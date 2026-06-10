La frase de Quintiliano que resucitó a Rossi en el Mundial de España 82: Vargas Llosa lo contó desde la grada de Sarrià

Las noches de Enzo Bearzot durante el Mundial 82 fueron muy largas. El peso de la responsabilidad se le agigantaba al quedarse solo. Las críticas de la prensa se le mezclaban con los reproches de los hinchas, que afirmaban que, con él al frente, la azzurra no se iba a comer un colín. La velada que precedió al partido contra la todopoderosa Brasil de Telê Santana no fue una excepción. Insomne, fuma su pipa y se sumerge en el libro de Quintiliano que su hija, filóloga en ciernes, le metió en la maleta para que le iluminase ante los dilemas de la competición.

Fueron muchos, y muy acuciantes. En la víspera del partido que les podía pasaportar a las semifinales el que más le atosiga es uno en concreto: qué hacer con Paolo Rossi. Todo el mundo le dice que lo quite, que no está dando la talla. Y es así. Se había incorporado a la partida transalpina in extremis, tras haber cumplido una larga sanción por amaño de partidos.

A España ha llegado sin apenas rodaje. En sus primeras cuatro actuaciones no ha dado pie con bola. Ni cuando sus compañeros se entonaron por fin para derrotar a la Argentina de Maradona, apenas cinco días antes. Venían de una pírrica fase de grupos en la que se han clasificado encadenando tres empates. Pero contra la albiceleste se reveló la esperanza de hacer algo grande. Igual no son tan negados como decían.

"Las cualidades de los niños, a veces, se echan a perder por la excesiva severidad de una corrección. Y a causa de esta pierden la confianza y acaban teniendo miedo de todo, sin fuerza ya para el atrevimiento". Il Vecio (el viejo, en el dialecto de su Friuli natal) asiente para sus adentros cuando lee esta frase de Quintiliano.

Lo ve claro: es justo la receta que debe aplicarle a su delantero más pillo e intuitivo. Mano izquierda para sacarle todo el potencial que lleva dentro, para que se atreva de nuevo. Y, por supuesto, mano firme para cantar la alineación mañana y enunciar su nombre, otra vez, como titular.

Alineación del partido Italia-Brasil del mundial España 1982.

Antes de saltar al césped, en el vestuario, Bearzot rebaja la presión sobre Rossi y los demás. "Si son tan invencibles como dicen todos, no será un deshonor que nos eliminen. ¿Qué tenemos que perder entonces?". ¡Forza, ragazzi! ¡Dai, dai! Los gritos de ánimo rebotan en las paredes.

El choque arranca a las cinco de la tarde. 5 de julio. Estadio de Sarriá. A reventar. Calor pegajoso. Los primeros cinco minutos para Rossi son un desastre. Pierde dos balones, se enreda en regates baldíos y falla una ocasión clara: un balón raso que le sirve Tardelli desde la banda izquierda para fusilar al portero. Su bota, fuera de eje, golpea el aire. Los 32 millones de italianos que siguen el partido por la televisión se tiran de los pelos. ¡Porca miseria!

Pero el destino pega un volantazo. Vargas Llosa, que cubre el Mundial para El Comercio, toma buena nota porque lo que viene es una historia de las buenas. Cabrini inyecta un nuevo balón en el área, por arriba. Un Rossi resucitado sabe Dios por obra de qué milagro ("Levántate y marca") aparece en el segundo palo. Es el Rossi de antes, el que llegaba al cuero siempre una milésima antes que el defensa. Remata de cabeza a contrapié de Waldir Peres y su vida cambia (1 a 0).

A partir de ahí no parará de embocar el Tango en la red, hasta hacer campeona a Italia en el Bernabéu. En Sarrià, con Sócrates, Falcao y Zico enfrente, anotará dos veces más, en un encuentro (3 a 2 para Italia a su término) primoroso, puro esplendor en la hierba, que hace a Zavalita teclear una profecía en su crónica: "Será una fiesta que recordaremos, de la que se hablará todavía cuando hayan transcurrido muchos años y sus principales protagonistas sean ya solo nombres vinculados a la mitología del fútbol". Atinaba de pleno. Como Bearzot-Quintiliano con Rossi.