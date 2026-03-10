Muere a los 87 años el escritor peruano Bryce Echenique, uno de los grandes de las letras latinoamericanas

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los grandes exponentes de las letras latinoamericanas de las últimas décadas, ha muerto este martes a los 87 años.

Doctor en Letras por la Universidad de San Marcos, en el año 1964 se trasladó a Europa. Residió en Francia, Italia, Grecia, Alemania y España, pero volvió a su país.

Fue profesor en varias universidades francesas, oficio que compatibilizó con la escritura. A través de sus novelas y relatos, el autor creó uno de los universos narrativos más originales de la literatura en español de finales de siglo XX y principios del XXI, siendo uno de los autores hispanoamericanos actuales más traducidos. Su obra ha recibido importantes premios.

