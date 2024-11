'Via Gemito' y 'El viejo en el mar', de Domenico Starnone: un viaje napolitano

Domenico Starnone (Saviano, Campania, 1943) siempre ha sido mucho más que un candidato a ser Elena Ferrante junto a su mujer, la traductora y ensayista Anita Raja. El escritor campano protagoniza en el otoño editorial español de 2024 una bendita carambola al publicarse casi al unísono la novela más decisiva de su trayectoria y el que podría ser un singular testamento literario.

el-viejo-en-el-mar El viejo en el mar Domenico Starnone Traducción de Celia Filipetto. Lumen, 2024. 176 páginas. 18,90€

Via Gemito (Altamarea) ganó el prestigioso Premio Strega en la edición de 2021. Starnone se hallaba en la plenitud del escritor ambicioso a la búsqueda de una gran obra. La consiguió con esta dura no ficción donde no tiene ningún problema en ceder protagonismo para concedérselo a su padre, Federico Starnone (1917-1998), un pintor arquetípico del pudo ser y no fue al tener muchos dones, por desgracia mal aprovechados en lo que al arte se refiere.



El libro cumple con ciertos requisitos de la no ficción de los últimos 30 años. Sí, hay un narrador en primera persona y en este caso el relato afronta asuntos familiares para captar todo el conjunto, de la desdichada madre siempre culpable a las pinturas paternas, una de ellas muy reveladora para mostrar la intencionalidad del hijo, quién al buscar un lienzo perdido inventa el elemento necesario para encajar poco a poco las piezas temáticas y estructurales que nos ofrece.



Algo fascinante en Via Gemito es el paso del tiempo, no el de la narración, sino el lector. Han transcurrido 23 años de su publicación y hoy en día lo leemos con ojos de todos los inputs normativos que consumimos a diario. Es bestia iniciar la novela con un padre que dice no haber pegado nunca a su madre, una mentira gigantesca que la mentalidad de 2024 asocia con la violencia de género, cuando el retrato escrito del pintor napolitano no es poderoso desde la hipótesis de una denuncia social, sino por toda la variedad y riqueza de sus matices.

Via Gemito Traducción de Salvador Expósito. Altamarea, 2024. 488 páginas. 23,90€

En Starnone estos giran en torno al estilo y las personalidades que configuran sus marionetas, a las que mueve desde una siempre cuidada construcción de los ritmos textuales. Esto es perceptible en El viejo en el mar (Lumen), ligera en contraposición a la intensa pesadez de Via Gemito, angustiante, en las antípodas de la última novela de un escritor que quiere regalar una idea lúcida y divertida de envejecer.



Nicola, alter ego de Starnone, es un anciano que pasa las vacaciones en una playa cualquiera, algo decadente. Uno se imagina sin muchas dificultades un señor a lo Aschenbach que observa a los demás. La diferencia, además de épocas y dimensiones autorales, estriba en que el italiano opta por una composición donde el viejo en el mar se prueba a sí mismo, rejuveneciéndose por una mezcla de orgullo y afronta al resto de veraneantes.

La unión de 'El viejo en el mar' y 'Via Gemito' permite entender el tono y las características de toda una obra

La favorita de Nicola es Lu, bella y con la edad que tenía su madre al casarse con Federico Starnone. Hay una ligera evocación al pasado, pero aquí la pretensión es lograr una ficción sobre la vejez que no sea un canto a lo agónico de la finitud. Si uno lo desea podrá localizar profundidad en las peripecias de Nicola.





Tampoco sería complicado tildarlas de comedia, insertada en Italia dentro de una tradición cada vez más frecuente: la de escritores mayores de 80 años que pelean por brindar un libro fuera de la previsibilidad. Los Albertos, Moravia y Arbasino, salieron muy airosos del envite, tanto que su producción de ese decenio aún es relevante.



En 2024 los opositores a superar ese difícil examen han sido Roberto Vecchioni y Domenico Starnone, sumidos, desde distintas tesituras, en la marea de publicar y no perder la voz. El viejo en el mar es anecdótico en comparación con Via Gemito, sin embargo la unión de ambos títulos permite entender el tono y las características de toda una obra.