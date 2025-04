"Saben que he vuelto de entre los muertos": la voz de una masacrada por el islamismo que vale un Premio Goncourt

"En cuanto a la 'sonrisa' en sí, va de oreja a oreja, es la huella del cuchillo, su tajo en mi carne. Una herida de diecisiete centímetros, cosida. ¿Cómo describirte lo que siento cuando me observo en el espejo, sin la cánula que oculta el agujero y sin el fular?" Aube, la narradora muda de esta novela del escritor francófono argelino Kamel Daoud ( Mesra , 1970), monologa con una hija que crece en sus entrañas, para relatarle la crónica silenciada de la guerra civil argelina en los años noventa.

Huríes Kamel Daoud Traducción de Lydia Vázquez

Cabaret Voltaire, 2025

491 páginas. 24,95 €

Huríes es una novela valiente, trágica y épica, por la que su autor, amenazado en 2014 con una fetua por sus denuncias constantes contra el fanatismo religioso, recibió el Premio Goncourt 2024. La novela ha sido proscrita en Argelia, ya que según la ley está prohibido hablar de "la tragedia nacional".

Kamel Daoud recibió en 2015 el Premio Goncourt de Primera Novela, publicada en España como Mersault, caso revisado (Almuzara, 2015), una reelaboración de El extranjero de Albert Camus, en la que el narrador es el hermano de "el árabe" asesinado por Meursault. Periodista de Le Quotidien d'Oran, conoció de primera mano las matanzas de una guerra civil que causó más de 200.000 muertos.

La narradora protagonista de Huríes representa a todas las mujeres masacradas en esos años de plomo, muchas de ellas jóvenes vírgenes secuestradas por los terroristas islámicos para convertirlas en esclavas sexuales. El hecho de que Aube no pueda hablar por su terrible herida es una metáfora del silencio que siguió en 2005 cuando se aprobó la llamada "Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional", amnistiando a los terroristas islámicos encarcelados y prohibiendo hablar a la población de los sucesos de la guerra.

La voz interior de Aube, degollada en 1999, a los 5 años, viendo morir a su hermana mayor y salvada gracias a hacerse la muerta, aspira a relatarle a su hija no nacida las crueldades de aquellos hombres en el pueblo de Had Chekala. Aube, ahora con veintiséis años y adoptada por Jadiya, se niega a olvidar: "Algunos saben que he vuelto de entre los muertos. Que sobrevivo a mi degüello para contabilizar a las víctimas. Y a sus verdugos".

'Huríes' es una novela valiente, trágica y épica, una soberbia narración que transpira verdad y está proscrita en Argelia

La novela es una soberbia narración que transpira verdad en todas las historias y reflexiones de la narradora. En un viaje de vuelta a sus orígenes, Aube es rescatada por Aissa en su furgoneta, después de un accidente de carretera provocado por dos maleantes. Aissa es librero y también fue herido durante la guerra por los terroristas de las montañas.

La voz de la protagonista reproduce a su vez para la "hurí", como ella la llama, que lleva en su vientre, el largo relato del hombre, que como un Funes el memorioso de Borges, recuerda cada fecha y cada número de asesinados. Con esa misma técnica de monólogo dentro del monólogo conoceremos a Hamra, una mujer secuestrada por los terroristas.

Kamel Daoud. Foto: Cabaret Voltaire

Kamel Daoud ha reconstruido la crónica violenta y prohibida con una modulación lírica que vuelve soportables las atrocidades narradas. El largo monólogo de Aube irá relatando la vida fantasmal de las mujeres bajo el peso del radicalismo islamista. Confinada en su propio interior, Aube duda si dar a luz a su hija, está convencida de que si llega a nacer será una niña, en un mundo tan peligroso para las mujeres.

La fuerza arrolladora de Huríes, el trenzamiento de los testimonios del resto de los personajes, la silueta de Aube, llena de coraje dentro de su horror, las imágenes de gran fuerza descriptiva, el monólogo a veces dramático, a veces dulce de la protagonista, la esperanza final, consiguen iluminar una época sepultada y desconocida de Argelia.