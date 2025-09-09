Tusquets publicará en 2026 la nueva novela de Thomas Pynchon, el autor vivo más enigmático del mundo
Tras más de una década de espera, el escritor estadounidense regresa con la obra 'Shadow Ticket', ambientada en los años de la Gran Depresión.
Thomas Pynchon regresa a la novela más de una década después. El enigmático escritor estadounidense publicará Shadow Ticket, ambientada en los años de la Gran Depresión, en otoño de 2025 en su país, mientras que la editorial Tusquets se encargará de su lanzamiento en España.
Tusquets, el sello español que tradicionalmente ha auspiciado las obras del escritor en nuestro país, ha anunciado este martes que la publicación de la novela tendrá lugar en 2026, aunque no ha desvelado la fecha exacta. Además, este mes de septiembre la editorial relanza Vineland y V., dos de sus obras más emblemáticas.
A propósito, el 26 de septiembre se estrena la película Una batalla tras otra, del director y guionista Paul Thomas Anderson, una adaptación en clave de comedia dramática de la novela Vineland. El filme cuenta con un reparto estelar –Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall...– y se espera que sea uno de los grandes estrenos del año. Anderson ya había adaptado Puro vicio, también de Pynchon.
A sus 88 años, Pynchon es uno de los grandes popes del posmodernismo literario. El crítico Harold Bloom lo considera uno de los más grandes novelistas estadounidenses de su tiempo junto a Philip Roth y Cormac McCarthy, ambos ya fallecidos.
El escritor se ha negado siempre a comparecer ante los medios de comunicación y a conceder entrevistas, lo que ha elevado el misterio en torno a su figura. En 1997 la CNN filmó al escritor caminando por la calle, pero este solicitó que no difundieran las imágenes.
Solo se conocen media docena de fotos suyas de estudiante y como recluta de la Marina. Es sabido, no obstante, que estudió ingeniería y literatura en la Universidad de Cornell, donde fue alumno de Vladimir Nabokov, aunque este no recordara haberlo tenido en clase.
Pynchon, que vive en Nueva York, redactó folletos técnicos para la compañía Boeing y envió a un cómico a recoger en su nombre el National Book Award. Los otros datos relativos a su biografía son literatura.
Sinopsis de Shadow Ticket
(facilitada por la editorial Tusquets)
Milwaukee, 1932. Con la Gran Depresión en pleno apogeo, con la derogación de la Ley Seca a la vuelta de la esquina y Al Capone en la cárcel federal, el negocio de la investigación privada está en auge.
Hicks McTaggart, antiguo rompehuelgas convertido en detective privado, cree haber encontrado un trabajo seguro… hasta que acepta lo que debería ser un caso rutinario: localizar y rescatar a la heredera de una fortuna quesera de Wisconsin, que ha decidido irse por ahí. Sin darse cuenta, se encuentra en un transatlántico que finalmente termina en Hungría. Para cuando Hicks la alcance, se verá envuelto en una lucha constante con nazis, agentes soviéticos, contraespías británicos, músicos de swing, practicantes de lo paranormal, motociclistas fuera de la ley y los problemas que conlleva cada uno de ellos.
Rodeado por una historia que no acaba de entender y de la que no ve la manera de entrar ni de salir, el único lado positivo para Hicks es que es el amanecer de la era de las big bands y él, por casualidad, es un bailarín bastante bueno. Si eso será suficiente para permitirle, de alguna manera, regresar a Milwaukee y al mundo normal —un mundo que quizá ya no exista—, esa es otra cuestión.