Abierto el plazo para participar en la VIII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

Un año más, Ámbito Cultural apuesta por dar a conocer a quienes están renovando el pulso poético y ha puesto en marcha la VIII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica. Un proyecto que cuenta con la colaboración de La Piscifactoría Laboratorio de Creación.

Con la misma dinámica del año pasado, ya está abierta la primera fase de poemas escritos (hasta el 21 de abril) y solo los seleccionados, que se anunciarán el 30 de abril, pasarán a una segunda fase donde podrán subir sus vídeos, del 1 al 21 de mayo.

Se empleará para ello el formulario en la web de Ámbito Cultural, para la parte de poemas escritos, y las plataformas de Instagram y TikTok, para que los elegidos puedan subir entre 1 y 3 vídeos, con una duración máxima de 1 minuto.

Los seleccionados en esta segunda fase se anunciarán el 1 de junio. A partir de ahí, las semifinales territoriales irán dando a conocer los nombres que se enfrentarán en la final de Madrid, ya el 26 de septiembre.

En cuanto al premio, igual que en la edición anterior, el ganador recibirá un premio de 1.881 euros, en homenaje al año de nacimiento de Juan Ramón Jiménez, y será invitado a una lectura de su trabajo poético junto a uno o varios poetas de reconocidísimo prestigio y trayectoria en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza el 9 de octubre de 2026.

Este año el premio #Ldelírica vuelve a contar con el accésit Juan Ramón Jiménez-Zenobia Camprubí. Se trata de una categoría honorífica que favorece y apoya la participación de poetas que escriben en español y residen fuera de España, como homenaje a la calidad de la poesía latinoamericana.

Con este accésit se busca una consideración hacia todos los poetas que no han permanecido en sus países de origen y reconocimiento a la figura del poético emigrante que fue Juan Ramón Jiménez y a la de quien lo acompañó y apoyó durante toda su aventura vital, la también escritora Zenobia Camprubí.

Podrán participar todos los interesados, conforme al mismo procedimiento y condiciones de participación de las bases, pero fuera de la competición oficial por tratarse de un Premio Nacional. Lo harán en cualquiera de las lenguas oficiales de España con independencia de su lugar de nacimiento o residencia. El plazo será desde el 21 de marzo hasta el 21 de abril.

La obra ganadora será difundida de igual forma que la del premiado para dar a conocer su trabajo poético en nuestro país. Será por lo tanto incluida también en la publicación antológica que realiza la editorial Huerga & Fierro.

Para más información, puedes consultar las bases aquí.