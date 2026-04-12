Rogelio Groba Groba: partituras sin complejos, entre el esperpento de Valle-Inclán y las raíces gallegas

“Groba Groba ha sido un ejemplo de personalidad y de originalidad, por eso siempre he creído en su música, en su estilo rabiosamente sincero, en su fuerza lírica, enérgica y visceral, expresada sin complejos, entre lo dionisíaco y lo apolíneo, exprimiendo la estética más cercana al esperpento de Valle-Inclán y simultaneándola con la riqueza de la etnografía gallega”. Son palabras de Rogelio Groba Otero, hijo del protagonista de este libro y también músico en su calidad de violinista y director.

El sueño inmortal de Rogelio Groba Javier Álvarez Vizoso Medulia, 2026. 236 páginas. 19,90 €

Porque Rogelio Groba Groba (1930-2022) fue un francotirador, un luchador infatigable, un defensor de sus raíces, en cierto modo un apóstol de lo galaico, que supo integrar en sus modos y estilo lo tradicional tratado con mirada de hoy y lo actual, amoldado a sus modos rigurosos y omnicomprensivos.

Fue hábil para integrar temas locales en un discurso muy sustancioso desarrollado dentro de un eclecticismo de altos vuelos, abierto a lo contemporáneo, aunque siempre de fácil recepción. Características que son habitualmente reconocibles en su música.

Todo ello nos lo explica con pelos y señales este libro de Javier Álvarez Vizoso, construido con extrema habilidad sobre seis capítulos. En el segundo de ellos, “El sueño inmortal”, subdividido a su vez en ocho partes, vamos siguiendo la trayectoria vital del personaje con usuales referencias a sus memorias.

En los demás, en los que Vizoso analiza, subraya, expresa, define y juzga, encontramos los párrafos más originales de la narración: “La mirada interior”, “Macías contra Balboa” (dos de los seguidores más conspicuos del maestro, ambos desaparecidos prematuramente), “Veinte minutos” y “Moscas”. En ellos el autor despliega su memoria y juzga y comenta algunas de las circunstancias vividas de cerca en el mapa de la música gallega de hoy aportando opiniones muy jugosas.

El estilo literario de Vizoso es cercano, de fácil lectura, desarrollado a lo largo de una narración que se extiende en continuos y sucesivos flashes, de viñetas bien coloreadas, y en donde caben las opiniones muy personales, los juicios de valor, las descripciones y las sentencias en torno no solo a la música de su tierra, de la que forman parte las más de 700 obras de Groba Groba, como gran apóstol, sino también de algunos de los aspectos definitorios de la creación española en un momento crucial del arte de los sonidos contemporáneos.

Por eso este libro nos dice mucho más de lo que podría preverse: hay anécdotas, semblanza de decenios de la producción musical, análisis, penetración en los intersticios de un estado de cosas. Y muy importante, una conexión con el lado humano del personaje que protagoniza de manera fundamental el libro.

Aunque en relación con la materialidad de este, como producto disfrutable y didáctico, hemos de criticar los defectos de la edición, a falta de una revisión en profundidad.

Hay erratas, continuas repeticiones y frases mal rematadas o incomprensibles. Y falta evidentemente un índice de personajes y de obras. Es de esperar que en una nueva edición todo eso se subsane, porque el empeño literario-musical lo merece.