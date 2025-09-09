Tusquets publicará en 2026 la nueva novela de Thomas Pynchon, el autor vivo más enigmático del mundo

A la izquierda, la cubierta de la edición estadounidense de la nueva novela de Thomas Pynchon; a la derecha, una de las pocas fotografías que han trascendido del autor

Thomas Pynchon regresa a la novela más de una década después. El enigmático escritor estadounidense publicará Shadow Ticket, ambientada en los años de la Gran Depresión, en otoño de 2025 en su país, mientras que la editorial Tusquets se encargará de su lanzamiento en España.

Tusquets, el sello español que tradicionalmente ha auspiciado las obras del escritor en nuestro país, ha anunciado este martes que la publicación de la novela tendrá lugar en 2026, aunque no ha desvelado la fecha exacta. Además, este mes de septiembre la editorial relanza Vineland y V., dos de sus obras más emblemáticas.

A propósito, el 26 de septiembre se estrena la película Una batalla tras otra, del director y guionista Paul Thomas Anderson, una adaptación en clave de comedia dramática de la novela Vineland. El filme cuenta con un reparto estelar –Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall...– y se espera que sea uno de los grandes estrenos del año. Anderson ya había adaptado Puro vicio, también de Pynchon.

A sus 88 años, Pynchon es uno de los grandes popes del posmodernismo literario. El crítico Harold Bloom lo considera uno de los más grandes novelistas estadounidenses de su tiempo junto a Philip Roth y Cormac McCarthy, ambos ya fallecidos.

El escritor se ha negado siempre a comparecer ante los medios de comunicación y a conceder entrevistas, lo que ha elevado el misterio en torno a su figura. En 1997 la CNN filmó al escritor caminando por la calle, pero este solicitó que no difundieran las imágenes.

Solo se conocen media docena de fotos suyas de estudiante y como recluta de la Marina. Es sabido, no obstante, que estudió ingeniería y literatura en la Universidad de Cornell, donde fue alumno de Vladimir Nabokov, aunque este no recordara haberlo tenido en clase.

Pynchon, que vive en Nueva York, redactó folletos técnicos para la compañía Boeing y envió a un cómico a recoger en su nombre el National Book Award. Los otros datos relativos a su biografía son literatura.