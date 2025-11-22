Club de Lectura con Juan Gómez Bárcena y su 'Mapa de soledades'

El espacio más literario de Ámbito Cultural ya tiene invitado para el siguiente encuentro: Juan Gómez Bárcena visita el Club de Lectura de noviembre.

El autor cántabro, que se recluyó en un convento sin conexión a internet para “experimentar el vacío”, explora la ambivalencia artística de la soledad en su último libro Mapa de soledades (Seix Barral, 2024). Un ensayo que habla de referencias tan variadas como los monjes de Santa María de Huerta, los hikikomori japoneses, María Antonieta, Albert Speer o Emily Dickinson.

Como siempre, Rafael Caunedo, escritor y coordinador del Club de Lectura de Ámbito Cultural, guiará la conversación y dará paso a todos los comentarios sobre el libro.

El encuentro será el miércoles 26 de noviembre a las 19:30 h en la sede de Ámbito Cultural de Callao. La asistencia será presencial hasta completar el aforo. También se podrá seguir en streaming a través de su canal de YouTube.

Juan Gómez Bárcena (Santander, 1984) es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, en Historia y en Filosofía. Con su primer libro de cuentos, Los que duermen (2012) obtuvo el Premio Tormenta al Mejor Autor Revelación.

En 2014 publicó El cielo de Lima, novela con la que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2014 y el Premio Ciudad de Alcalá de Narrativa 2015, y que ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán, portugués, holandés y griego.

Su siguiente novela, Kanada (2017) obtuvo el Premio Ciudad de Santander 2017 y el Premio Cálamo Otra Mirada 2017, y resultó primer finalista del Premio internacional Tigre Juan 2017.

A continuación, publicó Ni siquiera los muertos (2020), que fue finalista del premio que el Gremio de Libreros de Madrid concede al mejor libro del año y que tienen pendiente su publicación en inglés y alemán.

La monumental Lo demás es aire (2023), Premio Ciutat de Barcelona de Literatura y Premio Vanity Fair a la mejor novela, lo consolidó como uno de los autores más relevantes de la literatura española.

Como crítico, ha sido coordinador de la antología Bajo treinta (2013), que recoge las voces más destacadas de su generación. Ha recibido becas de diferentes instituciones, como la Academia de España en Roma, la Fundación Antonio Gala, la Fundación BBVA, el FONCA en México o The International Writers’ House en Graz. Actualmente reside en Madrid, donde imparte talleres literarios y es colaborador de EL CULTURAL.