Los libros más esperados de junio: Delphine de Vigan, Mary Beard y Mathias Enard
Las obras que han generado más expectación son de mujeres y no son novelas. Aunque no faltan clásicos como John Connolly y nombres como Jorge Volpi.
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Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Bernal Díaz del Castillo
Libros del Asteroide. 1 de junio
La editorial Libros del Asteroide recupera una obra monumental del cronista Bernal Díaz del Castillo (Medina del Campo), nacido a finales del siglo XV. En esta ocasión ofrece un testimonio directo y detallado de las campañas militares en América. El soldado y posterior regidor perpetuo de Santiago de Guatemala narra con sencillez las expediciones en las que participó junto a Hernán Cortés. Su relato destaca por recoger el esfuerzo de los soldados comunes, describiendo los encuentros culturales, las batallas y la geografía del Nuevo Mundo con un realismo conmovedor.
Los falsarios
Adolfo García Ortega
Impedimenta. 1 de junio
La narrativa envolvente de Adolfo García Ortega (Valladolid, 1958) se presta esta vez a imaginar un relato alternativo acerca de la historia de la luna. Los falsarios recorre las versiones que soñadores, visionarios, poetas y románticos construyeron antes de que el ser humano pisara el satélite oficialmente en 1969. Al mismo tiempo, es una aguda reflexión sobre la identidad y el poder de la creación artística para inventar mundos.
Clásicos sin filtros
Mary Beard
Crítica. 3 de junio
La historiadora británica Mary Beard (Much Wenlock, 1955) acerca el fascinante mundo de la antigua Roma y Grecia al lector contemporáneo con una frescura inigualable. Ganadora del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, desmonta en este Clásicos sin filtros los mitos tradicionales sobre la antigüedad con su habitual rigor histórico y su lenguaje sencillo y directo. La autora demuestra cómo el pasado clásico sigue influyendo y moldeando nuestra cultura actual con estos sugerentes ensayos.
Hijos de Eva
John Connolly
Tusquets. 3 de junio
John Connolly (Dublín, 1968), siempre preocupado por las facetas más oscuras de la condición humana, sumerge a su célebre detective Charlie Parker en un caso donde el pasado criminal y las fuerzas sobrenaturales se entrelazan peligrosamente. Esta entrega destaca por profundizar en las heridas del detective, enfrentándolo a una red de secretos familiares y venganzas que desafían los límites de la cordura.
Mujeres elegantes
Milena Busquets
Lumen. 4 de junio
Bajo el sello de su inconfundible estilo íntimo, Milena Busquets (Barcelona, 1972) rinde un personal homenaje al concepto de la elegancia mucho más allá de la estética y la moda. La escritora, hija de la editora Esther Tusquets, explora en este volumen, que recopila textos que van del ensayo a la autobiografía, el amor, la belleza, la amistad, la maternidad y, por supuesto, la literatura.
Melancolía de los confines: Norte
Mathias Enard
Random House. 4 de junio
Marcado por una atmósfera poética y evocadora, el escritor francés Mathias Enard (Niort, 1972) nos invita a un viaje geográfico y emocional único por Berlín. El ganador del prestigioso Premio Goncourt plasma en este volumen su fascinación por los enclaves de la ciudad. Al mismo tiempo, es una profunda meditación sobre el arraigo, la memoria cultural y la soledad.
Los figurantes
Delphine de Vigan
Anagrama. 10 de junio
Los figurantes, el esperado debut teatral de Delphine de Vigan (Boulogne-Billancourt, 1966), traslada la mirada hacia las personas invisibles pero indispensables de los rodajes cinematográficos. La escritora francesa combina aquí humor, ternura y melancolía. A través de las conversaciones de cinco personajes anónimos durante las largas esperas de una filmación, la autora reflexiona sobre el valor individual y el constante deseo humano de ser mirado.
¿Qué ha pasado?
Hanif Kureishi
Anagrama. 10 de junio
Hanif Kureishi (Bromley, 1954) reúne una brillante colección de relatos y ensayos que examinan con agudeza la cultura contemporánea. El célebre autor británico, postrado como un vegetal desde hace casi cuatro años, aborda en este volumen temas tan diversos como la música de David Bowie, el impacto de las redes sociales y la polarización actual. Su inconfundible mirada, cargada de ingenio y honestidad, ofrece una profunda radiografía sobre los conflictos humanos y las contradicciones de nuestra sociedad.
La maldición de Ramfis
Sergio Ramírez
Alfaguara. 11 de junio
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, 1942), que está a punto de ingresar en la RAE, recupera en La maldición de Ramfis a su carismático inspector Dolores Morales, que se encuentra exiliado en Costa Rica y de pronto se ve abordado por un nuevo caso: un empresario muerto. Reconocido con el Premio Cervantes en 2017 y exvicepresidente de su país, del que tuvo que salir exiliado, retrata con claridad la corrupción, la ambición y los abusos de poder.
Invasión alienígena. El falso problema migratorio
Jorge Volpi
Debate. 11 de junio
El actual director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España aborda en este libro uno de los debates más intensos de la actualidad. Invasión alienígena es un lúcido ensayo en el que cuestiona los discursos xenófobos. Jorge Volpi (Ciudad de México, 1968), ganador del Premio Alfaguara de novela, analiza cómo los prejuicios políticos transforman el libre tránsito humano en una supuesta amenaza global. Con datos sólidos y un enfoque humanista, el autor cuestiona las fronteras físicas e ideológicas que dividen nuestro presente.