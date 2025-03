El ambicioso regreso de María Dueñas con su nuevo libro: "No me extrañaría que se convirtiera en una serie"

El 28 de marzo de 1939 zarpaba desde el puerto de Alicante rumbo a Orán el Stanbrook, un buque mercante británico con capacidad para 24 tripulantes. Ese día, sin embargo, cargaba con 2.638 personas. Era el último barco de exiliados que salía de una España que cuatro días después sería ya irremediablemente franquista.

Es más de una década antes, en 1927, cuando sale desde Cartagena y hacia el mismo destino el barco en el que viaja Cecilia Belmonte, la protagonista de Por si un día volvemos, nueva novela de María Dueñas (Puertollano, 1964) que se encuentra en librerías desde este 26 de marzo. La joven es una pieds-noirs, aquellos inmigrantes europeos que llegaban a Argelia con una mano delante y otra detrás y la vaga esperanza de prosperar en un territorio que les ofrecía más oportunidades que su lugar de procedencia.

Pero ha sido precisamente Alicante la ubicación elegida por Dueñas para la presentación de su libro coincidiendo con el día de su publicación. "Del puerto de esta ciudad y del de todas las ciudades de la esquina sur de la costa mediterránea española salían todos los días embarcaciones rumbo a Argelia con españoles que deseaban una vida mejor", comentaba la autora a la prensa que le ha acompañado durante el viaje para explicar su elección. "En aquellos tiempos, se tardaba menos en viajar en barco hasta allí que en llegar a Madrid".

Eran gentes que llevaban consigo poco más que una maleta y la esperanza de lograr un porvenir. Pero ni con lo uno ni con lo otro sale de España la heroína del nuevo libro de Dueñas. Huye, en cambio, tras haber asesinado a un hombre que tuvo a bien violarla con el —así lo sospecha la joven— beneplácito de sus propios padres. De su cadáver toma unas pocas monedas y el pasaje que le llevará a Orán. Allí malvivirá primero trabajando en los campos.Poco a poco y a base de vaivenes y más de un batacazo, acabará prosperando hasta la salida forzosa del país en 1962.

Dueñas vuelve, por lo tanto, a la novela histórica en la que su protagonista es una mujer que se enfrenta sola a los tiempos que le han tocado vivir. "He empezado dos novelas ambientadas en el presente, pero las he dejado a la mitad. Hay demasiadas historias por rescatar del pasado. Van quedando muy pocos testimonios vivos. Siempre se me acaba cruzando una historia del pasado que me cautiva demasiado como para no escribirla", apuntaba la escritora que saltó a la fama en 2009 con la publicación de El tiempo entre costuras, su primer libro.

Una fotografía de Orán durante los años de control francés. Foto: Planeta

Durante el café que ha compartido con la prensa, la autora no descartaba, de hecho, la adaptación a serie de televisión de Por si un día volvemos, como ya sucediera con la novela protagonizada por Sira Quiroga: "No me extrañaría que se convirtiera en una serie de televisión. Vivimos unos tiempos magníficos para este tipo de trasvases. Pero en el proceso de escritura no es algo que piense". Es una idea que, al contrario que otros escritores, no le desagrada: "Las series de mis anteriores libros han sido trabajos sólidos y creíbles. Estuve muy satisfecha con el resultado. Un autor no puede exigir el traslado total y absoluto al formato audiovisual".

Dueñas, cuyos anteriores libros han sido traducidos a un total de 35 idiomas, publica Por si un día volvemos con una primera tirada muy ambiciosa de medio millón de ejemplares. Disponible en castellano y en catalán, se ha lanzado de forma simultánea en un total de 18 países de habla hispana.

"Tenemos mucho en común con la orilla al otro lado del mediterráneo", decía Dueñas apelando a la historia que une a nuestro país con Orán, "la ciudad más española de la Argelia francesa", según la escritora. Al fin y al cabo, fue una urbe que se mantuvo bajo dominio español durante cerca de 300 años, desde su conquista en 1509.

Durante la presentación pública del libro que esa misma tarde la autora hizo en Casa Mediterráneo, también se hacía referencia a estos lazos. Le acompañaban en esta ocasión Carlos Galiana, Eliane Ortega y José Torroja, pieds-noirs de origen español que se vieron obligados a volver a España tras la independencia de Argelia. Junto a ellos también estaba Juan Ramón Roca, investigador, escritor, divulgador y autor de Los españoles en la Argelia Francesa, emigración y exilio.

De izquierda a derecha: Juan Ramón Roca, Carlos Galiana, María Dueñas, Eliane Ortega y José Torroja en la presentación de 'Por si un día volvemos' en la Casa Mediterráneo. Foto: Javier Ocaña

"Por las calles de Orán te podías encontrar a un musulmán con chilaba cantando canciones de Manolo Escobar", rememoraba entre risas Eliane Ortega, oranesa descendiente de exiliados españoles e investigadora especializada en el exilio republicano en Argelia. "El libro de María me ha hecho revisitar la ciudad de mi infancia. La he vuelto a oler", confesaba, al borde de las lágrimas.

La familia de Carlos Galiana, que prosperó en Orán fundando varias empresas, es un claro ejemplo del ascensor social que suponía para muchos inmigrantes trabajar en la Argelia francesa. "Muchos de los españoles que llegaban a la ciudad comenzaban a crear años después, cuando ya estaban asentados, iniciativas empresariales que crecieron generación tras generación", explicaba el también presidente de la Maison de France en Alicante. "Con el tiempo logran un reconocimiento social. Un tal Martín Hernández ya no es simplemente Martín Hernández. Es monsieur Hernández".

José Torroja fue un antiguo activista de la OAS, la organización terrorista que rechazaba la autodeterminación argelina y reivindicaba la dominancia francesa en el país magrebí. Salió de Orán en 1962, en uno de los barcos enviados por Franco para la evacuación de la población española. "En aquellos años previos a la independencia se llegó a unos niveles de violencia terribles. Había un promedio de 5500 asesinatos al año, unos 17 o 18 al día. Estábamos desesperados", compartía Torroja. "Siempre pensamos que el ejército francés resolvería el problema. Pero el presidente francés decidió que se tenía que abandonar el país y fue entonces cuando los europeos nos tuvimos que marchar en contra de nuestra voluntad".

Juan Ramón Roca, por su parte, ofreció una panorámica académica de aquellos años y la forma en que estos se reflejan en el libro de Dueñas: "Por si un día volvemos plasma muy bien la configuración social que existía entonces. Asuntos como la naturalización francesa, las dinámicas de trabajo o la relación con los indígenas magrebís están perfectamente retratados", reflexionaba el escritor y divulgador.