'Te veo, te escucho, te reconozco', de Teresa Arsuaga: convivir para evitar los tribunales

Muchos de los pleitos por enfrentamientos personales o profesionales se podrían evitar. Convencida, la abogada Teresa Arsuaga (Madrid, 1971) se nutre de sus experiencias como mediadora de conflictos para armar este libro profundamente humanista en el que se funden la Literatura y el Derecho.

Te veo, te escucho, te reconozco Teresa Arsuaga Arpa, 2025

176 páginas. 18,90 €

Desde Rousseau hasta Amélie Nothomb pasando por Kierkegaard y Dostoievski, entre otras referencias, Arsuaga nos guía en la gestión de estas coyunturas a través del control de las emociones para mejorar la comunicación.

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense, se ocupa, principalmente, de las personas que se sienten "irrelevantes" al no ser vistas, escuchadas o reconocidas, tal y como desliza en el título del libro. Arsuaga es consciente de que estos conflictos no son una anomalía y confía en que, a menudo, la solución es posible. La cuestión es que no tenemos la formación que requiere un desafío como este.

Además, estamos inmersos en una sociedad altamente competitiva y no valoramos el problema como merece. Hace falta voluntad y empatía. Por ejemplo, si un hombre se enfada porque su exmujer pretende irse de vacaciones con sus hijos en un periodo que no le corresponde, no debe acudir a los tribunales sin intentar antes el diálogo. La autora de No dramatices (2021) esgrime un análisis de las actitudes más habituales y ofrece al lector las herramientas para actuar con inteligencia, esto es, calibrar la opción que verdaderamente nos interesa.