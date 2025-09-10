Gisèle Pelicot publicará en febrero sus memorias: 'Un himno a la vida'

Detalle de la portada 'Un himno a la vida', la biografía de Gisèle Pelicot.

La editorial Lumen publicará en 2026 las memorias de Gisèle Pelicot en español. La obra llegará a las librerías españolas el 17 de enero de 2026, en simultaneidad con Latinoamérica, la edición francesa y otros 20 idiomas en todo el mundo.



"Un himno a la vida contará la historia de Pelicot en sus propias palabras, brindará consuelo y esperanza y contribuirá positivamente a modificar la narrativa sobre la vergüenza y a cambiar el mundo", apunta la editorial.

En 2024, el caso de Gisèle Pelicot emocionó a millones de personas con su excepcional valentía y dignidad renunciando a su derecho al anonimato en su batalla legal contra su marido y los cincuenta hombres acusados de agredirla sexualmente.

Portada de la biografía de Gisèle Pelicot, 'Un himno a la vida'.

La proclama de Gisèle Pelicot para que la vergüenza cambie de bando en casos de abuso sexual y el poder de los mensajes que ha lanzado al mundo han generado una extraordinaria respuesta pública y han conmovido tanto a mujeres como a hombres en todo el mundo.

Pelicot fue elegida la persona más destacada del año 2024 en un sondeo de opinión de Francia, eclipsando a líderes mundiales, y fue homenajeada por la revista Time.

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, The Independent la nombró la mujer más influyente de 2025.

"Estoy inmensamente agradecida por el increíble apoyo que he recibido desde el principio del juicio. Ahora quiero contar mi historia con mis propias palabras. A través de este libro espero transmitir un mensaje de fortaleza y valentía a todos aquellos que se ven sometidos a terribles adversidades. Que nunca sientan vergüenza. Y que, con el tiempo, vuelvan a aprender a disfrutar de la vida y encuentren paz", ha señalado Pelicot.

Lumen adquirió los derechos de publicación mundial en español por acuerdo con la agente Susanna Lea de Susanna Lea Associates. "La valentía y la dignidad de Gisèle Pelicot han sacudido los cimientos de nuestra sociedad y alumbran un cambio de paradigma. Nos enorgullece publicar sus memorias y ver su nombre en nuestro catálogo, donde brillan los de Toni Morrison, Simone de Beauvoir, Umberto Eco, Jeanette Winterson, Rebecca Solnit, Hanya Yanagihara o Vanessa Springora", ha dicho María Fasce, directora literaria de Lumen.