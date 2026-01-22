La librería Tipos Infames, situada en Malasaña, cierra tras 15 años: “La gentrificación nos ha podido”

La librería Tipos Infames, uno de los espacios culturales más emblemáticos del centro de Madrid, situado en el barrio de Malasaña, ha anunciado su cierre definitivo tras más de 15 años de actividad, señalando directamente a la gentrificación como causa principal.

“Lamentablemente la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar”, explican en el comunicado difundido en redes sociales, donde confirman el final de un proyecto que se había convertido en referencia para los amantes de la literatura independiente y el vino de autor.​

En el vídeo que acompaña el mensaje, los responsables de Tipos Infames se dirigen a cámara para despedirse con un tono sereno, pero emocionados. Agradecen “todos estos años de fidelidad” y subrayan que el proyecto ha sido posible gracias al apoyo constante de quienes llenaban la librería en presentaciones, clubes de lectura y encuentros literarios.

Os queremos agradecemos todos estos años de fidelidad.

El mensaje se cierra con una consigna que resume su espíritu: “Salud, literatura e infamia”, una frase que sirve de brindis simbólico por todo lo vivido entre libros y copas.​

Tipos Infames echará el cierre en las próximas semanas, tras una última etapa marcada por el encarecimiento de los alquileres y la transformación del barrio en un espacio cada vez más orientado al turismo y al consumo rápido.

“Somos una víctima más de un modelo de ciudad que expulsa al comercio cultural de proximidad”, lamentan, mientras lectores, escritores y editores multiplican en redes los mensajes de apoyo y duelo por la pérdida de un lugar que muchos consideraban “casa” y “refugio” literario en pleno Malasaña.

Tipos Infames, cuenta con un espacio de 120 metros cuadrados, mesas de novedades y secciones dedicadas a libros recomendados entre la narrativa literaria y la edición independiente, cafetería y enoteca, un espacio expositivo en el sótano, además de una intensa actividad e influencia en el ámbito digital.

En 2021 recibió el Premio Librería Cultural, organizado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) en colaboración con el Ministerio de Cultura.

El jurado señaló que la librería había apostado "por diversificar la actividad librera, articulando un espacio dinámico y abierto a la cultura en todas sus facetas porque siempre —pero aún más en tiempos de crisis— es necesario emprender y apostar por los espacios culturales”.

Tipos Infames nació en octubre del año 2010, en el número 3 de la calle San Joaquín de Madrid, por la iniciativa de tres socios fundadores: Gonzalo Queipo Lisón, Alfonso Tordesillas y Francisco Llorca. La librería cuenta con otro espacio destinado, entre otros, al público infantil y juvenil, Menudos Infames, que comparte filosofía y la misma apuesta por la literatura independiente para todas las edades.