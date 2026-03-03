Los libros más esperados de marzo: Aramburu, Han Kang y Sara Barquinero destacan en la gran remesa del año

El mes de la primavera es uno de los momentos del año más prolíficos para los lanzamientos editoriales. El mes de marzo de este 2026 destaca por la gran calidad de los autores que publican nueva obra.

Una nueva historia sobre el terrorismo vasco de Fernando Aramburu, otra novela histórica de Sergio del Molino, nuevo libro de la nobel Han Kang... Y la confirmación de escritoras jóvenes como Sara Barquinero y Carla Nyman. Además, Pierre Lemaitre, Lorenzo Silva, Steven Pinker, Agustín Fernández Mallo, Julián Casanova...

Y más allá de los libros que reseñamos, habrá que estar atentos a la nueva novela de Juan Gómez Bárcena, Abril o nunca (Seix Barral), y al ensayo del influyente Slavoj Žižek, Punto cero (Paidós).

Maite Fernando Aramburu

Tusquets. 4 de marzo

El autor de Patria vuelve sobre los fueros de la violencia etarra para contar la historia de Maite, una mujer que pasa junto a su madre y su hermana, a la que no ve desde hace trece años, los aciagos días del secuestro de Miguel Ángel Blanco.

El hecho histórico es más que un telón de fondo en esta novela, por cuanto supone un fuerte impacto en la sociedad y, en consecuencia, en los personajes de la novela. Como hiciera en Patria, Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) explora esa herida con enorme delicadeza y prioriza en la narración el plano psicológico sobre el acontecimiento.

La hija Sergio del Molino

Alfaguara. 5 de marzo

Sergio del Molino (Madrid, 1979) se remonta esta vez hasta el siglo XIX para reivindicar la historia de Rosario Weiss, una pintora relegada al olvido por su condición de mujer y para que no empañara el mito de Goya, del que fue ahijada y discípula.

A partir de la contemplación del autorretrato de la pintora en el Museo del Prado, el escritor pone en marcha una ficción que tiene por objeto reparar ese olvido. Goya, por supuesto, está en el centro del relato, pero también alcanza especial relevancia el convulso contexto histórico de España entonces.

Tinta y sangre Han Kang

Random House. 5 de marzo

El sello Random House continúa con la recuperación de la obra de Han Kang (Gwangju, Corea del Sur, 1970), galardonada con el Nobel de Literatura en 2024. Tinta y sangre es la novela que la escritora surcoreana escribió tras La vegetariana, su gran éxito, y está también dedicada a una pintora.

Inju muere, según la versión oficial, en un accidente de coche, pero su mejor amiga no acepta que la pintora hubiera decidido quitarse la vida, por lo que se embarca en una peligrosa investigación en la que van aflorando las grandes obsesiones que Han Kang ha abordado en su obra: el arte, la astrofísica, el suspense, la memoria, los sueños...

Grandes promesas Pierre Lemaitre

Salamandra. 5 de marzo

El escritor francés Pierre Lemaitre (París, 1951), uno de los más influyentes del planeta, concluye su saga sobre la familia Pelletier, Los años gloriosos, con una novela en la que no faltan todos los ingredientes que lo han convertido en un autor tan singular. El suspense, contado de un modo tan sui generis, domina un relato que arranca con un incendio en el que se ven implicados un bebé y un jabalí.

"Todo mi proyecto literario se basa en contar el siglo XX", confesó una vez en El Cultural, y esta novela cumple su cometido. François, Jean, Colette y Philippe son testigos privilegiados de la transformación que está experimentando Francia tras la II Guerra Mundial. Por supuesto, vuelve a ser crucial la presencia del gato Joseph, que comparece en esta saga desde la publicación de la primera entrega, El ancho mundo.

Cuando todos saben que todos lo saben Steven Pinker

Paidós. 11 de marzo

El conocimiento común, esto es, el saber compartido, resulta imprescindible para encarar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Así lo cree Steven Pinker (Montreal, Canadá, 1954), pensador que ha destacado por sus reflexiones acerca de la moral de la humanidad a partir de la neurociencia.

Las crisis financieras, las guerras o la cultura de la cancelación, algunos de los temas que se analizan en este libro, pueden atajarse desde la conciencia colectiva de un saber común que promueva la coordinación de acciones.

La chica más lista que conozco Sara Barquinero

Lumen. 12 de marzo

Sara Barquinero (Zaragoza, 1994) vuelve a las librerías tras el éxito de crítica y lectores que fue Los escorpiones, una novela monumental –más de 800 páginas– convertida en fenómeno literario (en los tiempos de la inmediatez y la brevedad).

Esta historia se ha quedado en 448 páginas, poco más de la mitad, pero conserva el poso de ambición narrativa que ya es seña identitaria en su obra. Seguimos a Alicia, una estudiante de Filosofía que se da de bruces con un mundillo superficial e impostado. Además, se interesa por un profesor que le saca diez años. "Escrita como un tratado filosófico", según la editorial, la novela nos conduce a cuestiones complejas como el consentimiento, pero también resalta temas universales como la belleza del arte, la amistad, etc.

El Valle del Silicio Carla Nyman

Reservoir Books. 17 de marzo

La protagonista de esta novela también es una joven fascinada por la filosofía. No obstante, la nueva historia de la escritora y dramaturga Carla Nyman (Palma de Mallorca, 1996) desborda los límites de lo real. La mujer que narra los hechos tiene como mascota a Averroes, un perro filósofo, y comienza una relación con SamuelPearce, un ente digital.

No es descabellado pensar que esta novela es la extensión del cuento que en 2024 publicó en El Cultural, en el que hablaba de una enfermiza relación virtual. Su prosa fresca y torrencial nos aboca a un universo en el que adquieren mucho más contorno términos que ahora nos asustan, como el transhumanismo y la cultura incel.

Con nadie Lorenzo Silva

Destino. 18 de marzo

Más allá de Bevilacqua y Chamorro, la obra narrativa de Lorenzo Silva contiene joyas como Púa y sus cuentos, recopilados en Afanes sin provecho. Su nueva novela, Con nadie, es una de esas obras en las que el autor escapa del corsé que le 'imponen' sus dos grandes personajes.

Esta vez el escritor cuenta la historia de Miguel Campins, un militar que vivió las guerras de Marruecos, la dictadura de Primo de Rivera y los años de la II República. Un hombre que hizo de la dignidad su bandera desde que se quedó huérfano cuando era niño. La historia de un héroe anónimo que merecía ser rescatado del olvido.

El ángel de la Inteligencia Artificial Agustín Fernández Mallo

Galaxia. 18 de marzo

Siempre agudo y perspicaz en sus postulados, era de esperar que Agustín Fernández Mallo (A Coruña, 1967) en algún momento se remangara para diseccionar el monstruo de la inteligencia artificial. Parte de lo que él considera una 'metáfora consentida', pues "la IA ni es inteligente ni es propiamente artificial", dice.

El escritor se remonta a los orígenes de la vida para advertir que los humanos siempre hemos estado obstinados en crear un ente que nos supere. Dios es un ejemplo; ahora lo es la IA. El escritor establece las concomitancias de esta con los ángeles caídos en un texto atravesado por la física, la antropología, la metafísica y la teología.

España partida en dos Julián Casanova, Carles Esquembre y Miguel Casanova

Crítica. 23 de marzo

El clásico de Julián Casanova (Valdealgorfa, Teruel, 1956) en versión cómic, con motivo del 90.º aniversario del inicio de la Guerra Civil. Adaptada por Miguel Casanova e ilustrada por Carles Esquembre, parte de la edición revisada y actualizada de 2022.

Casanova realiza una profunda inmersión en la herida más grande de nuestra historia reciente, desde los antecedentes, imprescindibles para comprender el conflicto, hasta el contexto prebélico que se vivía en Europa, determinante para el posicionamiento de los aliados. El nuevo volumen queda sintetizado en 160 páginas.