'Filosofía para no filósofos', el legado vivo de Antonio Escohotado

Realmente intempestiva en diferentes planos intelectuales, la figura de Antonio Escohotado (Madrid, 1941 - Ibiza, 2021) no ha dejado de alcanzar relevancia pública y nuevos lectores en la última década, incluso muy distintos de los perfiles que en principio le conocieron por su enciclopédica Historia general de las drogas (1989), un ensayo que fue un genuino punto de inflexión en el tema.

Filosofía para no filósofos Antonio Escohotado Espasa, 2025. 440 páginas. 24,90 €

Su éxito público fue ganando terreno, alcanzando incluso una curiosa hibridación: a los antiguos receptores de su experimentación contracultural se unió un nuevo público interesado en ahondar en las raíces del pensamiento liberal, pero también necesitado de instrumental analítico para desarmar con rigor las supuestas falacias del pensamiento marxista.

En esta última fase de su vida, su imponente trilogía Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, en opinión de su autor, “el libro de mi vida”, le terminó de proporcionar este justo reconocimiento que quizá quedaba eclipsado por su reconocida imagen de pensador underground.



Escohotado fue, en resumen, un exponente teórico y práctico de un modelo de libertad que, cercano existencialmente al principio de placer del anarquismo libertario, buscó dotarse de las armas analíticas del pensamiento económico para comprender mejor y no sucumbir a las reglas del principio de realidad.

De ahí el interés, y la nueva perspectiva que abre Filosofía para no filósofos, un libro “universitario” que, sin embargo, nos muestra en acción al docente todoterreno, cultísimo y solvente que imparte la asignatura Filosofía y metodología de las ciencias sociales en la UNED.



El texto no solo es “un recorrido esencial por la historia del pensamiento occidental”; es también una muestra del desprejuiciado talento teórico y expositivo de Escohotado, así como de su variadísima paleta de intereses teóricos.



Resulta, por ello, difícil poner el foco en un recorrido tan apabullante y un dominio tan competente de las fuentes originales (el recorrido abarca el pensamiento griego –la parte más interesante y original–, medieval, moderno, filosofía de la ciencia, idealismo alemán, materialismos y el pensamiento contemporáneo, esta sección, más reducida).



En estas lecciones el maestro se asemeja a una trituradora salvaje de contenidos y sugerencias orientada a enseñar con la mayor claridad posible los supuestos básicos de la asignatura, así como a vivificarlos en una posible práctica vital. Repárese en la personalísima semblanza de Sócrates, por ejemplo.

Este libro es una muestra del desprejuiciado talento teórico y expositivo de Antonio Escohotado

Absténganse de entrar en estas páginas quienes solo pretendan un acceso puramente escolar a los temas –no hay apenas citas académicas–, que aquí son desarrollados por una mente inquieta, perspicaz y nada dogmática, siempre curiosa.



La mirada panorámica coexiste con la atención a los detalles y la exposición del tema, problema o autor no aspira solo a la reconstrucción historicista y contextualizada, sino a su posible interpelación hoy, lo que Adorno llamaba su “contenido de verdad”.



Bajo la mirada de Escohotado la historia de la filosofía tiene más que ver con una invitación a la aventura que con un museo. Tampoco parece del todo adecuada la etiqueta de “divulgación” cuando uno se interna en estas páginas.



Escohotado tiene la virtud de ir al nervio último de los problemas sin la “paja” que suele ser habitual en este tipo de manuales. De ahí que la obra sea también una excelente andamiaje de su propio pensamiento.



Una primera versión de este texto vio la luz en 2003 bajo el nombre de Génesis y evolución del análisis científico, publicado por una editorial hoy desaparecida.

Insatisfecho por esa descatalogación y consciente de su utilidad, Escohotado siguió puliendo el manuscrito y enviando de forma intermitente la última versión de cada capítulo a su editor, su hijo Jorge. Esta es la versión definitiva que hoy tiene el lector a su disposición.