'Milenial', 'simpa', 'farlopa', 'turismofobia', 'microteatro', 'loguearse' y 'okey' entran en el diccionario de la RAE

Hacer un simpa, es decir, el "abandono de un bar, un restaurante, etc., sin pagar lo que se ha consumido", es una expresión que lleva muchos años en el lenguaje coloquial, pero ha sido hoy el día de su estreno oficial en el Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española.

Esta es una de las nuevas palabras, acepciones y modificaciones incluidas en la actualización número 23.8.1 del diccionario, que la Academia, como cada año por estas fechas, ha presentado públicamente, aparcando por un momento su insólita guerra con el Instituto Cervantes.

Se trata de la última actualización de la edición número 23, ya que a finales de 2026 se presentará la nueva y esperada edición número 24, según ha informado el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. Elena Zamora, directora del instituto de Lexicografía de la RAE, ha sido la encargada de comunicar algunas de las novedades incorporadas.

También se ha incluido otra palabra de uso cotidiano desde hace varios años: milenial, en referencia a la persona "nacida en el período aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX". Aunque lo habitual es escribirlo en inglés, millennial (forma que también se recoge ahora en el DLE), la Academia recomienda usar su forma castellanizada.

Farlopa, coloquialismo que designa la cocaína, también hace su entrada en el diccionario. Lo más curioso del artículo es su etimología: viene "quizá" del gallego falopa, que significa 'copo de nieve'.

Prémium, adjetivo también corriente en la era de las suscripciones a plataformas de contenido y otros servicios, entra también en el diccionario. "Dicho de un producto o de un servicio: Que es el de mayor calidad de los disponibles", reza su definición en la primera de las tres acepciones de este nuevo término.

Con el auge de la eurofobia, la "fobia a lo europeo, y especialmente a lo relativo a la Unión Europea", este término entra también en el diccionario.

Otra fobia que se incorpora, también en auge, es la turismofobia, definida como "fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local".

En el terreno de las artes escénicas, microteatro, ese "formato teatral en que las obras tienen una duración breve y se representan en espacios pequeños ante un número reducido de espectadores", inventado hace más de una década por Miguel Alcantud con notable éxito de público, se termina de consagrar con su entrada en el diccionario.

OK, interjección inglesa usada por la mayoría de hispanohablantes para "manifestar aprobación, conformidad, consentimiento, etc.", se transcribe fonéticamente en su lengua materna como okay, pero acaba de entrar en el diccionario de la RAE con la forma de su pronunciación en español, okey.

Se incorpora también el verbo loguearse, con el significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.

Del campo de la informática y las telecomunicaciones se añaden como extranjerismos crudos, es decir, manteniendo la grafía de la lengua de la que proceden y, por tanto, debiéndose escribir en cursiva, los términos gif, hashtag, mailing y streaming.

Se añaden también formas complejas, es decir, formadas por varias palabras, como alfombra mágica, foto de familia, meter o poner la directa y juguete roto, esta última definida como "persona que, tras haber alcanzado la fama, pierde su popularidad y queda profesional y socialmente relegada".

Entran también crudivorismo y crudismo, sinónimos para definir el "régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos crudos y sin procesar".

Otros lanzamientos

Muñoz Machado ha anunciado también otros proyectos lexicográficos en marcha y que llegarán al público en breve. Es el caso de un diccionario de sinónimos y antónimos que publicará Espasa, así como un nuevo diccionario esencial, en el marco del trabajo realizado por la Red Panhispánica del Lenguaje Claro. Ambos, según ha afirmado el director de la RAE, se presentarán "en las próximas semanas".

Ambas publicaciones se suman al recientemente presentado Diccionario Histórico de la Lengua Española, realizado entre la RAE y ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, y presentado en el Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Arequipa (Perú).

Esta obra nativa digital, que recoge la historia del léxico de nuestra lengua, es la culminación de un trabajo descomunal que la RAE inició hace más de un siglo y que gracias a las nuevas tecnologías ha podido culminarse. Su versión online aún no está disponible, mientras que en Arequipa se presentó una edición en papel con diez volúmenes.