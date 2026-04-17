Muere a los 87 años la histórica editora Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets

Beatriz de Moura, histórica editora fundadora de Tusquets, ha muerto a los 87 años de edad, según ha informado su familia a La Vanguardia.

De Moura (Río de Janeiro, 1939) nació en el seno de una familia de terratenientes. Su padre, Altamir, era diplomático y fue destinado en 1940 a Ecuador, donde la niña aprendió español, para pasar, tras la Segunda Guerra Mundial, por Argelia, el Vaticano y Chile.

Habiendo aprendido español siguiendo a su padre en sus destinos diplomáticos, la historia de amor de De Moura por los libros comienza con una tragedia. Enferma de epilepsia, Elsa, su hermana mayor, se suicidió a los 20 años. Fue entonces cuando la joven, que de pronto recibió una atención paterna que le era extraña y sentía como una amenaza, encontró refugio en la ficción.

Se convirtió en una devoradora de historias. Flaubert, Victor Hugo, Voltaire, Baudelaire, Stendhal y Albert Camus se convirtieron en sus grandes aliados y confidentes. "Quería leerlo todo, de modo que leí de la manera más caótica", dijo más tarde.

En 1956, el padre de la futura editora fue nombrado cónsul general de Brasil en Barcelona, y la familia se trasladó a la ciudad cuando Beatriz tenía 17 años. Allí, encontró una ciudad "gris, silenciosa, esquiva", como recoge la biografía de la editora Una curiosidad sin barreras (Tusquets, 2025), escrita por Carlota Álvarez Maylín. Estudió en la Escuela de Traductores e Intérpretes de Ginebra, ya que gracias al trabajo de su padre había aprendido inglés, francés e italiano, además del portugués. El castellano fue siempre, eso sí, su lengua de pensamiento.

Su carácter díscolo, reticente a seguir las reglas impuestas, y las actividades antifranquistas que consumían su tiempo en aquella época, la llevaron a romper con su familia, que le retiró el apoyo económico. Cuando los De Moura abandonaron Barcelona rumbo al siguiente destino diplomático del padre, Beatriz se instaló definitivamente en la ciudad que iba a ser en los 60 un auténtico hervidero cultural gracias a nombres como el suyo.

En esos años, De Moura encadenó varios trabajos como traductora para editoriales como Gili o Salvat. Trabajando para Lumen en 1963 conoció al estudiante de arquitectura Oscar Tusquets, cofundador junto a su hermana Esther del sello. Quedó hechizado por la personalidad de Beatriz y, tras ser pareja de hecho, formalizaron su matrimonio.

De Moura trabajó a continuación a tiempo completo en Lumen, donde conoció el funcionamiento de todos los engranajes de la producción editorial. Fue entonces también cuando publicó su primera y única novela autobiográfica, Suma (1974).

Aquella época también vio cómo De Moura se transformaba en una de las grandes estrellas rutilantes de la Gauche Divine que deslumbraba en icónicos lugares de la noche barcelonesa como el Bocaccio. De ella se decía que era "la mujer más guapa, inteligente, divertida y simpática del mundo cultural barcelonés".

Pero el momento clave de la trayectoria de esta editora legendaria fue con la fundación, junto a Óscar Tusquets, del histórico sello independiente Tusquets. Las célebres colecciones Cuadernos ínfimos y Cuadernos Marginales, seriamente amenazadas por la censura franquista, fueron el pistoletazo de salida de la editorial.

En su libro, Carlota Álvarez aseguraba que De Moura quiso "reivindicar las vanguardias, malditas o no; aportar elementos para un debate vivo en el terreno de la cultura y de las ideas, mediante textos refractarios a las ortodoxias, y publicar la narrativa de autores noveles españoles e hispanoamericanos".

Basta ver la nómina de nombres que ha reunido el sello para ver el encomiable trabajo de De Moura desde entonces. A la editorial Tusquets le debemos la publicación en nuestro país de Kundera, Duras, Annie Ernaux, Bataille, Murakami, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Sergio Pitol, Luis Sepúlveda, Almudena Grandes, Luis Landero, Fernando Aramburu, Castilla del Pino…

Ya en el siglo XXI, los nuevos tiempos amenazaron con acabar con esta editorial que, pese a contar con un catálogo encomiable, no había conseguido renovarse a tiempo en aspectos esenciales para el mantenimiento de la empresa como la logística.

Su sistema de distribución, aseguraba De Moura, estaba obsoleto, pues no se había renovado desde su fundación, con varias distribuidoras que a su vez tenían diversos almacenes repartidos por todo el país. Ello llevó a De Moura a llevar a la editorial al resguardo del Grupo Planeta para evitar la extinción, al que ha pertenecido desde 2012.

De Moura pasó sus últimos años, ya con Tusquets formando parte del gran conglomerado editorial, en un retiro silencioso, que ya fue definitivo cuando en 2017 entregó su archivo personal a la Biblioteca Nacional. Nosotros, sin embargo, preferimos recordarla bailando hasta el fin de la noche y de los días en el Bocaccio.