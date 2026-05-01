Los libros de mayo: lo nuevo de Pynchon, cuentos inéditos de Chaves Nogales y el regreso de un nobel

Tal vez sea mayo el último gran mes de lanzamientos de la temporada. El de este año no ha defraudado. Thomas Pynchon vuelve con nueva novela más de una década después y László Krasznahorkai publica su primer libro después de recibir el Nobel de Literatura.

El acontecimiento literario más importante de lo que va de año corre a cargo de Renacimiento. La editorial sevillana publica los cuentos de Chaves Nogales que sirven como secuela del emblemático A sangre y fuego, ocho de ellos inéditos. Entre los lanzamientos más importantes encontramos, también, los cuentos inéditos de Virginia Woolf, la biografía de Rasputín por Antony Beevor y la nueva novela de Irvine Welsh, que reúne a los protagonistas de Trainspotting.

Además, Arturo Pérez-Reverte recopila sus artículos como corresponsal en conflictos bélicos y Alma Guillermoprieto hace lo propio con sus crónicas latinoamericanas. Por su parte, Benjamín Prado publica sus memorias y Margarita García Robayo un libro de cuentos, pero también son autobiográficos.

Herscht 07769 Herscht 07769 László Krasznahorkai

Acantilado. 6 de mayo

La primera novela del escritor húngaro tras ser reconocido con el Nobel de Literatura en 2025. El título alude al remite de Florian Herscht, un huérfano que escribe cartas a Angela Merkel. En una sola frase que discurre a lo largo de casi 400 páginas, Krasznahorkai alerta de una amenaza que ya no parece tan apocalíptica: el advenimiento de la ultraderecha. "La esperanza es un error", reza la frase preliminar del libro, y en su historia, con banda sonora de Bach, encontramos la explicación.

Enviado especial. Una biografía de guerra Enviado especial. Una biografía de guerra Arturo Pérez-Reverte

Alfaguara. 7 de mayo

El escritor y académico reúne sus artículos y crónicas de guerra de sus años como corresponsal. En Sarajevo, por nombrar alguno de los conflictos más mediáticos en los que estuvo inmerso, conoció la vileza del ser humano, pero también la dignidad para encarar las fatalidades que el destino impone: todos esos valores con los que ha construido los grandes personajes de sus novelas. Una buena oportunidad de revisitar una vida al límite, llena de aventuras y recuerdos inolvidables.

Esta improbable tierra prometida Esta improbable tierra prometida Alma Guillermoprieto

Debate. 7 de mayo

Las crónicas de la ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2018 son un viaje apasionante por los territorios más recónditos de América Latina. Tras más de cuarenta años recorriendo la región, la autora explora la guerra contra las drogas y la demagogia política, pero también el arte que nace del dolor. Conectar a personajes diversos, desde barrenderos hasta narcos y altos mandatarios, buscando responder cómo podemos transformar nuestro futuro.

La vida de Violet La vida de Violet Virginia Woolf

Lumen. 7 de mayo

Un texto inédito de Virginia Woolf siempre es un acontecimiento. Esta compilación de cuentos es un experimento literario donde la autora subvierte las convenciones victorianas. Escrita a los 26 años como biografía ficticia para su amiga Violet Dickinson, combina sátira y fantasía a través de una protagonista giganta. Woolf celebra la amistad femenina y la libertad, anticipando el genio creativo de una autora que revolucionaría la literatura moderna con su ingenio y su espíritu indomable.

Primera persona Primera persona Margarita García Robayo

Anagrama. 13 de mayo

La eminente escritora colombiana, reconocida por su mirada punzante y descarnada, reúne once relatos autobiográficos que se detienen en lo íntimo. García Robayo se sirve de la ironía para cuestionar mitos sobre la familia, la maternidad y el deseo. Son textos que exploran las grietas del yo interior y la escritura como resistencia. Una obra universal que, evitando la grandilocuencia, encuentra la belleza en los pequeños infiernos y paraísos cotidianos.

Beevor.jpg Rasputín Antony Beevor

Crítica. 13 de mayo

El historiador británico, uno de los más aclamados del momento, reconstruye la peripecia vital del misterioso monje siberiano. Beevor disecciona, a partir de informes inéditos, la corrupción y los escándalos sexuales que socavaron la autoridad zarista antes de la revolución bolchevique. La historia funciona como un thriller gótico sobre la perversión humana y revela cómo el oportunismo de un solo hombre aceleró el colapso del imperio más grande de su tiempo.

A oscuras A oscuras Thomas Pynchon

Tusquets. 13 de mayo

A oscuras es el regreso a la novela, después de más de una década, del legendario y hermético autor estadounidense. La nueva pirueta de Pynchon está protagonizada por el detective Hicks McTaggart, que persigue a una heredera de Wisconsin por una Europa convulsa. Entre nazis, espías y música swing, Pynchon despliega su habitual destreza narrativa, mezclando una trama delirante de espionaje con la melancolía de un mundo al borde del abismo.

Hombres enamorados Hombres enamorados Irvine Welsh

Anagrama. 13 de mayo

Welsh reúne de nuevo a los icónicos protagonistas de Trainspotting, su novela más célebre, en Hombres enamorados. El autor escocés, que revolucionó la literatura con su realismo sucio y crudo, sitúa a Renton, Sick Boy, Begbie y Spud a finales de los años 80. Estos personajes desnortados tratan de madurar en los clubes underground de Ámsterdam. Una obra visceral sobre la amistad y el deseo. Una historia salvaje y trepidante.

Guerra total Guerra total Manuel Chaves Nogales

Renacimiento. 18 de mayo

Uno de los acontecimientos editoriales del año. La editorial Renacimiento publica Guerra total, del periodista y escritor sevillano. Diez relatos sobre la Guerra Civil, ocho de ellos inéditos, que vendrían a ser la continuación del célebre libro A sangre y fuego. Al contrario de lo que sucede en el volumen anterior, en el que muchos veían un reflejo de la "tercera España", ahora su posicionamiento queda claro. "De su antifascismo y su alineamiento con la República no puede tenerse duda", asegura en el epílogo el editor, Abelardo Linares.

Qué estoy haciendo aquí Qué estoy haciendo aquí Benjamín Prado

Alfaguara. 28 de mayo

Pocos como él pueden presumir de haber compartido amistad con personajes como Almudena Grandes, Juan Marsé, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Rafael Alberti, Octavio Paz, Ana María Matute, Jaime Gil de Biedma y Mario Vargas Llosa. "El poeta", "El novelista", "El periodista", "El letrista" y "El dramaturgo" –roles conforme a los que estructura su libro– ha decidido contarlo en estas jugosas memorias, repletas de anécdotas y literatura de altos vuelos.