Muere Carlos Hernández de Miguel, el periodista que reveló la vasta red de campos de Franco, a los 56 años

El periodista Carlos Hernández de Miguel, artífice de la investigación más completa y esclarecedora sobre los campos de concentración del franquismo, ha muerto en Huesca a los 56 años, según ha confirmado este martes elDiario.es, medio en el que trabajaba como colaborador.

De Miguel, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid e investigador enfocado en los abusos de la dictadura de Franco y en sacar a la luz las historias de los miles de españoles republicanos deportados a los campos nazis, ha fallecido a causa de una enfermedad.

Hernández comenzó su carrera en Antena 3 Televisión como cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados y trabajó como corresponsal de guerra en los conflictos de Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak. También fue asesor de comunicación política y empresarial y redactor jefe del semanario La Clave.

El periodista fue una firma valiente, generosa y comprometida que en los últimos años se dedicó a investigar sobre la Guerra Civil y el destino de los perdedores. En 2015 publicó Los últimos españoles de Mauthausen, libro en el que rescataba las biografías y azares de 9.000 hombres y mujeres que sobrevivieron o murieron en los campos nazis y en el que desvelaba con documentación inédita los pactos de Franco y Hitler.

En 2019 presentó Los campos de concentración de Franco (Ediciones B), una monumental investigación para la que empleó más de tres años y en la que documentó un vasto sistema concentracionario repartido por toda la geografía peninsular y que se mantuvo operativo hasta la muerte del dictador en 1975.

"Los campos no fueron una reacción a la violencia que se registra en el bando republicano, son una estrategia predeterminada antes del golpe", explicaba De Miguel en una entrevista a este periódico. "Mi conclusión no puede ser más clara: solo hubo un campo de concentración y se llamaba España".

En su trabajo, el periodista identificaba casi 300 campos en los que estuvieron prisioneras entre 700.000 y un millón de personas. El anterior análisis, del historiador Javier Rodrigo, acreditaba la existencia de 188 recintos.

Hernández de Miguel fue también coautor del cómic Deportado4443, la historia gráfica de los republicanos que sufrieron en sus propias carnes la maquinaria represiva del Tercer Reich. Asimismo, hizo una incursión en la ficción con Créeme. No es una novela, es vuestro futuro, una distopía sobre el avance de la extrema derecha populista publicada hace menos de un año.