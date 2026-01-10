El legendario cómic robado de Superman de Nicolas Cage alcanza los 15 millones en una venta récord histórica

Un ejemplar del cómic que presentó al mundo al superhéroe de DC Cómics, Superman, ha alcanzado un hito histórico al venderse en una subasta por 15 millones de dólares.

Este ejemplar ya había acaparado titulares anteriormente: tras ser adquirido por Nicolas Cage en 1996, fue robado de su domicilio en 2002.

La venta privada de Action Comics N.º 1 se anunció el viernes, superando el récord en la venta de un cómic, que estaba establecida en 9,12 millones de dólares tras la venta de una copia de Superman N.º 1 en noviembre del pasado año.

La venta de Action Comics fue gestionada por Metropolis Collectibles/Comic Connect, con sede en Manhattan, que señaló que tanto el propietario como el comprador del ejemplar prefirieron mantener su anonimato.

Según el corredor, la copia recibió una calificación de 9 sobre 10 por la Certified Guaranty Company, especialista en autenticar objetos de colección, convirtiéndola en la edición de este cómic con la puntuación más alta registrada hasta ahora.

El precio original de venta de este cómic, en 1938 fue de 10 centavos, lo que equivaldría en la actualidad a cerca de 2,25 dólares actuales.

Imagen del cómic de Superman Redes Sociales

Vincent Zurzolo, presidente de Metropolis Collectibles, afirmó que la importancia de Superman ha dado pie a la existencia de otros grandes superhéroes: “Este está entre los santos griales de los cómics. Sin Superman y su popularidad, no existirían Batman ni otras leyendas del cómic de superhéroes”.

Robo a Nicolas Cage

En 2002, el valioso ejemplar de Action Comics era propiedad de Nicolas Cage que fue víctima de un audaz robo de su residencia.

El actor, conocido por su pasión por los objetos coleccionables, había adquirido el cómic en 1996, y su desaparición generó un gran revuelo en los medios especializados y entre los coleccionistas de todo el mundo.

La investigación del robo llamó la atención por la rareza y el valor histórico del objeto, considerado uno de los más codiciados en el mundo del cómic. El robo no solo puso en alerta a la comunidad de coleccionistas, sino que también destacó la vulnerabilidad de estos ejemplares históricos ante el mercado negro.

Fue recuperado en 2011, cuando lo encontró un hombre que había adquirido el contenido de un antiguo trastero en el sur de California. Finalmente, fue devuelto al actor, quien lo había comprado en 1996 por 150 mil dólares. Seis meses después de que le fuera retornado, Nicolas Cage lo vendió en una subasta por 2,2 millones de dólares.

Durante años, la copia desapareció de la vista pública, convirtiéndose en un misterio que mantuvo en vilo a expertos y aficionados. Su eventual recuperación y venta posterior subraya la importancia de la autenticación y la custodia segura de este tipo de tesoros, que no solo tienen un valor económico, sino también cultural e histórico.