El papa León XIV y su mundo en ocho libros fundamentales: de San Agustín de Hipona al choque entre IA y fe

Poco más de un año después de su nombramiento, el papa León XIV, Robert Francis Prevost antes de ocupar el trono de San Pedro, visitará por primera vez España este 6 de junio en un tour que tiene como primera parada la capital y que también pasará por Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Sucesor del muy mediático papa Francisco, el pontífice de origen estadounidense nacionalizado peruano todavía es una incógnita para muchos, pese a que ya ha dado algunas muestras de cuál va a ser su hoja de ruta durante su papado con las que se empieza a desmarcar de la larga sombra de su antecesor.

A continuación, compartimos algunas recomendaciones literarias con las que conocer no solo la historia de León XIV antes de vestir la sotana blanca, sino también su cosmovisión, así como la idiosincrasia y los cimientos sobre los que se sostiene la Iglesia que le ha quedado en herencia.

El hijo del hombre

Juan Esteban Constaín. Debate, 2026

Como tantas veces, conviene empezar por el principio. No nos referimos a los comienzos de nuestro mundo, que de ello ya da buena cuenta la propia Iglesia, sino de los episodios que componen el germen del cristianismo.

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De ello se ocupa el escritor colombiano Juan Esteban Constaín en su libro El hijo del hombre, un —en opinión del crítico de El Cultural Alfredo Asensi— resumen brillante de un complejísimo proceso histórico en el que solo en las últimas páginas aparece el personaje al que se refiere el título y en torno a cuya figura se diseñó esta religión que revolucionó el mundo conocido.

Con un estilo muy personal y una narración en las antípodas de lo aséptico, Constaín relata la sucesión de acontecimientos que explican el surgimiento del cristianismo como resultado de la convergencia hebrea y grecolatina.

El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas. Random House, 2025

"Si yo fuera el papa Francisco, no leería el libro que le he escrito", confesaba Cercas en el momento de la publicación de El loco de Dios en el fin del mundo, una de sus "novelas sin ficción" surgida de la insólita invitación que recibió por parte del Vaticano: viajar con el papa a Mongolia, que cuenta con poco más de 1.500 cristianos entre su población, y escribir un libro.

Portada 'El loco de Dios en el fin del mundo'

Gracias a eso y a sus conversaciones con Bergoglio, Cercas pudo adentrarse en las profundidades del catolicismo en este libro a caballo entre la crónica, el ensayo, el libro de viajes y la biografía. "Me dieron absoluta libertad", afirmó Cercas en la presentación del libro celebrada en el Instituto Cervantes de Madrid.

¿Qué ocurre hoy en la Iglesia? ¿Cuál es nuestra relación con el catolicismo? Estas son algunas de las cuestiones que Cercas plantea en este libro, donde no elude abordar conflictos internos de la propia institución. Un viaje espiritual, literario y humano al corazón del Vaticano y de la duda, en el que el autor, ateo confeso, pormenoriza el papel de la Iglesia en el mundo de hoy.

Catálogo informal de todos los papas

Javier Pérez. Algaida, 2021

Con un estilo ameno, sin renunciar en ningún momento a la rigurosidad, es como también aborda Javier Pérez Fernández la hercúlea tarea de recorrer la historia de los 266 herederos del solio de San Pedro anteriores a León XIV. Una labor loable, más aún teniendo en cuenta que requiere únicamente de 248 páginas para ello.

Cubierta de 'Catálogo de todos los Papas' de Javier Pérez

Así, valiente a la hora de exponer los claroscuros de esta institución milenaria, Catálogo informal de todos los papas recupera anécdotas como el pasado en las juventudes nazis de Benedicto XVI, la persecución que sufrió Juan Pablo II por parte de la Gestapo, o la humildad de los primeros sucesores de San Pedro, que compaginaban su puesto al frente de la Iglesia con empleos "seculares" tales como la carpintería o la cocina.

León XIV: Sombras bajo la cúpula

Vicens Lozano. Rocaeditorial, 2026

Quien entra en el cónclave como papa, sale como cardenal, que se suele decir, en referencia a la mala suerte que suelen tener los favoritos para ser elegidos como nuevo líder de la Iglesia.

Así volvió a suceder en 2025. Robert Francis Prevost era un desconocido que no había aparecido en las quinielas del sucesor de Francisco. En cambio, se apostaba principalmente por un pontífice conservador, en sintonía con la nueva ola reaccionaria que se percibía en la geopolítica global tras la nueva llegada de Trump a la Casa Blanca apenas unos meses antes.

Cubierta de 'León XIV: Sombras bajo la cúpula' (Rocaeditorial, 2026)

Vicens Lozano nos abre las puertas del último cónclave y pone al descubierto la compleja estrategia de un sector reformista deseoso de continuar el legado de Bergoglio que vio en Prevost la solución para no desandar el camino recorrido los 12 años anteriores.

León XIV. El papa de la nueva era

Juan Vicente Boo. Espasa, 2026

De entre la marea de títulos que se han publicado en el último año sobre el nuevo pontífice, destacamos León XIV. El papa de la nueva era, publicado el pasado 20 de mayo.

Cubierta de 'León XIV. El Papa de la nueva era' (Espasa, 2026)

En él, Juan Vicente Boo disecciona la figura de Prevost, desde su formación como matemático a sus años como misionero de la orden de San Agustín y su experiencia como prior general de los Agustinos. Ello lo contrapone con los retos a los que se debe enfrentar, para así destilar las posibles respuestas que su perfil puede aportar a las encrucijadas sociales actuales.

Confesiones

San Agustín de Hipona. Grados, 2026

León XIV es el primer papa proveniente de la Orden de San Agustín, una orden mendicante que se fundó en el siglo XIII para unificar varias comunidades de imitadores del modo de vida monástico de San Agustín de Hipona.

Cubierta de 'Confesiones' (Gredos, 2026)

Confesiones es uno de los trabajos autobiográficos más importantes de la historia literaria occidental, pionero del género, en el que el santo plasma los vaivenes de su vida hasta llegar a su conversión a la fe cristiana. Una formidable reflexión sobre la naturaleza del ser humano que, junto a la célebre Regla de San Agustín ha definido la postura religiosa de los agustinos.

Magnifica humanitas

León XIV

Publicada por varias editoriales y de lectura libre en la página web de la Santa Sede, la primera carta encíclica de León XIV es de lectura obligatoria para entender una de las principales preocupaciones que van a marcar su pontificado.

En ella, alerta sobre el peligroso camino emprendido por la humanidad en el campo de la Inteligencia Artificial, y el peligro que esta nueva herramienta supone para los derechos laborales de buena parte de la población mundial.

Asimismo y alineándose con la preocupación que también han mostrado sobre el tema numerosos informes oficiales y organismos como la Unión Europea, hace hincapié en la amenaza que supone la acumulación de poder por una oligarquía tecnológica, utilizando además conceptos de rigurosa actualidad como tecnofascismo.

Un texto fundamental para comprender el rumbo que quiere tomar el nuevo papa, poniéndose del lado de los sectores vulnerables ante una nueva revolución tecnológica, como ya hiciera uno de sus antecesores, León XIII, en su encíclica Rerum Novarum a propósito de la revolución industrial del siglo XIX y la situación de los obreros.

El nuevo Dios. La inteligencia artificial y la búsqueda humana del sentido

Claudia Paganini. Herder, 8 de junio de 2026

En relación con las problemáticas expuestas en Magnifica humanitas, Claudia Paganini publica este 8 de junio en nuestro país El nuevo Dios, un ensayo en el que indaga sobre el papel de la Inteligencia Artificial en la búsqueda de respuestas que tradicionalmente se ha encontrado en la fe.

Cubierta de 'El nuevo Dios' (Herder, 2026)

Por primera vez el ser humano —expone la autora—, en vez de limitarse a imaginar un dios, lo ha creado. Paganini arroja las posibles consecuencias espirituales de la sustitución de la plegaria por el click desde un punto de vista teológico. Una cuestión que sin duda tampoco se le escapa al Sumo Pontífice.