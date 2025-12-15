'Milenial', 'simpa', 'prémium', 'turismofobia', 'microteatro', 'loguearse' y 'okey' entran en el diccionario de la RAE

La Academia ha presentado las nuevas palabras y cambios de la actualización 23.8.1 del DLE, un año antes de que llegue la esperada edición número 24.

Hacer un simpa, es decir, el "abandono de un bar, un restaurante, etc., sin pagar lo que se ha consumido", es una expresión que lleva muchos años en el lenguaje coloquial, pero ha sido hoy el día de su estreno oficial en el Diccionario de la Lengua Española (DLE).

Esta es una de las nuevas palabras, acepciones y modificaciones incluidas en la actualización número 23.8.1 del diccionario, que la Academia, como cada año por estas fechas, ha presentado públicamente.

Se trata de la última actualización de la edición número 23, ya que a finales de 2026 se presentará la nueva y esperada edición número 24, según ha informado el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

También se ha incluido otra palabra de uso cotidiano desde hace varios años: milenial, en referencia a la persona "nacida en el período aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX". Aunque lo habitual es escribirlo en inglés, millennial (forma que también se recoge ahora en el DLE), la Academia recomienda usar su forma castellanizada.

Prémium, adjetivo también corriente en la era de las suscripciones a plataformas de contenido y otros servicios, entra también en el diccionario. "Dicho de un producto o de un servicio: Que es el de mayor calidad de los disponibles", reza su definición en la primera de las tres acepciones de este nuevo término.

Con el auge de la eurofobia, la "fobia a lo europeo, y especialmente a lo relativo a la Unión Europea", este término entra también en el diccionario.

Otra fobia que se incorpora, también en auge, es la turismofobia, definida como "fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local".

