La RAE condena la "agresión" de García Montero a Muñoz Machado: "Son declaraciones inoportunas y lamentables"

La RAE ha tardado apenas dos horas en pronunciarse acerca de la polémica del día en el ámbito de la cultura. Este jueves, en un desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación dirigido por el periodista Xabier Fortes, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha criticado que la Real Academia Española (RAE) no esté en manos de un filólogo sino de un catedrático en Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, "experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias. Eso personalmente crea distancia", ha dicho.

El pleno de la Real Academia Española ha emitido un comunicado expresando su "absoluta repulsa por las incomprensibles manifestaciones del señor García Montero, por completo desafortunadas e inoportunas". Y es que solo faltan cuatro días para el arranque del X Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebrará en Arequipa (Perú) desde el 14 hasta el 17 de octubre.

Reunido en su sede de Madrid, y con la asistencia por vía telemática desde Lima de los académicos desplazados a Perú para asistir al CILE, el pleno ha convenido que "el director del Cervantes ha enturbiado con sus declaraciones" el inicio del evento, siendo "una ocasión fundamental para la cultura y la lengua españolas, que reúne representaciones de todas las naciones hispanohablantes".

"Las declaraciones son especialmente lamentables al comenzar un Congreso que inaugurarán Su Majestad el Rey y la Excma. Sra. Presidenta del Perú, en el que, entre otras actividades, se va a recordar a Mario Vargas Llosa, uno de los académicos y escritores en español más relevantes del último siglo", reza el comunicado. Y añade que "la agresión a su director y presidente" por parte de García Montero "ofende a la RAE y a la Asociación de Academias de la Lengua".

Respecto a las alusiones concretas del director del Cervantes, que se ha referido a la formación profesional del actual director de la RAE para resaltar que los anteriores eran "grandes filólogos y hombres de la cultura", la institución ha querido aclarar que "no solo es un experto jurista, sino uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos de nuestro país, con premios como el Nacional de Ensayo y el Nacional de Historia, además de incontables galardones de academias y universidades españolas y extranjeras".

Además, "ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones por el pleno de la institución" y "ha desarrollado una labor extraordinaria en los siete años que lleva al frente de ambas instituciones", añadía el comunicado.

"Las diferencias cualitativas entre el trabajo de tanto mérito de la RAE con cualquier otra institución que se ocupe del español y su cultura en el mundo son evidentes. La RAE ha estado siempre muy satisfecha de sus excelentes relaciones históricas con el Instituto Cervantes y desea que se mantengan en el futuro", ha concluido.