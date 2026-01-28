Pérez-Reverte anuncia un aplazamiento de sus jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla por amenazas

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, organizadores de las jornadas sobre la Guerra Civil que iban a celebrarse en Sevilla entre el 2 y el 5 de febrero, han propuesto su aplazamiento "hasta nueva fecha" tras denunciar amenazas violentas y presiones a los participantes, informa EFE.



"La intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla (“1936: ¿La guerra que todos perdimos?”) la semana próxima nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados", indican en un comunicado difundido este miércoles.



Los firmantes lo achacan a "una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes" a fin de hacerles renunciar a su intervención, en unas jornadas cuyo contenido estos "conocían perfectamente" y cuya asistencia "habían confirmado hace meses".

Por su parte, la fundación Cajasol, que financia las jornadas, ha emitido otro comunicado en el que "ha aceptado la propuesta de los organizadores del ciclo Letras en Sevilla, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, de aplazar al próximo otoño" su celebración.

No obstante, la Fundación Cajasol no hace alusión a ninguna amenaza, sino a la renuncia de David Uclés y Antonio Maíllo, aunque no cita sus nombres.

"En los últimos días, diversos participantes inicialmente previstos han comunicado su renuncia a formar parte del programa. Esta circunstancia altera de manera sustancial el contenido de las jornadas, así como el equilibrio de voces y enfoques que han caracterizado siempre a Letras en Sevilla y que consideramos imprescindible para garantizar un debate cultural diverso y representativo".

El anuncio llega después de la polémica surgida tras la decisión del escritor David Uclés, autor de La península de las casas vacías, y del político Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, de cancelar su participación en las jornadas.

Tanto Uclés como Maíllo manifestaron su desacuerdo por el título de las jornadas, que consideraban "equidistante". Uclés, además, dijo que no podía verse en el mismo cartel con el expresidente del gobierno José María Aznar y con Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores del partido de ultraderecha VOX.

"Las bajas sobrevenidas han derivado en unos problemas organizativos que constituyen un motivo razonable para pensar en el traslado de Letras en Sevilla al otoño, un margen de tiempo prudencial para poder rearmar el programa", afirma el comunicado de la Fundación Cajasol.

Tras la renuncia de Uclés y Maíllo, los coordinadores de las jornadas afirmaron en un comunicado que se trataba de una "imperdonable descortesía y un incumplimiento de su compromiso".

También criticaban que la negativa de Uclés a coincidir en el mismo evento con "dos personas que, ideológicamente, están en posiciones muy opuestas a las suyas [...] es un síntoma siniestro, revelador, de lo que precisamente Letras en Sevilla pretende poner de manifiesto con esta su XI edición: el sectarismo y la ignorancia de David Uclés".

Además los responsables de esta nueva edición del ciclo Letras en Sevilla criticaron la postura del escritor por ser "un claro indicio" de que hay sectores ideológicos en España que "no desean debates ni razones, sino simplezas demagógicas, trincheras de odio y desprecio que hagan imposibles diálogos, acuerdos o reconciliaciones".

También recalcaron que estos actos anunciados ponen de relieve lo "necesarios que son" a nivel socio-político y "lo profundas que son las heridas donde algunos parecen cómodamente instalados, como si las necesitaran abiertas para vivir en ella y de ellas".