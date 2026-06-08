'Personaje secundario': Sofía Balbuena retrata en cinco originales relatos el mundo femenino sin filtros

Los premios literarios que otorga una editorial no siempre alcanzan un mínimo de calidad, aunque, al depender de una empresa privada, es natural que esta los conceda atendiendo a sus intereses. El Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, que convoca la editorial Páginas de Espuma, apuesta por distinguir trabajos de alto nivel estético.

Portada de 'Personaje secundario'. Personaje secundario Sofía Balbuena Premio Ribera de Duero. Páginas de Espuma, 2026. 126 pp. 16 €

De ahí su prestigio entre los escritores y los críticos. En su palmarés aparecen nombres significativos de la narrativa en español como Marcos Giralt Torrente, Guadalupe Nettel, Samanta Schweblin o Magalí Etchebarne, por citar solo algunos, aunque también resulta elocuente la lista de los que llegaron a la final y no consiguieron ser condecorados.

Este año 2026 el galardón ha recaído en Personaje secundario, de Sofía Balbuena (Salto, Argentina, 1984), un libro formado por cinco relatos que merece la pena leer. Balbuena, que vive en Madrid y que es profesora de escritura creativa, conoce el oficio.



Ha reflexionado sobre las relaciones sexoafectivas y las dificultades de vivir fuera del propio país en su novela Sutura (2025) y ha publicado obras de carácter ensayístico como Doce pasos hacia mí (2022) y Borracha menor (2024) en las que explora el hábito de la bebida. Con Sabina Urraca y Daniel Saldaña París también ha publicado Gente sin paz (2025), un texto en el que los tres se pronuncian sobre sus adicciones y abordan temas candentes como la salud mental.

Personaje secundario debe su título a la sensación que tiene sobre sí misma Lorenza, una de las protagonistas de “Tsunami”, que no sabe si es, tal vez, un decorado, alguien menor en su propia historia. Asimismo, alude a lo que somos –o más bien dejamos de ser– cuando nos alejamos de nuestro entorno y la vida habitual se desarrolla al margen de nosotros. Incluso hace referencia a ciertas percepciones de las mujeres ante la mirada masculina, que casi nunca afloran por el temor a parecer neuróticas.

En “La mejor persona del mundo”, una migrante que vive en Barcelona se queda embarazada contra todo pronóstico y duda si será buena idea tener una hija “lejos de su propia madre”. “Avenida Ribadavia” trata de las dudas de una esposa sobre su marido y el recuerdo que le sobreviene de un antiguo amante.



En “Tsunami” asistimos al enamoramiento fulgurante de Reina y Lorenza, aderezado con abundantes dosis de sexo explícito. “Mejores amigos”, un relato en el que la complicidad entre dos adolescentes alcanza cotas excelsas, cuenta, de forma contenida, la pasión entre ellos, aunque ninguno de los dos es capaz de entender la naturaleza de sus sentimientos.

Estos cuentos se centran en el mundo de las mujeres y en las emociones que les son propias

“Felicidades” se construye con los diálogos que varias amigas mantienen a propósito de una tercera que se ha quedado encinta de un hombre al que acaba de conocer en Tinder.

Estos cuentos –originales y modélicos– se centran en el mundo de las mujeres y en aquellas emociones que –nos guste o no– les son propias, en sus dudas y en su forma particular de recelar; en lo que les preocupa; en su modo de vivir el amor, de la libertad con la que lo hacen y de su falta de prejuicios; en las amigas forever y en las que no lo son tanto…

Por eso hablan de embarazos, del deseo –o de su falta–de ser madres, de las incertidumbres y obsesiones que las martirizan y las convierten en seres inseguros, de matrimonios que evolucionan con el tiempo, de los errores, de relaciones afectivas y sexuales entre señoras; o de la pasión que empieza. Lo hacen sin concesiones y con mucho sentido del humor, mientras dibujan vínculos fluidos, a veces superficiales, y siempre frescos y actuales.