósofo, está especializado en Aristóteles y la escuela presocrática", relató Barnes.

Y es que El sentido de un final es una reflexión acerca de los recuerdos, "a pesar de que manipulamos y tergiversamos todo lo que recordamos. Y la apabullante realidad es que no podemos fiarnos de nuestra memoria", añadió el autor. El suicidio a los 22 años de uno de los personajes es el motor de esta historia. La irrupción de los recuerdos es lo que la hace funcionar.

Niveles de vida

Anagrama, 2014

Cubierta del libro 'Niveles de vida'

Para muchos, la verdadera obra maestra de Barnes, que acomete la experiencia del duelo por la reciente muerte de su esposa en este libro. "Un texto de insólita profundidad para lo que corre en estos tiempos", escribió Darío Villanueva en una reseña publicada en El Cultural.

"Hay quien cree que el duelo es una especie de autocompasión violenta pero justificable", escribe Barnes, que siempre suena auténtico, como cuando descarta la opción del suicidio, pues, según conjetura, "moriría por segunda vez, y mis luminosos recuerdos de ella se perderían en la bañera enrojecida".

Despedidas

Anagrama, 2026

Cubierta del libro 'Despedidas'

Barnes tiene ochenta años y un tipo de leucemia no lo suficientemente grave como para tener que apresurarse a cumplir los últimos deseos. En su último libro juega con la idea de la despedida, "aunque conviene interpretarla como un gesto narrativo, no tanto como una declaración testamentaria", sospecha Alberto Gordo en su crítica, publicada en estas páginas.

Más allá de su alcance memorialístico, el libro incluye la historia de Jean y Stephen, dos compañeros de universidad de Barnes. Como siempre, sus reflexiones apuntan al paso del tiempo, las relaciones personales, la ficción o la realidad, de modo que el texto es casi un híbrido entre la novela y el ensayo. Siempre bienhumorado, reconoce aquí que escribir le hace sentirse "más vivo y original" que cuando habla.