Pedro Almodóvar publicará en octubre su primera novela: 'El hombre que solo escribía en los aviones'

Reservoir Books publicará el próximo 29 de octubre El hombre que solo escribía en los aviones, la primera novela del cineasta Pedro Almodóvar, según ha informado la editorial.

Portada de 'El hombre que solo escribía en los aviones'.

El lanzamiento supone el regreso del director manchego a la escritura de ficción tras la publicación en 2023 de El último sueño, su volumen de relatos, también editado por el mismo sello.

Con este nuevo título, Almodóvar da el salto al formato largo con una obra que, de acuerdo con la editorial, se articula como una narración que entrelaza experiencias, lecturas y tramas inventadas, y que indaga en los límites entre la ficción y la propia construcción del relato.

Reservoir Books destaca asimismo el carácter “libresco y apasionado” del texto, concebido como un artefacto narrativo que explora caminos poco habituales dentro de la ficción contemporánea.

La novela tiene como protagonista a Flavio Guijarro, un actor que ha pasado gran parte de su vida encadenando etapas y aficiones sin lograr consolidar una trayectoria estable. Aunque la interpretación ha sido su ocupación más constante, su carrera se ha desarrollado con altibajos.

Será durante un viaje de promoción, a diez mil metros de altura, cuando descubra de forma tardía una nueva vocación: la escritura.

A partir de ese momento, Guijarro se entrega a la tentativa de convertirse en escritor, enfrentándose de manera recurrente a bloqueos creativos que le impiden culminar sus textos.

En ese proceso, el personaje recurre a distintos espacios y experiencias en busca de inspiración, al tiempo que desarrolla de manera inesperada una habilidad como coach de actores.

En paralelo, la narración incorpora una trama sentimental marcada por su relación con uno de los actores más exitosos del momento, lo que introduce una dimensión afectiva que dialoga con los temas de la identidad, el deseo y la creación artística.

La novela plantea así un recorrido por las tensiones entre vocación y frustración, así como por los mecanismos que intervienen en el acto de contar historias.