María Zambrano, en sus propias palabras: tres libros que la retratan mejor que cualquier biografía

Es curiosa la suerte editorial de María Zambrano (Vélez-Málaga, 1904 - Madrid, 1991). Cuando en noviembre de 1984 regresó tras casi cuarenta y cinco años de exilio, la discípula de Ortega descubrió, entre el asombro y la perplejidad, que era venerada por nuevas generaciones de lectores, gracias al entusiasmo, la sabiduría y el rigor de especialistas en su obra como Rogelio Blanco, Marifé Santiago Bolaños, Clara Janés y Antonio Colinas.

Palabra en libertad María Zambrano Sabina, 2025

202 páginas. 22 €

Galardonada con el Premio Cervantes en 1988, tras su muerte, sin embargo, su fama se fue apagando, hasta volver a emerger en los últimos meses con tres libros con textos autobiográficos que la retratan mejor que cualquier biografía al uso.

Decía José Miguel Ullán que la palabra de Zambrano llegaba del mismo modo en que, según la filósofa, lo hacía la verdad: concertada de pensamiento y poesía. De ahí el interés de Palabra en libertad, una selección de escritos, diarios, sueños y poemas, de evidente contenido autobiográfico, escritos entre 1931 y 1990.

Se trata de un libro lleno de iluminaciones, como cuando el 18 de abril de 1943 escribe: “¡Si alguna vez toda la envidia se transmutara en amor, todo el odio, cobardía, espanto y horror en felicidad y adoración! ¿Cómo transmutarlo todo en divino?”. También el 5 de febrero de 1980 afirma que “la aurora de la palabra es la noche del sentido” y en 1988 reflexiona sobre el exilio, al que define como “esa patria sin frontera y sin retiro”.

Precisamente de eso, del exilio, tratan los textos de Isla de Puerto Rico, que cuentan con un extraordinario prólogo del ya citado Rogelio Blanco.

Isla de Puerto Rico María Zambrano Alianza, 2025

112 páginas. 11,95 €

Tras no lograr adaptarse a México, primer destino de su destierro, la pensadora malagueña se instaló en Cuba y Puerto Rico, “cuando el espectáculo del mundo en torno amenaza con borrar toda imagen de nobleza humana”. Se refería, claro está, a la Segunda Guerra Mundial que estaba destrozando Europa, para volver los ojos a esa América que parecía alentar la esperanza en un futuro mejor.

Enferma de nostalgia, en el libro analiza además la democracia como estilo de vida o el fracaso del imperio español.

Visionaria pero profundamente contemporánea, Zambrano fue también una enamorada del cine, al que dedicó numerosos textos, ahora recopilados en Tiempo y luz. Estructurado en tres partes, las primeras cincuenta páginas ofrecen un estudio del editor del libro, José Manuel Mouriño.

Tiempo y luz María Zambrano Mardulce, 2025

155 páginas. 16 €

En la segunda se reproducen seis artículos de Zambrano sobre temas cinematográficos tan diversos como Charlot, el cine como sueño y el cine en la universidad, mientras que cierran el volumen tres suculentos ensayos.

El primero, de Luis Ortega Hurtado, dedicado a analizar la impronta del cine en la filósofa. Por su lado, Virginia Trueba relaciona la misericordia de Zambrano con la rabia de Pasolini. Y Joaquín Verdú revisa la mirada de la pensadora sobre el neorrealismo italiano.