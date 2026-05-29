Recomendaciones para la Feria del Libro de Madrid: 50 libros para triunfar este año en el Retiro

La Feria del Libro nos permite encontrar a los grandes autores firmando, pero sobre todo la oportunidad de sumergirnos en una amplia variedad de obras: valiosas novedades y recuperaciones de libros como los que seleccionamos, rebosantes de poesía, arte, música, cine y, claro, mucha literatura.

De entre las últimas novedades, hemos seleccionado las mejores recomendaciones para no perderse entre las 245 casetas de librerías, distribuidoras y editoriales.

La cita es en el Parque del Retiro de Madrid, en el Paseo de Coches, hasta el 14 de junio.

. La sombra del viento Carlos Ruiz Zafón Planeta. 24,90 € Veinticinco años después de su publicación, Planeta rinde homenaje a la novela de Ruiz Zafón, no solo por el más de un millón de ejemplares vendidos, sino por la magia de un relato escrito en estado de gracia.

. Prosa literaria completa Federico García Lorca Galaxia Gutenberg. 29,90 € Ese espléndido prosista que también fue García Lorca se nos presenta al fin al completo en un volumen que rescata sus textos primerizos y sus conferencias, pasando por sus impresiones viajeras y su defensa siempre encendida del cante jondo y la verdad poética. Enlorquecedor.

. Guerra total Chaves Nogales Renacimiento. 24,90 € Continuación de A sangre y fuego, estos relatos inéditos de Chaves Nogales retratan mejor que cualquier tratado los horrores de nuestra Guerra Civil. Basados en hechos reales, son un terrible reflejo del cainismo.

. Historias de fantasmas Siri Hustvedt Seix Barral. 21,90 € Entre la nostalgia y la celebración de casi medio siglo compartido, Siri Hustvedt reúne aquí recuerdos íntimos y literarios con Auster, su marido. Una historia de amor rebosante de momentos felices pero también de crisis e incertidumbre.

. Fun Home Alison Bechdel Reservoir Books. 24,90 € Vuelve, por su 20.º aniversario, la autobiografía que catapultó a su autora, centrada en su tragicómica familia y su identidad sexual. Uno de los 100 mejores libros del siglo XXI según 'The New York Times'.

. En los celestes mástiles J. M. Caballero Bonald Seix Barral. 21 € Una antología poética para conmemorar los cien años del nacimiento del poeta, narrador, ensayista, flamencólogo... Los versos más prodigiosos del autor de 'Diario de Argónida', un festín de verbosidad, cadencia y lenguaje melodioso.

. Las gobernadoras Cruz Sánchez de Lara Espasa. 22,90 € Apasionante y apasionada reivindicación del papel silencioso, pero esencial, desempeñado en la Independencia de los Estados Unidos por Isabel y Felicitas Saint-Maxent, esposa y cuñada de Bernardo de Gálvez, de las que la autora es descendiente directa.

. P FKN R. Bad Bunny y la música como un acto de resistencia Vanessa Díaz, Petra R. Rivera-Rideau Libros Cúpula. 19,95 € Un exhaustivo libro sobre el compromiso político del cantante boricua, forjado entre apagones, huracanes y la corrupción en Puerto Rico, que lo han convertido en mucho más que un reguetonero: un embajador de su tierra y del español.

. Encuentros y despedidas John Berger Alianza. 20,95 € La deliciosa escritura de Berger se despliega en breves ensayos por primera vez compilados en castellano. Un interesantísimo encuentro con el arte y lo que conmueve, declinado en historias cotidianas con las que identificarse.

. La piedra oscura / Ushuaia / En mitad de tanto fuego Alberto Conejero Cátedra. 16,50 € Tres de las grandes obras del dramaturgo, reunidas en este volumen. 'La piedra oscura' cuenta la historia del gran amor de Lorca, 'Ushuaia' se ocupa de los desmanes europeos en América Latina y 'En mitad de tanto fuego', del deseo de Patroclo por Aquiles.

. Cuentos autobiográficos II Álvaro Pombo Anagrama. 19,90 € Siempre lúcido y sorprendente, Pombo invoca en estos 32 relatos a sus fantasmas familiares y a entes de ficción para recrear no solo su infancia y juventud sino para revisar lo vivido desde inesperados ángulos.

. Un poeta en la historia Mario Amorós Akal. 25 € Biógrafo de Neruda y Víctor Jara, Amorós recorre la vida y la obra de Miguel Hernández manejando abundante documentación inédita que demuestra las gestiones del gobierno chileno por salvar la vida del poeta e ilumina sus últimos años en las cárceles franquistas.

. Aire de familia Alessandro Piperno Libros del Asteroide. 24,95 € Piperno, uno de los mejores narradores italianos actuales, nos descubre las cuitas de un catedrático misántropo que debe hacerse cargo de un niño huérfano, al tiempo que es cancelado en la universidad por haber pronunciado unas citas misóginas de Flaubert.

. Agujero negro Charles Burns La Cúpula. 39,90 € Edición especial de esta historia sobre un misterioso virus sexual que transforma a los adolescentes en criaturas monstruosas. Si aún no conoce el inquietante e inconfundible universo de Burns, esa es una buena ocasión.

. España brutal Alejandro García Alcántara Altamarea. 29,90 € Un paseo por los edificios más espectaculares de la arquitectura brutalista en España, región por región. Un volumen muy visual donde el hormigón visto es el protagonista de nuestra memoria histórica.

. A oscuras Thomas Pynchon Tusquets. 23,90 € Pynchon, el más enigmático de los escritores vivos, vuelve a asombrarnos con una novela redonda y equilibrada, honda y bienhumorada, en la que no faltan espías y matones, visionarios y metafísicos. Un verdadero festín.

. La víspera Manuel Jabois Alfaguara. 20,90 € La víspera del 65 cumpleaños de Amalia, dos jóvenes del pueblo desaparecen. Mientras la trama policíaca se desarrolla, la fiesta de la anciana permite a Jabois reflexionar sobre las miserias y alegrías de la vida cotidiana y sobre la familia como institución en crisis.

. Memoria de Morante Zabala de la Serna Debate. 20,90 € Devoto admirador e íntimo amigo, Vicente Zabala de la Serna ilumina en este libro los problemas de salud y la pérdida de memoria de un genio capaz de seducir a las masas con el arte como capote, y la imaginación y el duende en el corazón.

. Oración de la lluvia Carmen María López Rialp. 10 € Ganador del último Premio Adonáis de poesía, este libro articulado en torno a “Lo divino” y “Lo humano”, sus dos partes, toma la lluvia como símbolo para dialogar con la memoria y celebrar la vida.

. La banda sonora de nuestras vidas Jude Rogers Libros del Kultrum. 22 € ¿Cómo nos explican las canciones? Jude Rogers recorre su biografía a través de doce temas fundamentales, desde ABBA a R.E.M., en unas memorias musicales para cualquiera que sienta que su vida tiene banda sonora.

. Narrativa esencial I y II Ramón J. Sender Biblioteca Castro. 50 y 58 € Injustamente olvidado, Ramón J. Sender tiene al fin la edición esencial que merecía, con obras como 'Imán', 'Mr. Witt en el Cantón', 'Réquiem por un campesino español', 'La aventura equinoccial de Lope de Aguirre' y 'Monte Odina'. Imprescindible.

. Mentira Juan Gómez-Jurada Ediciones B. 24,90 € Tras el éxito de la serie Reina Roja y sus cuatro millones de ejemplares vendidos, Gómez-Jurado se embarca en la historia, llena de laberintos y enigmas, de Eva Ramos, una mujer de acción que tras una larga carrera criminal se la tiene que jugar de verdad.

. León XIV. El papa de la nueva era Juan Vicente Boo Espasa. 22,90 € En vísperas de la primera visita a España de León XIV, Juan Vicente Boo descubre perfiles inéditos de la personalidad del papa, así como los principales desafíos a los que se enfrenta en un mundo en permanente conflicto.

. Moheeb en el aparcamiento Clara Lodewick Garbuix. 26,95 € Dicen que la xenofobia se cura viajando. También leyendo. Por ejemplo, la historia de este menor no acompañado afgano en Bélgica, que vive en un aparcamiento mientras espera su regularización.

. Semiótica nuclear Ben Clark Visor. 12 € El poeta imagina un mundo que no sabe qué vendrá después y necesita dejar un legado de signos. “¿Y si los herederos no son seres humanos?”, se pregunta, y en esa disyuntiva surge la pugna con el lenguaje: “Escribo a quienes no conoceré”.

. El tesoro de los saberes olvidados Jacqueline de Romilly Siruela. 19,95 € La helenista francesa realiza una apasionada reivindicación de la enseñanza y de la literatura y de lo que ella llama “saberes olvidados” considerados como remedios de la crisis moral de la sociedad contemporánea.

. Jean-Luc Godard. Pensar entre imágenes Gonzalo de Lucas y Núria Aidelman Feldman Contra. 29,90 € Este volumen recoge, por primera vez, las ideas que el cineasta elaboró y reelaboró a lo largo de multitud de entrevistas, conferencias, conversaciones y presentaciones, y lo hace exclusivamente a través de sus palabras.

. Ensayos W. S. Sebald Anagrama. 29,90 € La asombrosa modernidad de W. G. Sebald (1944-2001) convierte este volumen de ensayos en un acontecimiento, pues en él están presentes muchas de las cuestiones centrales del pensamiento actual, como la deshumanización o la identidad europea.

. El sueño de Úrsula María Negroni Random House. 18,90 € Inédita en España, he aquí la primera novela de María Negroni, en la que la ensayista argentina reelabora la leyenda de Santa Úrsula, quien emprende un fabuloso viaje a Roma junto a otras vírgenes y es martirizada.

. La debilidad de lo verdadero Myriam Revault d’Allones Acantilado. 18 € La filósofa francesa analiza, como reza el subtítulo de este libro tan breve como contundente, “los efectos de la postverdad en nuestro común”. Y lo hace reflexionando sobre la distinción entre lo ficticio y lo real.

. Gekiga Ryan Holmberg Satori. 26 € El manga era un entretenimiento para niños hasta que surgió un grupo de autores que lo convirtieron en un medio adulto y crítico. Así nació el 'gekiga' y este libro cuenta su historia. Incluye un manga inédito de uno de ellos, Seiichi Hayashi.

. La música indie. Una historia cultural Chris DeVille Península. 21,90 € De los márgenes al 'mainstream': un lúcido análisis sobre la evolución de un género que nació como filosofía de resistencia y acabó convertido en marca. Un repaso cultural necesario para entender qué queda hoy de la etiqueta 'indie'.

. Malina Ingeborg Bachmann Nórdica. 22,50 € La obra maestra de una de las grandes autoras del siglo XX, de la que se celebra el centenario de su nacimiento. Una historia de amor insertada en una trama policiaca. Una gran mujer en un mundo de hombres.

. La tierra de las cuevas perdidas Jean Auel Maeva. 29,90 € Maeva recupera el último volumen de la millonaria saga 'Los hijos de la tierra'. En esta entrega la protagonista, Ayla, una madre que está camino de convertirse en líder espiritual, descubre con asombro una cueva con mágicas pinturas.

. Animales en fuga Daniele Kong Astiberri. 39 € Kong ha sido uno de los pocos dibujantes candidatos al premio Strega gracias a este poderoso debut ambientado en una pequeña isla italiana en los años 50, con un expresivo estilo abocetado que cautiva la mirada desde la primera viñeta.

K-Pop Idols. Malpaso.jpg K-Pop Idols. Cómo se fabrica un género global Hark Joon Lee, Dal Yong Jin Malpaso. 19,95 € Un viaje a las entrañas de la industria musical coreana para descubrir cómo se diseñan, producen y exportan los iconos del K-Pop al resto del planeta, y para entender el mayor fenómeno pop del siglo XXI.

. Los amores ateos José Daniel García Cántico. 15,95 € La divinidad es una presencia más corpórea, valga la paradoja, en este libro que no renuncia a las referencias domésticas. Un poemario hecho con las heridas de la ausencia y, sin embargo, enraizado al presente. Hondo, conmovedor.

. Los cuatro cielos David Stuart Crítica. 25,90 € He aquí un ensayo que destruye muchos tópicos sobre los mayas, como que su civilización sucumbió tras un gran colapso. Según David Stuart, máximo especialista mundial en su cultura, a lo largo de tres mil años sufrieron sucesivos renacimientos y colapsos hasta su definitivo final.

. La vacuna contra las adicciones José Antonio Marina Ariel. 18,99 € En una sociedad adicta al trabajo, las redes o el alcohol, Marina analiza con rigor científico y perspicacia detectivesca las raíces de lo que considera una mala solución y propone una vacuna mental que nos proteja contra nuestra propensión a la dependencia.

. Cassada James Salter Salamandra. 21 € En una base aérea estadounidense en la Europa de posguerra, un joven piloto puertorriqueño, Robert Cassada, lucha desesperadamente por ser aceptado. Concisa y vigorosa, la novela evoca un mundo complejo y lleno de amargura.

. Angie de las Torres Blancas Luis Alemany Harper Collins. 20,90 € El periodista Luis Alemany debuta como novelista con el relato iniciático de una adolescente, Angie, sumergida en el Madrid de 1995 y en un escenario excepcional.

. El libro del Tao liberado Laozi Blackie Books. 29,50 € Atribuido a Laozi, sabio de la corte de la dinastía Zhou del siglo VI a. C., esta obra esencial de la sabiduría oriental se enriquece con poemas de Hildegard von Bingen, San Juan de la Cruz, Leopardi, Emily Dickinson y George Harrison, así como con ilustraciones de Calpurnio.

. Los domingos también Juan Berrio Salamandra Graphic. 24,95 € Aquí sí hay quien viva: en un edificio con patio de corrala somos testigos de la luminosa historia de amor entre dos jóvenes y su relación con el resto de vecinos. Un costumbrismo entrañable del que Berrio es experto.

. Museología Adalgisa Lugli Ático de los Libros. 9,95 € A través de una prosa lúcida y reflexiva, recorremos la historia del museo desde los gabinetes de curiosidades del Renacimiento a las vitrinas de los museos contemporáneos. El museo como reflejo de la humanidad.

. Yo siendo yo. El teatro de la autenticidad en las estrellas del pop Hans Laguna Anagrama. 14,90 € Este esclarecedor ensayo sobre cómo la autenticidad se ha convertido en el producto más rentable de la industria musical; una estrategia de marketing que define las carreras de estrellas pop como Rosalía o Bad Bunny.

. Días de una cámara Néstor Almendros ECAM/DAMA/Caimán Cuadernos de Cine. 23 € El genial director de fotografía, ganador del Oscar por Días del cielo (Terrence Malick, 1978), ofrece sinceras y muy personales reflexiones sobre su trabajo a las órdenes de cineastas como Éric Rohmer, François Truffaut y Martin Scorsese.

. Los caminos de Roma Catherine Fletcher Taurus. 25,50 € Partiendo de la certeza de que todos los caminos históricos y culturales de Europa conducen a Roma desde el tiempo de los césares a nuestros días, Fletcher muestra cómo estas vías transformaron el mundo.

. La casa de la alegría Edith Wharton Alianza. 21,95 € Pocas autoras podrían narrar con la sutileza de Edith Wharton la caída en desgracia de una mujer de la alta sociedad neoyorquina de principios del siglo XX llamada Lily Bart, que lo pierde todo por desafiar las convenciones de su tiempo.