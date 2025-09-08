Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025 por su libro 'Con'

Miriam Reyes ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía, correspondiente al año 2025, por su obra Con (La Bella Varsovia, 2024) a propuesta del jurado reunido este lunes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. Se trata del octavo año consecutivo en el que el galardón recae en una mujer.

El jurado ha elegido su obra Con por "ser un poemario que participa de la conversación pública en lo que respecta a las posibilidades de los vínculos".

"La voz de la autora traza con fuerza y originalidad el territorio de lo mutuo, hasta darle un excepcional sentido cósmico. El compás de la obra se centra en las dimensiones de la relación con el otro. Y lo hace desde una inteligencia lingüística que piensa y conmueve, mientras escribe, desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo", se añade en el acta.

Asimismo, el jurado ha señalado que Reyes "ha conseguido una estructura arquitectónica muy sugerente, donde la sonoridad y el ritmo hacen de Con un excelente poemario que, siendo agudo conceptual, interpela y desviste todas y cada de nuestras emociones".

Según refería el crítico Túa Blesa en la reseña del libro publicada en El Cultural, los poemas de Con "hablan del encuentro sexual, pero también de examen de la relación en general y se enjuician los comportamientos desde una perspectiva femenina, feminista si se prefiere, que es característica de la poesía de Reyes".

Blesa, además, habla de una "escritura de tintes autobiográficos con un potente efecto de verdad –piénsese en los abusos de los que se habla en poemas de Bella durmiente (2004)–, con un lenguaje cercano al habla cotidiana".

El premio reconoció en su pasada edición a Chus Pato, uniéndose a una amplia lista de galardonadas, entre quienes se encuentran Miren Agur Meabe, Yolanda Castaño, Aurora Luque, Olga Novo, Pilar Pallarés o Antònia Vicens, entre otras.

Reyes es una poeta, editora y traductora nacida en Ourense. A los ocho años emigró a Caracas, donde estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente se licenció en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona.

Además de Con, ha publicado los libros de poemas Espejo negro (DVD, 2001), Bella durmiente (finalista del XIX Premio de poesía Hiperión, Hiperión, 2004), Desalojos (Hiperión, 2008), Yo, interior, cuerpo. Antología poética (Argentina, 2013), Haz lo que te digo (Bartleby, 2015), Prensado en frío (Malasangre, 2016) y Sardiña (Chan da pólvora, 2018). Su obra poética está recogida en el volumen Extraña manera de estar viva (Mixtura, 2022).