De viaje con la poeta Marta del Pozo: 'Nigredo' o la fuerza oscura del cuervo

Lejos de plantear la escritura como un registro más o menos pasivo de impresiones o huellas sensoriales, esa linde donde el mundo exterior dialoga con el yo interior, con la subjetividad, este nuevo libro de la poeta y profesora universitaria Marta del Pozo (Avilés, 1980) propone una inmersión apasionada en lo real, un "lanzarse […] contra la superficie porosa de las cosas. Y de los cuerpos".

Nigredo Marta del Pozo Bartleby, 2026

78 páginas. 14 €

Bien es verdad que este movimiento de apertura –esta diástole– va precedido de una sístole, una contracción primera que busca aquel espacio de ocultación y púas de erizo que para Valente era connatural a la poesía.

Es ahí, en esa negrura presidida desde un inicio por la figura totémica del cuervo ("un pájaro de plomo que cae de una densa oscuridad a otra"), donde este libro se gesta y toma su fuerza. La gravedad del pájaro negro contrasta con la liviandad del vilano blanco, protagonista de la segunda parte: y es ahí donde el libro aprende a volar.

Este Nigredo es un proceso alquímico o iniciático que se corresponde con un viaje en el tiempo y los espacios. A lo largo de siete secciones que remiten a lugares muy diversos –Praga, Cracovia y Polonia en general, Lisboa, Soria, Sintra, Grecia y San Diego– se describe un arco vital que va de lo negro a "El Dorado" siguiendo los versos del poema 14 de la primera Poesía vertical de Juarroz.

Este epígrafe, que habla de la existencia como una caída incesante que se resuelve simultáneamente en vuelo y en un nuevo caer, va señalando las diferentes etapas del viaje.

Los poemas –casi todos en prosa, aunque el verso también comparezca con funciones de plegaria o de conjuro– oscilan entre el apunte viajero y una férrea voluntad reflexiva que remite a la vida como aprendizaje continuo: "Soy piedra gravemente herida que, gravemente, vive y desciende". Hasta acabar en alto.