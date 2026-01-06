David Uclés gana el Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas', novela sobre la Barcelona de posguerra

David Uclés (Úbeda, Jaén, 1990) ha sido reconocido con el Premio Nadal 2026, cuya dotación económica es de 30.000 euros, por la novela La ciudad de las luces muertas, una obra en la que el autor de la exitosa La península de las casas vacías (Siruela, 2024) regresa sobre el pasado más turbulento del siglo XX en nuestro país.

La novela se sitúa en la Barcelona de posguerra, una ciudad que de pronto ha quedado envuelta por la oscuridad. La autora de Nada, Carmen Laforet, está detrás de este fenómeno, pero nadie sabe exactamente qué ha ocurrido.

Por la trama, de inquietante planteamiento, desfilan grandes personajes de nuestras letras: Ana María Matute, Roberto Bolaño, Mercè Rodoreda, Gaudí... Todos ellos tienen la misión de descubrir cómo devolver la luz a la ciudad condal.

La ciudad de las luces muertas verá la luz el 4 de febrero en la editorial Destino, sello del grupo Planeta que se hace cargo de las publicaciones del Premio Nadal desde su fundación en 1944.

En la 82.ª edición del Nadal, cuya ceremonia de entrega se ha celebrado en el hotel Palace de Barcelona, como es habitual, el jurado ha estado formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales.

Este año se han presentado un total de 1.207 obras, procedentes de España y de todo el mundo. "Las obras presentadas al Premio Nadal reflejan un año más la gran variedad de opciones literarias de la novela contemporánea en lengua castellana", aseguran desde la editorial.

En esta convocatoria "destaca el cuidado por la prosa y la elaboración literaria de la mayoría de los textos presentados. Se aprecia un predominio de las novelas contemporáneas, que recogen inquietudes personales y universales, así como las dinámicas generacionales y también un interés por lo urbano y lo rural", informan desde Destino.

Por otro lado, "cabe señalar también la procedencia geográfica plural de las obras candidatas. En cuanto al género, sigue la preferencia por la novela negra y el thriller, con una especial atención a historias de trasfondo feminista, histórico, fantástico o de vínculo con la naturaleza", añadían.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.