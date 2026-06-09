Jesús Cisneros gana el Premio Nacional de Ilustración 2026

El ilustrador zaragozano Jesús Cisneros ha sido distinguido con el Premio Nacional de Ilustración 2026, según ha anunciado este martes el Ministerio de Cultura. El galardón, dotado con 30.000 euros, reconoce el conjunto de la labor de una autora o autor español en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado.

El jurado ha subrayado la “excepcional calidad” de una obra que define como “potente y expresiva” y en la que aprecia una “perfecta simbiosis entre fuerza, sensibilidad y narrativa visual”. También ha destacado la capacidad del ilustrador para combinar distintas técnicas y construir, desde la gestualidad y el humanismo, “escenarios mágicos” que envuelven al lector en una atmósfera serena y apacible.

En su valoración, el jurado ha puesto el acento en el uso de formas simbólicas de gran potencia expresiva, capaces de evocar la espontaneidad del boceto y de reinterpretar lo popular con un lenguaje “universal, primitivo y fresco”. Según el acta, esa combinación ha permitido a Cisneros impactar a varias generaciones de ilustradores dentro y fuera de España.

Cisneros, nacido en 1969, estudió historia del arte e ilustración en Zaragoza, su ciudad natal. Aunque el dibujo le acompañó desde muy joven, durante años trabajó como diseñador gráfico antes de dedicarse por completo a la ilustración. Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria centrada en la creación artística, la docencia y la colaboración con instituciones, empresas y colectivos independientes.

Su producción incluye más de 30 libros, tanto para público infantil y juvenil como para adultos, además de obras artísticas y experimentales. También ha trabajado en portadas y en proyectos colectivos para editoriales de Europa y Latinoamérica. Esa versatilidad ha contribuido a consolidar una carrera amplia y reconocida en distintos ámbitos de la ilustración.

La obra de Cisneros ha viajado por galerías y museos de España, Francia, Portugal, Italia, México, Corea, Turquía y Ucrania, entre otros países. Además, ha sido seleccionada en festivales y citas de referencia como la bienal Ilustrarte de Lisboa y la exposición de ilustradores de la Feria del Libro de Bolonia, dos escaparates internacionales de primer nivel para el sector.

A lo largo de su trayectoria, el ilustrador ha reunido distintos reconocimientos. Entre ellos figuran el Ospite d’Onore en Le immagini della fantasia de Sàrmede, en 2025; una mención en la Bienal Ilustrarte por Kintaró en 2018; otra por Central Park en 2016; el Premio Nacional al libro mejor editado por Eugene Pickering en 2010; el Premio Lazarillo de ilustración en 2007; y el Premio Speciale Miglior Illustratore I Colori del Sacro en 2012, concedido en Padua.

El Ministerio de Cultura concede este premio para reconocer la aportación de los ilustradores españoles al libro y a la creación literaria. En la edición anterior, el galardón recayó en Violeta Lópiz, en una lista de premiados donde también aparecen nombres como Sergio García Sánchez, Sonia Pulido, Luci Gutiérrez, Paco Giménez, María Rius Camps, Alfredo González o Pep Monserrat.