Pablo Maurette gana el Premio Herralde de Novela con 'El contrabando ejemplar'

El escritor argentino Pablo Maurette ha ganado este lunes la 43ª edición del Premio Herralde de Novela, convocado por la editorial Anagrama y dotado con 25.000 euros, con su obra El contrabando ejemplar.

El jurado, compuesto por los escritores Cecilia Fanti, Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz y Juan Pablo Villalobos y la editora Silvia Sesé, ha proclamado ganadora la novela de Maurette, que se había presentado bajo el seudónimo de Carlos Bernárdez, entre los 892 originales presentados al galardón.

La novela narra la historia de Pablo, un aspirante a escritor sin muchos escrúpulos, que viaja a Madrid para recuperar el manuscrito que Eduardo, su amigo y mentor, dejó al morir.

El libro, que no llegó a ser terminado, pretendía explicar lo inexplicable: el desventurado destino de Argentina, que durante el siglo XVII configuró su economía a través de un sistema de comercio clandestino que se conocía como contrabando ejemplar.

La obra de Maurette "es un viaje amenísimo por nuestras ficciones históricas y personales, por la naturaleza anómala, monstruosa e híbrida de personas, culturas, literaturas, países", ha destacado Sanz.

Villalobos, por su parte, celebra "una novela abrumadoramente divertida" en la que una galería de personajes excéntricos "van tejiendo una exégesis de la historia del país delirante y provocadora".

El contrabando ejemplar es "un relato familiar, una novela policíaca imposible y el bosquejo de la historia de un país, de su vieja e incurable lisiadura", según la ha definido Pontón Gijón. Por último, Fanti considera que "con inteligencia y arrojo" Maurette "se apoya en la tradición literaria y la cruza. Lo íntimo se funde con lo histórico-social".

Nacido en Buenos Aires en 1979, es autor de dos novelas, La migración (2020) y La Niña de Oro (Anagrama, 2024) y de cuatro libros de ensayo: El sentido olvidado. Ensayos sobre el tacto (2015), La carne viva (2018), Por qué nos creemos los cuentos (2021) y Atlas ilustrado del cuerpo humano (2023).

Ha colaborado con medios de Argentina, Estados Unidos, España, México y Colombia. Actualmente vive en Florencia, escribe para el periódico italiano La Repubblica y trabaja como profesor asociado de literatura inglesa y comparada en la Florida State University.