'La gran transformación', de Winston Manrique: del Me Too y el reguetón al poliamor y la fluidez de género

El periodista Winston Manrique (Neiva, Colombia, 1965) considera que hay cuatro conceptos ineludibles para explicar nuestro tiempo: la belleza, el amor, el sexo y la felicidad. El ser humano aspira a todos ellos, por lo que cada una de sus problemáticas nos concierne.

Desde finales del siglo XX hasta hoy, estos "deseos" han acelerado su "metamorfosis", asegura el autor, que se sirve del testimonio de más de 200 creadores de fuste. El libro ofrece un enorme crisol de perspectivas, aunque se impone una tesis: el modelo neoliberal y sus resortes actuales nos han conducido a un individualismo que nos ha atomizado como sociedad.

La gran transformación también es un recuento de hitos sociopolíticos: el reguetón, el Me Too, la fluidez de género, el reconocimiento de las minorías sexuales, el poliamor… "La gente no sabe de qué manera enfrentarse a ese amor libre de hoy", dice Álvaro Pombo, último Premio Cervantes.

El amor, a propósito, ha sido sustituido por la mercantilización del deseo y el sexo: "El patrón que define la relación entre clientes y mercancía" es el mismo que opera entre las relaciones humanas de este tipo, viene a decirnos Zygmunt Bauman.

La felicidad es la última estación de este itinerario aspiracional. Una felicidad que también se dejó arrastrar por la exigencia de proyección pública –en redes, sobre todo– y ahora se confunde con el hedonismo. Contra la autoayuda, Manrique propone "la inutilidad de lo inútil" de Nuccio Ordine. Cultura para combatir unos tiempos en los que, en nombre de la libertad, se han cometido atropellos contra el sentido común y el pensamiento crítico.