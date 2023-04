Mónica Rodríguez y Patricia García-Rojo ganan los premios SM de literatura infantil y juvenil

Patricia García-Rojo (i), ganadora del premio Gran Angular; la periodista María Gómez (c) y Mónica Rodríguez, ganadora del premio El Barco de Vapor (d). Foto: SM

La editorial SM ha presentado este martes las obras ganadoras de la 45.ª edición de sus premios El Barco de Vapor y Gran Angular al mejor libro de literatura infantil y juvenil, respectivamente. Más valiente que Napoleón, de Mónica Rodríguez, y El verano en que llegaron los lobos, de Patricia García-Rojo, han sido las ganadoras de estos premios, con una dotación de 35.000 euros cada uno, la mayor del mundo de habla hispana en sus categorías, y ya están a la venta.

La periodista y escritora María Gómez ha presentado el acto y destacado que las dos novelas ganadoras comparten “una mirada optimista y esperanzadora a través de unos personajes que necesitan entender su pasado para poder construir con libertad su futuro".

Para Berta Márquez, gerente de Literatura Infantil y Juvenil de SM, este año "tenemos grandes noticias para el sector de la literatura infantil y juvenil. Por un lado, sigue aumentando tanto el número de lectores entre niños y jóvenes como el tiempo dedicado a la lectura, aunque un poco más despacio que en los años de pandemia. También crece el número de visitas a bibliotecas por segundo año consecutivo y algo muy interesante, teniendo en cuenta el panorama actual, es que entre las formas de acceso a los libros más frecuentes siguen estando en primer lugar las recomendaciones de familiares, amigos y profesores, seguidas de internet y redes sociales. Por todo ello, podemos afirmar que los libros son parte de la vida de los niños y jóvenes y, de alguna manera, contribuyen a crear la historia de vida de cada lector".

El Barco de Vapor

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2023 ha elegido Más valiente que Napoleón de Mónica Rodríguez como mejor obra de literatura infantil por ser “un libro que emociona desde el principio y se lee con la tensión con la que una funambulista recorre la cuerda floja; un desfile de personajes extraordinarios que te roban el corazón. La autora hace malabares con el lenguaje y lo dota de una brillantez capaz de recrear el mayor espectáculo del mundo. Es un canto a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad que reivindica la valentía en todos sus sentidos”.

Nicoletta, huérfana desde bien pequeña, lleva una vida apacible con su tío Laurentius, un hombre tranquilo que vela por la seguridad de su sobrina. Pero Nicoletta sueña con vivir aventuras y siempre anda trepando por los árboles y colgándose de ellos, lo cual hace enfadar a su tío, siempre preocupado por su sobrina. Pero un día aparecen en el jardín de su casa tres estrafalarios hombres que darán un vuelco a sus vidas y a sus corazones: el gigante Barnaby James, el capitán Constantine Papadopoulos y Cabeza Pequeña. Y es que, bajo esa apariencia tranquila de tío Lau, se esconde un soñador que cruza precipicios de un lado a otro del alambre. Los tres hombres, tres antiguos compañeros de tío Lau en el circo, le comunican que ha llegado el momento de ayudar a la que fuera su pupila, Maria Spelterini, destinada a ser la mejor funambulista de todos los tiempos, y a la que le ha llegado el turno de afrontar el peligroso reto que él no logró superar: cruzar las cataratas del Niágara.

Los cinco, junto con el gato atigrado de Nicoletta, parten en carromato rumbo a Livorno, donde hiberna el Circo Spelterini. Allí, la pequeña descubrirá de dónde viene y se adentrará en un mundo donde todo lo imposible puede suceder, alejado de los cánones y las normas sociales que ha conocido hasta el momento. Tío Lau volverá a ser el gran Wild Astor, recuperará su caravana, la Vieja Gloria, y se preparará emocionado para el reencuentro con Erika Mahalajaran, la encantadora de serpientes que le rompió el corazón y a la que jamás pudo olvidar. Tío y sobrina formarán parte de la acogedora familia del circo mientras se preparan para el acontecimiento que cambiará las vidas de todos para siempre, la proeza llevada a cabo por Maria Spelterini, una valiente mujer que hizo historia, aunque la historia la olvidara.

La novela se publica en cartoné, con 114 páginas, y en rústica con 184, y cuenta con las ilustraciones de Anna Aparicio Català. Se edita en la serie naranja de El Barco de Vapor y va dirigida a niños a partir de 8 años.

Gran Angular

La decisión del jurado de otorgar el Premio SM Gran Angular 2022 a la obra de literatura juvenil El verano que llegaron los lobos de Patricia García-Rojo se sustenta en que “arroja una mirada poética sobre los conflictos de una comunidad, propicia una interesante reflexión sobre las diferencias y los prejuicios, y porque crea un artefacto narrativo que combina fantasía, amor y misterio”.

Ana espera impaciente la llegada de su carta de acceso a la universidad porque siente que no encaja en el pequeño pueblo con mar en el que vive junto a sus padres. Tanto ellos como casi todos los vecinos y todos sus amigos se transforman en pájaros. Pero Ana es un ciervo y no puede volar. En una mansión a las afueras se aloja Tomás, que es un corzo, y ambos han forjado la mejor amistad, incluso aunque él tenga sesenta años. Sin embargo, a Ana no le queda otra alternativa que hacer pandilla con los de su quinta: las frívolas Alicia y Clara, el atlético Raúl y los mellizos Teo y Laura. Solo el callado y serio Samuel comprende los silencios de Ana, pero él ya tiene diecinueve años y acaba de pasar su primer invierno en un barco por los mares del norte. De repente, todo cambia un caluroso jueves de junio con la aparición de los lobos, una familia que se hace cargo del viejo colmado ante la hostilidad de la comunidad por viejas rencillas del pasado.

Ana, en cambio, siente curiosidad por conocer a los hermanos forasteros, Sasha y Nadir, que son más o menos de su edad. Sobre todo, a partir de la noche de San Juan, cuando descubre que Nadir ha usurpado su rincón secreto entre las rocas para ver las hogueras, y el chico le confiesa que ella es lo único que le gusta del pueblo. Aunque aturdida por la explosión de sensaciones, Ana se prepara para ir de excursión a la isla con Tomás, una tradición que ambos comparten el día de su cumpleaños. Lo que no sospecha es que se verá truncada por la tragedia y la sombra de un crimen que se cernirá sobre los lobos. ¿Podrá un milagro de la Virgen de la Isla salvar a sus nuevos amigos? Aquel verano lleno de misterios y primeros amores, Ana aprenderá a lidiar con el duelo, y descubrirá que no necesita alas para encajar y que la felicidad no es un lugar sino una elección.

La novela, que tiene 200 páginas en encuadernación rústica y está ilustrada por Cinthya Álvarez, se recomienda para lectores a partir de 14 años.

