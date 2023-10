El divorcio: finalistas

Hola, amigos:

El otro día cometí un error: propuse como tema semanal un tema que ya había propuesto hace años. No es conveniente repetir tema, a la gente le da por buscar y publicar los mismos relatos que ya leí en su día, y no debería ser así. Pero cuando me di cuenta ya era tarde: se habían publicado ya demasiados relatos. Así que la semana que viene escribiremos sobre el error en sus tres acepciones: concepto equivocado o juicio falso, acción desacertada o equivocada y, también, cosa hecha erradamente. A ver qué sabéis hacer con ello. A a partir del lunes.

Veamos, mientras, quiénes son los finalistas de la semana:

Magnifiqus

Tras haber protagonizado el divorcio más caro del país, sus amantes y las mujeres que solían acosarle desaparecieron misteriosamente.

Plcd

Todos los domingos iban a desayunar a la cafetería del parque. Doña Pilar miraba la mesa de las viudas y la de las divorciadas. Y pensaba.

gpm

Bajó a comprar tabaco llevando consigo las llaves del coche, la escritura de la casa y las tarjetas bancarias.

Syrah

Después de tres años en una isla desierta, al náufrago le llegó la petición de divorcio de su esposa dentro de una botella.

Jara

«Cariño, nunca tuve el valor de pedirte el divorcio»: así rezaba su nota de suicidio tras cincuenta años casada.

Lobarcio

Ninguna de las cuatro mujeres del Sultán le pidió el divorcio; pero las cien concubinas le pidieron matrimonio.

Viteri

Se miraron con tristeza cuando leyeron la carta de los Reyes Magos de su hija. “Quiero que mis papás se divorcien”.

Marta

En el acuerdo de divorcio incluyó una cláusula: no utilizar nunca con otra mujer el apelativo cariñoso que patentó al conocerla.

Sayaka

El atracador no tuvo ni que abrir la boca: los dos le lanzaron la alianza al unísono.

Clic

Despertó y le pidió el divorcio, pero esta vez evitó mirarle a los ojos. No quería que la volviera a hipnotizar otros cinco años.

Marta

Al divorciarse le exigió la mitad de los beneficios obtenidos con la publicación de sus cartas de amor, de las que se consideraba musa.

Torivino

Decidieron divorciarse cuando a ella se le escapó en la cama el nombre de ese compañero de trabajo tan simpático.

Sayaka

Claro que debería casarse, aseguró la pitonisa: "Piense que dos semanas después de la boda conocerá al hombre de su vida".

Liesse

Con las alianzas guardadas en un cajón porque apretaban y las virtudes engrosando el grupo de los defectos, decidieron al fin ser valientes.

Amanita

Buscaba al hombre ideal. En una cita a ciegas volvió a coincidir con su ex.

Magnifiqus

Llegó a la conclusión de que la única manera de salvar su matrimonio pasaba por reemplazar a su marido por otro más dócil.

Lluviausente

En sus catorce años de matrimonio solo se pusieron de acuerdo para firmar los papeles del divorcio.

Nuncamaix

Después de una vida llena de privaciones llegó a la conclusión de que, si no se habían divorciado, era porque no podían permitírselo.

Amanita

En su testamento dejó escrito que quería ser enterrado junto a su primera esposa.

Olanna

Poco después de divorciarse se despidió de su amante. Había perdido la motivación.

Y uno, de regalo:

Tono

Pidió el divorcio para casarse con la hermana gemela de su mujer. Y todo siguió igual.

Para aparecer con nombre y apellidos en caso de ganar el concurso, escribid por favor a cuenta140@elcultural.es

Saludos cordiales

