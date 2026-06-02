Quevedo, cuatro entierros y un misterio sin resolver: ¿son suyos los huesos identificados en Villanueva de los Infantes?

La habitación donde murió Francisco de Quevedo y Villegas se mantiene casi intacta cuatro siglos después. El mobiliario es de dudosa autenticidad, sobre todo la cama, pero la atmósfera monástica y austera ha quedado encapsulada durante cuatro siglos, siendo el primero de estos -el XVII- de puro oro en nuestra cultura: Lope, Cervantes, Calderón, Tirso, Velázquez, Zurbarán… Y, por supuesto, el propio Quevedo, que dio sus últimas boqueadas, con España doliéndole hasta en la médula, dentro de esta celda del convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).

Un grupo de turistas, alrededor de una veintena, forma un semicírculo en su interior. Todos sus componentes, sin excepción, siguen atentos las explicaciones del guía. No afloran molestas conversaciones colaterales, tan típicas en estos cónclaves aleatorios. La habilidad como storyteller de Juan Manuel Valero evita que el personal se disperse. Se nota que ha contado muchas veces la carambola que hizo que el escritor áureo diera con sus huesos en este bonito pueblo del Campo de Montiel y cómo fue su agonía en su repliegue postrero, finiquitado el 8 de septiembre de 1645: ese día la disentería remató la faena en su cuerpo maltrecho, el de un hombre cojitranco, cegato, cargado de espaldas y pelo negro encrespado.

Valero empezó a pastorear turistas en 2008, por ‘accidente’. Se formó en el campo de la electrónica industrial y se dedicaba a instalar ADSL por la comarca, pero le tocó -curso de la Junta de Castilla-La Mancha mediante- reconvertirse por la crisis. Fundó Calambur Experience junto a su socio Damián, y ahí sigue: intentando salir adelante encandilando al personal con su verbo ágil y sus golpes de efecto narrativos. Sin duda, lo que mejor le funciona en su performance es la reconstrucción del periplo de los restos de Quevedo, que han sido objeto ya de… ¡cuatro entierros! ¡O incluso cinco!

El macabro vodevil está jalonado por negligencias, chapucerías y desidias varias… Lacras muy españolas que tanto quemaron a Quevedo en vida y, ya muerto, no le han dejado descansar en paz. Ni siquiera hoy, porque no está claro que el vodevil se haya cerrado en firme. La investigación forense que ejecutó justamente hace dos décadas la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense genera algunas dudas. Tras un año cribando y analizando huesos, su coordinador, José Antonio Sánchez, concluyó que sí: que Quevedo seguía en Infantes.

Al menos diez de sus huesos, que fueron exhumados de la Iglesia de San Andrés, donde se hallaban dispersos entre otras osamentas humanas (casi 200) y animales. Lo que se certificó como suyo fueron: los dos fémures (ambos torcidos), el húmero derecho, la clavícula derecha y seis vértebras (dos cervicales, dos dorsales y dos lumbares).

Pero el informe de aquel estudio, con sus conclusiones, nunca se publicó. Lo que publicó la Escuela de Medicina Legal en mayo de 2007 fue una simple información en su revista. Era un resumen de lo que luego debía darse a conocer por extenso. Sin embargo, nunca salió a la luz. Algo que contrasta con otro estudio de la Universidad Complutense, de 2004, muy detallado, que aseguraba que Villanueva de los Infantes es el lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes. Hoy, si pides el primero a la Escuela de Medicina Legal, te dicen que no pueden facilitarlo. Y si solicitas una explicación del motivo, silencio; silencio administrativo.

“Nos quedamos con esa espina clavada”, apunta a El Cultural el historiador infanteño Carlos Javier Rubio, que ha estudiado a fondo el caso y que recuerda que la confirmación de que aquellos huesos eran del autor de El buscón se anunció in extremis antes de una cita electoral. Fue a mediados de mayo y el domingo 27 de ese mes había elecciones municipales en España. Salir a la palestra con la identificación de los restos era, claro, un puntazo para el gobierno local, entonces en manos del PSOE.

Pero volvamos a la celda, con el guía Valero, que va desgranando los distintos capítulos de esta kafkiana historia post mortem, despachada muchas veces con trazo grueso. Los críos del grupo, por cierto, parecen interesarse también por el relato. Increíble.

Sus oyentes, en este punto, ya han sido informados de que Quevedo, nacido en Madrid pero de origen cántabro, fue ‘señor’ de la Torre de Juan Abad, localidad situada a 15 kilómetros de Infantes. Que tras su encierro de cuatro años -de 1639 a 1643- en la cárcel de San Marcos de León por conspirar contra el Conde Duque de Olivares, valido de Felipe IV, decidió afincarse en "su aldea" (así llamaba a La Torre). Que el desencanto con su país, al que tanto había amado y defendido, y en el que también había intentado medrar en la arena política, andaba en niveles insoportables. Que su salud estaba muy quebrantada por la humedad y las bajas temperaturas sufridas en la clausura leonesa. Que en Infantes, un pueblo notablemente más grande que La Torre, se había instalado porque tenía una buena botica a mano y porque allí le podían cuidar los monjes dominicos.

Estos le debían ‘un favor’. Es la hipótesis de Rubio. La madre de Quevedo les había comprado la deuda que tenía contraída el ayuntamiento de La Torre de Juan Abad con ellos. La pella tenía su origen en el intento del pueblo de recuperar su tribunal de primera instancia. Felipe II, para hacer más eficiente la administración de Justicia, la había centralizado en 1566, arrebatando esa porción de autonomía judicial a los municipios más pequeños. Pero algunos la consiguieron recuperar en los años siguientes pagando a la Corona, cuyas arcas estaban exhaustas por las guerras de Flandes y el sostenimiento del imperio. Así, en esa carestía, todo maravedí que entrase era bienvenido.

Retrato de Quevedo pintado por Velázquez

La Torre fue una de esas localidades. Para conseguir su objetivo pedía préstamos (“censos” se denominaban). A su ‘emisión de deuda’, garantizada con bienes mobiliarios, además del fundador del convento de los dominicos de Infantes, acudió la madre de Quevedo, María de Santibáñez. Esta, explica Rubio, fue comprando luego los derechos de estos censos a otros acreedores, incluidos los dominicos, que obtuvieron así una inyección de liquidez y se libraron de la enojosa tarea de pleitear con La Torre.

A su muerte, esos derechos los heredó su hijo, que empezó un largo proceso judicial contra La Torre. “Al no tener la villa con qué pagar, ni siquiera los intereses de la deuda -aclara Rubio-, en 1621 salieron a subasta los bienes hipotecados (bienes municipales) más la propia vara de alcalde mayor. Todos estos bienes fueron comprados por don Alonso Mejía de Leiva, que resultó ser un testaferro de Quevedo. Con esta artimaña Quevedo se quedó finalmente con los bienes de la villa, y se intituló ‘señor’ de La Torre”.

El escritor, muy creyente, conversaba con Dios mientras arrastraba su cojera (y su mala leche) por el atrio del convento. Rezaba y escribía cartas. Su propósito era viajar al sur, a Andalucía. En concreto, a Beas de Segura, donde contaba con amistades que le podían hospedar. Quería disfrutar de un clima más templado, que le compensase de los hielos leoneses. Pero no pudo ser. Tampoco pudo ser que se cumpliera su deseo de ser enterrado en la iglesia de Santo Domingo, paredaña al convento. Lo había expresado en su testamento, de abril del 1645. Aunque parece que lo que realmente quería, en última instancia, era retornar en Madrid, para ser inhumado junto a su hermana.

El partido que debía capitalizar la identificación de los huesos de Quevedo, el PSOE, perdió su mayoría en las urnas infanteñas

Pero donde acabó criando malvas fue en la renacentista iglesia de San Andrés, ubicada en la bella plaza Mayor de Infantes, que era el lugar donde recibían sepultura la mayoría de los habitantes del pueblo. Concretamente, en la cripta de los Bustos. Deduce Rubio que tuvo que mediar algún tipo de acuerdo entre esta familia notable y el albacea de Quevedo, Florencio de Vera y Chacón, también vicario del templo. Se obró con celeridad porque el calor septembrino en Infantes aconsejaba no dar demasiados tumbos con el cadáver. Este fue el primer entierro, que consta en un acta de defunción posteriormente robada (aunque, por suerte, ya se había copiado).

En 1795 o 96, se iniciaron unas reformas en la iglesia para reordenar las capillas, los altares, los retablos… Y aquí se empieza complicar esta historia. Se sabe, por la crónica de un capellán, que los trabajadores mezclaron los huesos de la cripta, hechos casi ceniza. Lo que se desconoce es dónde los llevaron, por lo que las hipótesis se ramifican. “Pero todas desembocan en la otra cripta de la iglesia, la de Santo Tomás, situada bajo la sala capitular y perteneciente al cabildo”, concluye Rubio.

Puede que los albañiles agruparan los restos que tomaron de la cripta de los Bustos con los de esta segunda cripta, probablemente profanada después, durante la Guerra de Independencia por las tropas napoleónicas destacadas en Infantes. O puede también que se trasladaran a los pies de la parroquia, en una zona que servía de osario. Ambas opciones suponen un segundo entierro de Quevedo. La del osario, además, implica un tercer entierro, porque en 1884, al hacer el coro, se destapó esa zona y los huesos extraídos se habrían depositado en la cripta de Santo Tomás.

Sí: un lío importante. Llevamos así dos o tres entierros, según la vía que tomemos.

Ahora viene otro giro de guion: un sainete dentro del vodevil. En junio de 1869, es decir al inicio del sexenio democrático, con Isabel II recién derrocada, el nuevo Gobierno retoma el proyecto de crear un panteón de hombres ilustres en la basílica de San Francisco el Grande de Madrid. Desde la capital, notificación del Ministerio de Fomento mediante, se reclaman los movedizos huesos de Quevedo. Es urgente: se pretende que el panteón se inaugure coincidiendo con la promulgación de la nueva constitución.

Al alcalde de Infantes le corren sudores fríos por la frente. ¿Dónde diablos pueden estar?, se pregunta, agobiado. Rastrean en libros sobre Quevedo. Acaso, entre ellos, la primera biografía del escritor, la de Pablo Antonio de Tarsia, y confirman que fue enterrado en la cripta de los Bustos. No tienen ni idea del trasiego de huesos que se había producido durante la reestructuración del templo casi un siglo antes. Excavan, expurgan los ocho o nueve nichos que encuentran y, a la carrera, toman decisiones. “Entre los cadáveres, vieron que todos tenían hábitos eclesiásticos, menos uno, vestido como un seglar. Así que concluyeron: 'este debe de ser'. Lo empaquetaron y… para Madrid”, apunta Rubio.

José Ortega Munilla, el padre del filósofo Ortega y Gasset, ya cuestionó que los huesos desatendidos en el consistorio sean verdaderos

El 20 de junio, esos huesos son paseados por las calles capitalinas en un desfile con mucha pompa y mucha circunstancia. Bandas de música, carrozas, autoridades, cañonazos… Y multitud de madrileños intrigados que se acerca para asomarse al peculiar cortejo en el que también se sacan a relucir los restos de los escritores Calderón de la Barca, Alonso de Ercilla y Garcilaso de la Vega, los arquitectos Juan de Villanueva y Ventura Rodríguez, el marino Federico Gravina… Perdidos seguían por entonces los de Goya, Cervantes, Velázquez, Tirso… Los que sí encontraron, presuntamente, quedan depositados en una capilla de la basílica. Es el tercer entierro (o cuarto).

Pasaron los años y el panteón no terminaba de cristalizar, así que algunos restos fueron devueltos a sus lugares de origen. Entre ellos, los de Quevedo, que a finales del siglo XIX regresaron a Infantes, acompañados al parecer de una nota que señalaba dudas razonables de que esos huesos fueran del poeta. Como si viniera a decir que en ningún momento en Madrid se habían creído el tocomocho. “Se consignaba que el cráneo era de una mujer y que la dentadura estaba en muy buen estado cuando se sabía que la de Quevedo, gran fumador, estaba hecha polvo”. Valero adorna el relato con estos detalles que Rubio, desde el rigor historiográfico, no confirma porque carecen de base documental.

De lo que sí da fe Rubio es de lo siguiente: “A la caja de madera con los huesos que llega se le hace poco caso. Queda por ahí arrinconada en el ayuntamiento”. Hasta que en torno a 1917, un periodista infanteño, Manuel Santos Cantero, que en Barcelona se había enrolado en los círculos anarquistas, denunció en una pequeña revista de la ciudad condal la indiferencia de los prebostes de su pueblo con Quevedo. Ese artículo tuvo mucha repercusión y puso al ayuntamiento en un brete. Empezó a recibir presiones de instancias políticas más elevadas. Escritores y periodistas toman cartas en el asunto. Como Azorín, que visita Villanueva de los Infantes. Y José Ortega Munilla, el padre del filósofo Ortega y Gasset, que cuestiona que los huesos desatendidos en el consistorio sean verdaderos.

El ayuntamiento, de nuevo bajo el escrutinio nacional, tira por la calle de en medio para lavar su imagen y en el verano de 1920 organiza un ceremonial pleno de boato: el tercer o cuarto entierro de Quevedo. De nuevo, la banda de música, las autoridades endomingadas, el gentío curioso… El ABC lo reflejó en su portada, con foto y todo. Los huesos aparentemente apócrifos del escritor se inhumaron en la ermita del Cristo de Jamila, en las afueras de la población. Hoy todavía está allí la lápida con el nombre de Quevedo grabado. Pero ya nadie cree que ese material óseo guarde relación alguna con el poeta.

Portada del ABC de 1920, haciéndose eco del entierro de Quevedo

Menos desde el exhaustivo cribado antropométrico y radiológico que practicaron los operarios de la Escuela de Medicina Legal de la Complutense. Se descartó entonces la prueba genética, porque se estimó que los descendientes del autor de Sueños no eran piedra de toque válida. El trabajo se centró en la cripta bajo la sala capitular, la que destapó en 1955 el aparejador municipal, Vicente López Carricajo. Los criterios para el filtrado eran: un varón del siglo XVII, de media estatura (1,60 metros), con los fémures torcidos y patizambo. Confirmaron estas características los diez huesos referidos antes. Los fémures deformes y artríticos fueron la clave de bóveda de la identificación.

“Aunque la ciencia médica hoy por hoy no puede asegurar al 100% que los restos pertenecen a un determinado individuo, ni tan siquiera las pruebas de paternidad, sí se puede afirmar que estos son los restos de Quevedo”. José Antonio Sánchez, el director de la investigación, se expresó con ese nivel de seguridad entonces, en 2007. Pero el estudio completo, casi 20 años después, sigue sin conocerse. Y eso, claro, mosquea.

Ya hubo gente que sospechó entonces. El partido que debía capitalizar el resultado, el PSOE, perdió su mayoría en las urnas infanteñas. ¿Lo que era un logro fue tomado por una conclusión apresurada cercana al tongo? ¿Hubo un paradójico efecto Quevedo? “Puede que algo tuviera que ver”, señala Rubio. “Yo dudo mucho que sean los huesos de Quevedo. En cualquier caso, lo bueno de aquello es que ahí están, apartados. Seguro que en el futuro, cuando avance la ciencia, se podrán analizar de nuevo y aclararlo de manera definitiva”.

Esos huesos fueron metidos en una caja negra de forja, en aquel 2007. En su nuevo receptáculo, tras otro funeral solemne (cuarto o quinto), se colocaron dentro de la cripta de Santo Tomás, en la iglesia de San Andrés. De ahí serán sacados cualquier día y volverán a ser examinados. Sabremos así si son los auténticos o los de cualquier otro lugareño más o menos coetáneo de Quevedo. Si, en fin, su contrahecho esqueleto es el que dicen que es o lleva siglos disuelto en la tierra roja del Campo de Montiel.

Puede que la respuesta la tenga que dar uno de esos críos que atienden ahora al guía Valero. Porque el combate contra la indiferencia y la burricie empieza siempre por ahí: por engolosinar a un crío con un relato bien contado.