Pérez-Reverte reacciona a una iniciativa del PSOE: "Me va a regular el uso de las palabras su puta madre"

Miguel Tellado, actual secretario general del Partido Popular, dijo en 2023 que el presidente Pedro Sánchez era "un cáncer para España". No es la primera vez que en la arena política escuchamos expresiones similares a esta, aludiendo a la enfermedad, para atacar a un adversario. El PSOE, no obstante, considera que "es urgente abandonar su uso como metáfora o sinónimo de insulto o descalificación".

El PSOE anunció el pasado 28 de octubre en la red social X que su iniciativa "para regular el uso de la palabra cáncer" quedaba aprobada en el Congreso, y el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha estallado con fiereza este viernes a través de un post desde su cuenta personal en el que compartía el de los socialistas.

Así rezaba su publicación: "Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero: Me va a regular el uso de las palabras su puta madre".

La proposición no de ley salió adelante con 307 votos a favor, 33 en contra y 6 abstenciones. Según la diputada socialista Isaura Leal, es una demanda de "pacientes, familiares, asociaciones y profesionales sanitarios" y tiene como objetivo conseguir "el uso de un lenguaje justo y responsable de la palabra cáncer, sobre todo desde los ámbitos públicos e institucionales".

La palabra cáncer "no es aceptable emplearla como metáfora de lo peor, de lo que corrompe o de lo que destruye, porque el cáncer no es eso: es una enfermedad grave, sí, pero también cada vez más tratable, más comprensible y, en muchos casos, curable", arguyen desde el PSOE.

Asimismo, el Congreso insta al Gobierno a "elaborar y difundir recomendaciones para el tratamiento informativo sobre el cáncer por los medios de comunicación, basado en evidencias científicas, que contribuya a reducir la desinformación en este ámbito, en colaboración con asociaciones de pacientes y colegios profesionales".

Para ello, pedía la "colaboración con los medios de comunicación, instituciones educativas, culturales y sanitarias, y entidades sociales".