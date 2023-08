Cuenta atrás: finalistas

Y los veinte poemas finalistas son:

ANA

El Dry Martini oscilaba entre sus dedos / largos, dorados por el sol / en aquella lluviosa tarde de tormenta.

Marta

En el eco de los adoquines / se esconden nuestras huellas. / Ya no hay sombras tras las horas

MCPavón

Música enlatada de verbena/ hormiguean los pies de los ancianos/ en su mente recrean sencillos boleros de coloridas bombillas.

Vera

El ángel más sombrío / ondula sus delicadas manos / sobre los racimos de septiembre.

MMandujano

Deslizas pensamientos al pasado./ Ahogado por tinieblas circundantes,/ vas por luces apenas encendidas.

jrococó

Invierno carga un velorio en abrigo de ramas vacías / Flores veraniegas brotan con pereza / Y en otoño, tu espectro aún acaricia la tierra

MJVIZ

El eco perdido / entre paredes invisibles / se hace verbo al tacto transparente y efímero de la vida.

Olanna

Manecillas veloces / liberan el vuelo confuso / de escamas caducas.

Hwnvi

Me he bebido todas las tormentas y en los charcos / con los huesos desnudos me he dormido / antes de ver llegar la blancura del lirio a mi memoria

Luz

Verdea el silencio del río / en la pálida piel de la noche que avanza. / Sus frutos ciegos palpitando en la mano del tiempo.

Brujoavería

Caen los mechones de un sol perezoso, // se aferra a los espigones rendido, // doradas tardes se evaporan en el asfalto riguroso.

Entelequio

Defendemos sin descanso nuestra fortaleza de soledad / apenas nos quedan palabras defensivas / a pesar de eso agotaremos nuestros sueños.

PilarAlejos

Rebobina su piel de estío / cuando ancla atardeceres al cielo / y las palabras son puntos suspensivos.

Liesse

Miro al sol pero parece medianoche. / Aspiro mar pero ya huelo el asfalto / que asoma amenazante tras el horizonte.

Zoe

Las últimas cerezas / y la dulce nostalgia / de aquellas tardes incandescentes, recuerdo.

Thurma

El señor del tiempo acampa en la estación de la vida/diluye su arena de oro/explotan minutos nucleares

Henry

En el reloj del tiempo/ cada latido marca un desafío/ mientras la vida se deshace.

Marguerite

Nunca aprendimos/ a desgastar la vida/ entre cipreses.

Faradays

Cruje el tiempo cada mañana/ entre bambalinas de acero/ el tren no cesa.

JiV

Las seis de la mañana / Las últimas noticias / La voz insepulta de los muertos.

Tema de la semana que viene: “Piscinas apagadas”.

