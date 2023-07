El portavoz cultural de Vox llama "paniaguado" al sector y "campeona de la censura" a la izquierda 'woke'

Los representantes del área de cultura de los cuatro partidos mayoritarios, PSOE, PP, Sumar y Vox, han vuelto a reunirse para debatir sus propuestas de cara a las elecciones generales del próximo 23 de junio. Después del celebrado en el Ateneo de Madrid el 27 de junio, esta vez lo han hecho en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con una principal novedad: Vox ha cambiado su portavoz, José Ramírez del Río, por Joaquín Robles López, mucho más beligerante que el anterior.

En su crítica a la manera en que se gestionan actualmente las subvenciones públicas al sector cultural, Robles López ha llegado a llamar “paniaguados” a los profesionales de la cultura, y ha aludido al pasado imperial de España a la hora de ponderar la influencia cultural de nuestro país en Latinoamérica: “España fue un imperio, y en sus restos navegamos”, ha dicho durante el encuentro, organizado por el CBA y la Fundación Gabeiras, y moderado por el periodista Juan Cruz.

Por su parte, la representante del PSOE, Manuela Villa, le ha afeado el uso del término “paniaguados”: “¿Le parecen también paniaguados los agricultores, la industria del automóvil y de la aeronáutica, que reciben más subvenciones que el sector de la cultura?”, le ha preguntado la política socialista. En cuanto a lo segundo, ha considerado que Robles tiene “una concepción zombificada de la cultura” por echar de menos ese pasado colonial al que se ha referido el político de Vox, candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Murcia.

Ministerio sí

A principios de junio, Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, anunció que, en caso de llegar al poder, eliminaría el Ministerio de Cultura, integrándolo en el de Educación (como ha hecho el PP siempre que ha gobernado), lo cual generó una fuerte controversia dentro del sector cultural. Esto colocó a Jaime de los Santos, secretario de Cultura del PP, en una posición incómoda que le obligó a defender en el debate mantenido en el Ateneo de Madrid que una Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Educación puede ser tan útil como si tuviera rango de ministerio. En las últimas semanas el líder del PP ha cambiado de opinión, y en el debate de hoy los cuatro candidatos han defendido la necesidad de que exista una cartera ministerial específica para la cultura.

La representante socialista ha criticado que, aunque el PP haya cambiado de parecer con respecto al mantenimiento de un Ministerio de Cultura, esté entregando a Vox las consejerías y concejalías de Cultura, como ha ocurrido en las comunidades autónomas de Castilla y León y Valencia y en algunos ayuntamientos.

Vox también considera “esencial” que exista un Ministerio de Cultura, en su caso para “la defensa de la cultura nacional, el patrimonio nacional y las tradiciones nacionales”, con “una política marcada dentro de los límites de la nación y de la unidad nacional”. Además, Robles ha afirmado que el ministerio “no puede ser una fábrica de subvenciones”, sino que debe apoyar al sector mediante “la rebaja del IVA y todos los impuestos”: “El gran problema es que la idea de cultura siempre ha estado vinculada o confundida con la ideología. Parece que es patrimonio de la izquierda y nosotros venimos a romper esta idea”.

También ha criticado que se subvencionen “películas carísimas que no va a ver nadie y libros que no lee nadie”, con “un afán ideológico, no cultural”. En su opinión, el ministerio debe ser “totalmente aséptico” y la cultura debe “financiarse a sí misma con apoyo estatal sin que eso equivalga a tener un ejército de personas paniaguadas y subvencionadas haciendo propaganda al gobierno de turno”, afirmación que ha generado murmullos en la sala. También ha dicho que hay “proyectos políticos cuya filosofía es acabar con la identidad española”.

Jaime de los Santos, del Partido Popular, ha marcado distancias con Vox considerándose “un activista cultural de centro-derecha” y ha opinado que “la cultura nunca debe ser cuantificable y no es buena o mala según los espectadores que tenga”. En ese sentido, hay manifestaciones culturales “imprescindibles pero no comerciales que hay que seguir subvencionando”.

Choque por la censura

Cuando ha entrado en el debate el tema de la censura, en vez de hablar de los casos ocurridos en las últimas semanas instigados por Vox en varios ayuntamientos, Robles ha apuntado a la llamada cultura de la cancelación y ha dicho que “la campeona de la censura es la izquierda woke”, en los mismos términos en los que se expresó este lunes el líder de su partido, Santiago Abascal, en un acto celebrado en Madrid. Además, ha acusado al PSOE de haber promovido ese tipo de censura.

Jaime de los Santos ha vuelto a desmarcarse de Vox y ha dicho que “la censura es lo peor que puede ocurrirle a una democracia”, y que “en España ya existen las herramientas necesarias para que no haya censura”. En relación a esas “excepciones execrables” que se han producido en las últimas semanas, ha asegurado que cuentan con su “repulsa absoluta”. “Las personas que han llevado a cabo esas censuras se equivocan”, ha afirmado, “como se equivocan quienes no permiten acceder a las ruedas de prensa a determinados medios o quien deja caer que dará carnets de buenos y malos periodistas”, en referencia al punto del programa electoral de Sumar que contempla la creación de un consejo estatal que regule la prensa.

Por su parte, Getsemaní de San Marcos, de Sumar, ha recriminado al PP que estos actos de censura "no son casos aislados" y que el partido liderado por Feijóo "debe asumir su responsabilidad de cogobierno" en los ayuntamientos donde han ocurrido las cancelaciones de espectáculos.

