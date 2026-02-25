El joven Lezama Lima: del asma y el insomnio a su primer libro y su relación con los grandes poetas españoles

La biografía de Lezama Lima de Ernesto Hernández Busto (nos lo cuenta en una imprescindible introducción, analizando conceptos y propósitos de su labor total) constará de este tomo, Años de formación, y de dos más: Años de fundación y Años de revolución. El todo dará una gran biografía de José Andrés Lezama Lima (La Habana, 1910-1976), más voluminosa que una biografía esencial, y menos que la notable pero harto prolija –muy para especialistas– Pessoa de Richard Zenith.

José Lezama Lima. Una biografía. Años de formación (1910-1939) Ernesto Hernández Busto Pre-Textos, 2026

370 páginas. 35 €

Como se desprende del concepto "años de formación", el libro trata con conocimiento y amenidad los orígenes familiares y los años de infancia y adolescencia de Lezama (los cambios de residencia en La Habana o cerca), su formación escolar y universitaria, unida ya a sus comienzos literarios y amistades, los autores y personajes cubanos que tuvo cerca en esos años, concluyendo con sus encuentros amistosos o formativos con tres grandes nombres españoles que pasaron por Cuba: García Lorca, Juan Ramón Jiménez y María Zambrano, a la postre la singular amiga, incluso cuando ella se marchó, pues el clima tropical no le sentaba bien.

La familia materna de Joseíto –como lo llaman en casa–, los Lima Rosado, es de origen español, como la paterna, pero llevan más tiempo en la isla, lo que implica un abuelo que se acercó al independentismo y tuvo que exiliarse un tiempo en Florida. La rama paterna –Lezama Rodda– parte del abuelo nacido en Bilbao y de un padre, José María Lezama Rodda, que fue militar, hombre apuesto y severo que murió de gripe en 1919, estando en EE.UU. en misión oficial, como teniente coronel.

Este hombre se había casado con su vecina, Rosa Lima Rosado, que será un personaje axial en la vida y sentir de nuestro Lezama, mimado y cuidado por una madre supersolícita.

Lezama Lima nació el 19 de diciembre de 1910. La infancia transcurre en el campamento militar de Columbia, creado por los estadounidenses antes de irse de Cuba en 1902. El niño pronto sufrió de asma e insomnio, lo que acentúa los cuidados maternos, dolencias que algunos críticos asocian con su barroquismo estilístico, como el de su siempre admirado Proust.

En este volumen se tratan con conocimiento y amenidad los años de infancia y adolescencia del poeta cubano

Con problemas económicos tras la muerte del padre, Lezama estudia, ya en La Habana, en un colegio religioso y luego (voraz lector, afanoso siempre de saber) se matricula en Derecho en la universidad, supuesta profesión útil. Tiene dos hermanas, Rosa y Eloísa, y viven en Prado 9, de donde solo saldrán para ir a la definitiva y más modesta casa de Trocadero 162, en 1930. Allí, entre libros y habanos, Lezama y su madre vivieron toda su vida.

Fue amigo de escritores y pintores, los del grupo Orígenes, desde el padre Ángel Gaztelu, Gastón Baquero, Cintio Vitier o Fina García Marruz. No siempre bien entendido por su intención metafísica y críptica, Lezama publica en 1936 el cuento "Fugados", relación de tres amigos con rasgos homosexuales bien visibles. En 1937 edita una plaquette, Muerte de Narciso, que es el gran inicio, difícil y simbólico, del Lezama poeta.

En 1930 asiste a las conferencias de Lorca en La Habana. Son presentados en un ámbito muy gay junto al raro poeta colombiano Porfirio Barba Jacob. A JRJ y a su mujer Zenobia, que detestaba el trópico, los trata en el hotel Vedado, donde vivían. Sus caminos serían muy distintos, pero siempre hubo enorme respeto. Y finalmente Zambrano, buscadora de un saber sobre el alma. Maestros, amigos y gran amiga. Continuará. Es 1939.