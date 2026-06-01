Crítica de 'La bailarina': la quintaesencia de Patrick Modiano, el fascinante transeúnte francés

Patrick Modiano (Boulogne-Billancourt, 1945) es el gran cartógrafo de la literatura contemporánea. Tras los caminos de Proust y sus geniales itinerarios, muchos autores han dejado constancia de sus huellas en caminatas y callejeos: Baudelaire, el poeta de la deambulación; Julien Graccq, que además era geógrafo; Georges Perec, planificador de vagabundeos; Virginia Woolf o Jean Rhys, paseantes por las calles de Londres; Borges, en sus laberintos; Juan Marsé, por los barrios obreros de Barcelona; Vila-Matas con sus mapas emocionales; y, por supuesto, Paul Auster, el enorme topógrafo de Nueva York.

Cubierta del libro 'La bailarina' La bailarina Patrick Modiano Traducción de Maria Teresa Gallego Urrutia.

Anagrama, 2026

108 páginas. 18,90 €

Hay muchos más escritores viandantes, pero entre todos ellos Patrick Modiano, el fascinante transeúnte francés, es el más empecinado, el que nos pierde por sus caminos y avenidas azarosas, emanaciones de una memoria fragmentada. En cada nombre de calle que rememora hay un mundo perdido.

Después de recibir el Premio Nobel de Literatura en 2014, por "el arte de la memoria con la que evoca el más inasible de los destinos humanos y descubre el mundo de la vida en la ocupación", según la Academia Sueca, Modiano no ha alterado su ritmo de publicar un libro cada dos años. La bailarina se presenta ahora en España. En solo 108 páginas estamos ante la quintaesencia del estilo Modiano.

El narrador monologante de La bailarina trata de reconstruir el tiempo entre brumas en el que conoció a "la bailarina" y a su pequeño hijo Pierre. Las imágenes borrosas y fragmentadas, las falsas pistas, las elipsis, las gentes que ocultan su nombre o lo cambian, forman parte de la técnica modianesca de reconstrucción de épocas que se superponen y alteran la cronología.

"Así que, desde hacía unos días, me volvían a retazos las imágenes de una temporada muy remota de mi vida", declara el narrador, a vueltas con una historia de su pasado. Para él, era inevitable que un día u otro esas imágenes sepultadas en hielo volvieran a aparecer, "igual que suben los ahogados a la superficie del Sena".

El azar hace que se cruce con un conocido de aquellos días, Serge Verzini, dueño de un restaurante de entonces, La boîte à Magie. El hombre niega ser Verzini, rehúsa haber conocido a la bailarina y a su hijito. El narrador acaba desenmascarando su identidad. Fue Verzini, a quien el protagonista alquilaba un cuarto en su juventud, quien le presentó a la bailarina.

La amistad con la etérea mujer y su niño llevará al narrador, compositor de canciones e incipiente escritor, a acompañarla durante los ensayos en el estudio del maestro Kniaseff, y, muchas veces, a cuidar al niño Pierre cuando su madre salía por las noches tras las representaciones. En la conciencia brumosa del joven aparecen otros personajes: la mecenas vienesa Pola Hubersen, que montaba fiestas y relajaba a la bailarina en su cama. La pareja de danza y amante intermitente de la bailarina, Georges Starass.

El misterioso editor Girodias o la doctora Madeleine Péraud, que inicia a la bailarina en la mística. El narrador también nos cuenta una historia de la infancia de la bailarina, aunque ella también "daba detalles a trompicones, desordenados, como si tuviese lagunas de memoria". Un pasaje de la infancia y adolescencia de la mujer, cuando vivía en Saint-Leu-la-Forêt. En los viajes que a los catorce años hacía entre dicha población y la estación del Norte, se cruzaba con los hermanos Barise.

Uno de ellos, Andre Barise, la acosaba y la oprimía con su peso contra la puerta del vagón. El narrador se dio cuenta de que en el periodo de su amistad con ella, la bailarina tenía la sensación de que veía al fantasma de ese hombre acechándola por las calles.

En el París del presente que el narrador no reconoce, con batallones de turistas arrastrando maletas de ruedas, los recuerdos de la bailarina surgen "como nos llega la luz de una estrella muerta hace mil años". La historia de la bailarina es intrincada y difusa, pero a través de insinuaciones, de puertas entreabiertas, de pasillos desdibujados, de inquietantes personajes, acabamos dejándonos llevar de puntillas entre fantasmas de la memoria.

En las novelas de Modiano permanecen siempre los enigmas de la ausencia y la búsqueda de seres desaparecidos en un pasado semienterrado. La paternidad y el vacío del padre son también motivos recurrentes. Las identidades confusas se remontan quizá a la propia biografía de Modiano.

Modiano persigue las huellas de tiempos oscuros, y los despierta a la vida con un poder creador capaz de abarcar la memoria humana

Su padre, Albert Modiano, con quien no se relacionó en muchos años, era hijo de un toscano, judío de Alejandría, nacido en Salónica, instalado como anticuario en París en 1903. La madre del escritor, Louisa Colpeyn, fue una actriz belga de lengua neerlandesa, que a causa de sus giras y viajes dejaba a sus hijos en manos de parientes o amigos.

La atmósfera particular de esa infancia, con la muerte del hermano más pequeño, Rudy, de leucemia a la edad de diez años, explica la nostalgia de Modiano por esa etapa, perdida demasiado pronto. Libro de familia (Anagrama) y Exculpación (Calpe, Narrativa) reconstruyen la infancia familiar de los hermanos Modiano.

El Nobel francés es autor de una cuarentena larga de novelas, obras teatrales, canciones y guiones de cine, entre ellos el de Lacombe Lucien, filme dirigido por Louis Malle. Ya su primera novela, El lugar de la estrella (1968), incluida en La trilogía de la ocupación, recibió el Premio Roger-Nimier. Con Los paseos de circunvalación (1972) se alzó con el Gran Premio de la Academia Francesa. Recibió el Goncourt en 1978 por Calle de las tiendas oscuras. En el 2000 le otorgaron el Gran Premio Paul-Morand por el conjunto de su obra. Por Joyita fue galardonado con el Premio Jean-Monnet de Literatura Europea.

Y entre otro galardones, el Premio Nobel de Literatura, reconociendo una obra deslumbrante bajo el aspecto de una escritura ambigua, paradójicamente a la búsqueda de una precisión absoluta. Modiano persigue las huellas de tiempos oscuros, y los despierta a la vida con un poder creador capaz de abarcar la memoria humana, entre cronologías desconcertantes y la belleza de lo verdadero entre las sombras del tiempo.