Los libros más esperados de junio: Delphine de Vigan, Mary Beard y Mathias Enard

Cubierta del libro 'Historia verdadera de la conquista de la Nueva España' Historia verdadera de la conquista de la Nueva España Bernal Díaz del Castillo

Libros del Asteroide. 1 de junio La editorial Libros del Asteroide recupera una obra monumental del cronista Bernal Díaz del Castillo (Medina del Campo), nacido a finales del siglo XV. En esta ocasión ofrece un testimonio directo y detallado de las campañas militares en América. El soldado y posterior regidor perpetuo de Santiago de Guatemala narra con sencillez las expediciones en las que participó junto a Hernán Cortés. Su relato destaca por recoger el esfuerzo de los soldados comunes, describiendo los encuentros culturales, las batallas y la geografía del Nuevo Mundo con un realismo conmovedor.

Cubierta del libro 'Los falsarios' Los falsarios Adolfo García Ortega

Impedimenta. 1 de junio La narrativa envolvente de Adolfo García Ortega (Valladolid, 1958) se presta esta vez a imaginar un relato alternativo acerca de la historia de la luna. Los falsarios recorre las versiones que soñadores, visionarios, poetas y románticos construyeron antes de que el ser humano pisara el satélite oficialmente en 1969. Al mismo tiempo, es una aguda reflexión sobre la identidad y el poder de la creación artística para inventar mundos.

Cubierta del libro 'Clásicos sin filtros' Clásicos sin filtros Mary Beard

Crítica. 3 de junio La historiadora británica Mary Beard (Much Wenlock, 1955) acerca el fascinante mundo de la antigua Roma y Grecia al lector contemporáneo con una frescura inigualable. Ganadora del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, desmonta en este Clásicos sin filtros los mitos tradicionales sobre la antigüedad con su habitual rigor histórico y su lenguaje sencillo y directo. La autora demuestra cómo el pasado clásico sigue influyendo y moldeando nuestra cultura actual con estos sugerentes ensayos.

Cubierta del libro 'Hijos de Eva' Hijos de Eva John Connolly

Tusquets. 3 de junio John Connolly (Dublín, 1968), siempre preocupado por las facetas más oscuras de la condición humana, sumerge a su célebre detective Charlie Parker en un caso donde el pasado criminal y las fuerzas sobrenaturales se entrelazan peligrosamente. Esta entrega destaca por profundizar en las heridas del detective, enfrentándolo a una red de secretos familiares y venganzas que desafían los límites de la cordura.

Cubierta del libro 'Mujeres elegantes' Mujeres elegantes Milena Busquets

Lumen. 4 de junio Bajo el sello de su inconfundible estilo íntimo, Milena Busquets (Barcelona, 1972) rinde un personal homenaje al concepto de la elegancia mucho más allá de la estética y la moda. La escritora, hija de la editora Esther Tusquets, explora en este volumen, que recopila textos que van del ensayo a la autobiografía, el amor, la belleza, la amistad, la maternidad y, por supuesto, la literatura.

Cubierta del libro 'Melancolía de los confines. Norte' Melancolía de los confines: Norte Mathias Enard

Random House. 4 de junio Marcado por una atmósfera poética y evocadora, el escritor francés Mathias Enard (Niort, 1972) nos invita a un viaje geográfico y emocional único por Berlín. El ganador del prestigioso Premio Goncourt plasma en este volumen su fascinación por los enclaves de la ciudad. Al mismo tiempo, es una profunda meditación sobre el arraigo, la memoria cultural y la soledad.

Cubierta de 'Los figurantes' Los figurantes Delphine de Vigan

Anagrama. 10 de junio Los figurantes, el esperado debut teatral de Delphine de Vigan (Boulogne-Billancourt, 1966), traslada la mirada hacia las personas invisibles pero indispensables de los rodajes cinematográficos. La escritora francesa combina aquí humor, ternura y melancolía. A través de las conversaciones de cinco personajes anónimos durante las largas esperas de una filmación, la autora reflexiona sobre el valor individual y el constante deseo humano de ser mirado.

Cubierta del libro '¿Qué ha pasado?' ¿Qué ha pasado? Hanif Kureishi

Anagrama. 10 de junio Hanif Kureishi (Bromley, 1954) reúne una brillante colección de relatos y ensayos que examinan con agudeza la cultura contemporánea. El célebre autor británico, postrado como un vegetal desde hace casi cuatro años, aborda en este volumen temas tan diversos como la música de David Bowie, el impacto de las redes sociales y la polarización actual. Su inconfundible mirada, cargada de ingenio y honestidad, ofrece una profunda radiografía sobre los conflictos humanos y las contradicciones de nuestra sociedad.

Cubierta del libro 'La maldición de Ramfis' La maldición de Ramfis Sergio Ramírez

Alfaguara. 11 de junio El escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, 1942), que está a punto de ingresar en la RAE, recupera en La maldición de Ramfis a su carismático inspector Dolores Morales, que se encuentra exiliado en Costa Rica y de pronto se ve abordado por un nuevo caso: un empresario muerto. Reconocido con el Premio Cervantes en 2017 y exvicepresidente de su país, del que tuvo que salir exiliado, retrata con claridad la corrupción, la ambición y los abusos de poder.