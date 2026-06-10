La Feria del Libro de Madrid cancela una charla sobre el Sáhara por su postura promarroquí

La organización de la Feria del Libro de Madrid ha informado esta mañana por un comunicado de prensa que retira de la programación de esta misma tarde, miércoles 10 de junio, el simposio titulado Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas.

En dicha nota, enviada de manera urgente a los medios, la Feria explica que la inclusión del acto en la programación "responde a un fallo en los mecanismos internos de supervisión y validación de contenidos". La cancelación del evento se ha llevado a cabo, según la organización, "tan pronto como se detectó esta situación".

El motivo de esta decisión, continúa el texto, es que "la actividad no se ajusta a los criterios de pluralidad, neutralidad institucional y sensibilidad exigibles en un espacio cultural de carácter público y abierto como la Feria del Libro de Madrid". Y concluye: "La FLM es un espacio dedicado al libro, la cultura y el diálogo, y no debe convertirse en vehículo de promoción de posiciones políticas unilaterales sobre conflictos internacionales".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.