'Superlectores', la gran esperanza: dos de cada diez españoles leen más de un libro al mes

El estudio Lectura, Escritura y Creación Literaria en España, realizado por Beruby para Amazon.es y basado en una encuesta a 3.000 españoles de entre 18 y 80 años, revela que los españoles leen habitualmente para entretenerse y aprender, aunque los "superlectores" son todavía una minoría.

Cuatro de cada diez encuestados reconocieron leer menos de cinco libros al año (42 %), tres de cada diez (30 %) afirma leer entre diez y doce, y apenas dos de cada diez más de un libro al mes (18 %). Este dato evidencia que la categoría de “superlectores”, según la denominación de Amazon, todavía no ha explotado. Además, la encuesta muestra que todavía existe un 10 % de españoles que no leen ni un solo libro al año. Por otro lado, el 44 % de los encuestados reconoce que lee para entretenerse. Además, un 20 % asegura que lo hace por aprender y un 19 % para sentirse bien consigo mismos.

La encuesta revela que la mediana edad es el momento en el que más se desarrolla el hábito para la lectura. La franja que comprende los 41 y los 60 años es la que cuenta con más adeptos (51 %), seguida de las personas con edades comprendidas entre los 31 a los 40 años (31 %). En el caso de los jóvenes, solo uno de cada diez afirma ser aficionado a la lectura (10 %). En cuanto a las personas con edades superiores a los 60 años, el porcentaje se reduce al 6 % y en los mayores de 80 años se sitúa en el 2 %.

La tecnología, una herramienta de accesibilidad

La compra de libros por internet hace más accesible la lectura para todos. El 76 % de los encuestados, residentes tanto en pueblos como en ciudades, así lo consideran. De ellos, un 59 % destaca que en internet pueden encontrar libros para todos los gustos, mientras que un 41 % destaca la posibilidad de recibirlos rápidamente en cualquier lugar. A propósito, la red de distribución de Amazon permite el envío de libros físicos a más del 90% de los códigos postales en 2 días.

Según los datos extraídos en la cuesta, se puede considerar que las librerías y el comercio electrónico son alternativas de acceso a los libros que pueden convivir con toda naturalidad. Mayoritariamente, la compra de libros se reparte entre librerías a pie de calle (27 %), una combinación de compra online y librerías (26 %) y exclusivamente online (25 %).

En cuanto al comercio electrónico como punto de acceso a la lectura, en los municipios de menos de 50.000 habitantes los más jóvenes recurren de manera mayoritaria a la compra por internet. En los pueblos tan solo el 16% combina el punto de venta físico y el online, mientras que en las ciudades el porcentaje se eleva al 26%.

Por otro lado, el 26% de los encuestados entre 61 y 80 años que residen en el entorno rural recurren a la compra online de libros, frente a un 18% en las grandes ciudades. Sin dura, la tercera edad recurre al comercio electrónico en el ámbito rural para acceder a los libros.

[El Premio Literario Amazon, el gran desafío de la autopublicación hecho realidad]

En lo referente al formato, el libro en papel sigue siendo predominante (48%), pero cada vez son más los que abrazan otras alternativas, desde el libro físico hasta el digital, incluyendo los audiolibros, como indica el 34% de los encuestados. La suscripción a Prime incluye Prime Reading, mediante el cual los aficionados a la lectura pueden acceder a cientos de los mejores libros de Kindle, descargando la aplicación gratuita de Kindle para iOS y Android o usando cualquier tablet Fire o e-reader Kindle, y acceder a grandes títulos y best sellers, como a obras de autores KDP.

Amazon también pone a la disposición de sus clientes Kindle Unlimited, un servicio que ofrece acceso ilimitado a más de 1 millón de títulos y revistas en formato digital a través de cualquier dispositivo electrónico.

El audiolibro, en cambio, sigue siendo el gran desconocido. Tan solo el 3 % de los encuestados afirma disfrutar de lecturas en este formato. Con todo, los aficionados a la lectura podrán encontrar en Audible un amplio catálogo de más de 100 000 audiolibros, pódcasts y Originales de Audible, con grandes títulos como el Audible Original The Sandman, de Neil Gaiman, El Despertar del Sísifo, de Fabián C. Barro o grandes colecciones de populares personajes como la saga de Harry Potter de J. K. Rowling, El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi, o Sira, de María Dueñas, entre otros.

Además del acceso a la compra de libros, las innovaciones de Amazon en el ámbito del libro electrónico se orientan a mejorar la experiencia de la lectura: tanto Kindle como los dispositivos con Alexa integrada son grandes aliados para adaptar la experiencia de lectura a las diferentes necesidades de cada persona. Desde ajustar los tamaños de letra en Kindle hasta pedirle a Alexa que nos lea un libro, los dispositivos Amazon ofrecen multitud de posibilidades para acercar la lectura a todo el mundo.

Entre ellos, destaca Kindle Scribe: el primer Kindle para leer y escribir. Con su gran pantalla Paperwhite de 10’2 pulgadas y 300 ppp, se puede leer y escribir con la misma naturalidad que sobre el papel gracias a su luz cálida ajustable y su luz autorregulable, tanto día como de noche. Incorpora un lápiz que permite anotar los libros favoritos del lector y escribir en cuadernos digitales en facilita la opción de llevar diarios, listas, registros de lecturas, etc.

Fantasía y ciencia ficción, los grandes demandados

Ciencia ficción y fantasía son las categorías narrativas favoritas de los lectores: el 26 % de los encuestados se decanta por estos géneros. Por otro lado, un 24 % se decanta por la temática policíaca y de misterio, seguido de un 17 % que prefiere la literatura histórica y política, y un 12 % prefiere la no ficción. Por su parte, la literatura romántica y erótica es la opción más elegida por el 10 % de los españoles. Finalmente, un 5 % de la población se atreve con las novelas de terror y un 3 % apuesta por la filosofía y el humor.

La Tienda de Libros de Amazon.es permite a los clientes escoger entre un amplio catálogo de libros, ya sea en formato físico, online u audiolibro, y recibirlos cómodamente en su hogar. Solo tienen que visitar la Tienda de Libros en amazon.es/libros y escoger su título buscando en las secciones Los más vendidos, los más deseados, los más regalados, los mejor valorados, así como novedades de todas las editoriales y ofertas destacadas. También se puede seleccionar por tema: ficción, romántica, policiaca…

Por edades, los gustos literarios de los encuestados entre los 61 y los 80 años se distancian de los del conjunto de la población española, una tercera parte de los encuestados en ese tramo de edad (32 %) confiesan preferir las temáticas históricas y de política por encima del resto.

Hay una tendencia generalizada, entre los encuestados, en el momento preferido de la lectura. Una gran parte coincide en leer antes de irse a dormir como su opción favorita (50 %), seguida de los fines de semana (27 %) y las vacaciones (14 %). Tan solo un 5 % de la población elige los trayectos en transporte público para disfrutar de un libro y apenas un 3 % opta por acudir expresamente a una cafetería a leer.

El impulso de la escritura

La escritura también se encuentra entre las aficiones de los españoles, aunque no tanto como la lectura. Más de una tercera parte de los encuestados (37 %) asegura que la escritura se encuentra entre sus hobbies. Ademñas, escribir es mucho más que una pasión juvenil. Cierto es que casi dos terceras partes (70 %) de los encuestados entre 18 y 30 años suele escribir, pero muy de cerca les siguen los que tienen entre 31 y 40 años, con un 60 % y los mayores de 41 años, con un 55 %.

Hay, además, unanimidad con respecto a la necesidad de una formación para la escritura: casi la mitad de los encuestados (47 %), independientemente de si pertenecen a una ciudad o a un pueblo, afirma escribir lo que siente, mientras que la cuarta parte de los encuestados (25 %) considera que no es necesaria una formación concreta para escribir. Un 12 % afirma ser autodidacta, habiendo leído varios manuales de escritura; y por último, un reducido grupo representado por el 6 % sí ha asistido a cursos o talleres de escritura para formarse.

Respecto a las personas a las que le gusta escribir, hay un denominador común entre los que viven en ciudades o en pueblos: el colegio. En ambos casos, un tercio de los encuestados descubrió el gusto por escribir durante sus años de estudiantes, aunque en el caso de los pueblos un 12 % —frente a un 10 % en las ciudades— reconoce que es un hábito adquirido en su madurez.

Las dos principales motivaciones de los españoles en el momento de la escritura son reflejar un mundo interno con pensamientos que necesitan poner por escrito (33 %) y por pura diversión (43 %). A la hora de encontrar la inspiración, un 27 % busca la inspiración en historias imaginarias, seguido de un 18% que se basa en hechos reales o en su imaginación para contar historias que se les ocurren, y un 14% toma como referencia sus propias vivencias para compartirlas con el mundo.

La autopublicación, una oportunidad

El 67 % de los encuestados afirmó que no conocía ninguna herramienta de autopublicación, seguidos de aquellos (15 %) que, pese a conocerlas nunca las ha utilizado. Sin embargo, los españoles que sí conocen las herramientas de autopublicación consideran que son útiles tanto para lectores como para escritores: el 22 % cree que permite a los autores tener el control sobre su obra —desde el formato, el diseño y la maquetación hasta el contenido, incluyendo el precio.

Más de una tercera parte (35 %) considera que esta herramienta facilita a los lectores la posibilidad de conocer nuevos autores. De hecho, un 34 % de los encuestados asegura que le gusta descubrir nuevos autores autopublicados.

Entre las ventajas que presenta la autopublicación está, sin dida, el incremento en la igualdad de oportunidades para los nuevos talentos. Un 40 % de los encuestados considera que todos tienen que tener las mismas opciones de ser escritor. Para ello, este tipo de herramientas pueden llegar a resultar muy útiles. Por otro lado, estarían encantados de leer a estos nuevos escritores siempre que la obra esté bien escrita y editada.

El desconocimiento de estas herramientas de autopublicación se convierte en un obstáculo para los aficionados a la escritura que pretenden ver su obra publicada, sobre todo teniendo en cuenta la prolífica producción literaria que hay en España. De todas aquellas personas que aseguraron tener la escritura como afición, un 37 % ha publicado alguna vez, bien sea en un blog personal (30 %), a través de una editorial (31 %) o utilizando alguna herramienta de autopublicación (39 %).

De todos los que afirmaron conocer este tipo de herramientas, tan solo el 11 % las había utilizado para publicar. Además, un 36 %, pese a conocer las herramientas de autopublicación, no ha llegado a publicar por diferentes motivos: un 4 % asegura tener una o varias obras terminadas pero nunca ha llegado a publicarlas, mientras que un 15 % no ha publicado nada de lo que ha escrito y un 16 % no se atreve a hacerlo.

Rueda de prensa de presentación del estudio 'Lectura, Escritura y Creación Literaria'

La autopublicación se ha convertido en una alternativa cada vez más potente para aquellas personas que quieren hacer pública su obra sin depender de una editorial. Para muchos autores, Kindle Direct Publishing (KDP) puede ser la primera opción debido a la autonomía y control que proporciona, entre otras ventajas. Se trata de un servicio gratuito para que los escritores pongan sus libros a disposición de los lectores, en formato digital e impreso, conservando el control editorial de su obra, los derechos de autor y recibiendo hasta el 70% de los ingresos generados por sus ventas.

El servicio gratuito KDP supone, por tanto, una gran aportación, debido a que permite a los autores publicar su obra en solo cinco minutos, y que esta aparezca en la tienda Kindle en un plazo máximo de setenta y dos horas. Todo ello, de forma gratuita y en un proceso en el que el autor decide todo, desde la portada hasta el precio.

[Raquel Ortega se alza con el Premio Literario Amazon Storyteller 2022]

Estos datos han sido presentados en un evento organizado por Amazon, junto con la Fundación Ortega-Marañón y Vivaces, alianza de empresas por el medio rural, y que ha contado con la participación de Federico Buyolo, director cultural de la Fundación Ortega-Marañón; Pablo Maderuelo, director del comité ejecutivo de Vivaces; Raquel Ortega, autora KDP y ganadora del Premio Literario Amazon Storyteller 2022; Fernando Bonete, profesor y director del Grado en Humanidades de la Universidad CEU San Pablo e influencer @en_bookle, y la periodista Marta Reyero como moderadora.

Durante el encuentro, los asistentes debatieron sobre temas como los hábitos de lectura y escritura en España, así como de las diferentes ideas para consolidarlos, fomentarlos en los segmentos donde se encuentran menos desarrollados y el papel de la tecnología a la hora de reducir las diferencias de acceso a la lectura y la creación literaria.

Buyolo ha destacado la importancia que tiene el acceso a Internet y la capacidad que tiene para democratizar la cultura y fijar la población: “Sin duda, la educación y la cultura es un elemento crucial a la hora de retener población". Y ha añadido que "Internet nos facilita es esa conexión, el saber que puedes tener acceso a formación y que no estás solo. Esa posibilidad de conexión en cualquier momento y en cualquier parte rompe con el aislamiento que hemos tenido en la España rural”.

Maderuelo, por su parte, considera que "la digitalización ha cambiado radicalmente el ámbito de la cultura y la lectura del medio rural. Pienso, creo y defiendo que los pueblos necesitan acceso a los servicios, de ahí la importancia que tiene la conectividad". Ha matizado, además, que "no solo es el comercio electrónico, sino la capacidad de tener acceso a todos esos distintos formatos que te acompañan en diferentes situaciones y que nos permite acceder a un catálogo mucho más amplio". "Realmente creo que está cambiando el paradigma en el medio rural y lo considero muy positivo, siendo la cultura un elemento esencial para que la gente se quede en los pueblos", ha concluido.

Igualdad de oportunidades

También se analizaron las nuevas tendencias en el área de la creación literaria y las posibilidades de la autoedición en el desarrollo de nuevos talentos y su descubrimiento al público. Ortega ha compartido su experiencia a través de KDP: “Yo desconocía que existiera la autopublicación en español y, en cuanto supe que podía autopublicar en castellano con Amazon, no lo pensé dos veces y me pasé directamente a KDP".

A continuación, ha valorado el proceso: "Es muy sencillo, está muy bien explicado y, además, tienes el control completo sobre tu trabajo. No me canso de animar a todos los que escriben a utilizar KDP. Además, el premio de Amazon es una oportunidad única donde todos estamos al mismo nivel y todos los libros son valorados igual, y que también te ayuda a ampliar tu visibilidad. Aquí no hay diferencias; tu eres igual que el de al lado”.

"Quizá siga habiendo dificultades de acceso a la lectura", ha concedido Bonete, "pero no en cuanto al libro como objeto, sino a la literatura como tal y a la dificultad de elegir entre tantas opciones de acceso y títulos disponibles". El influencer considera que "hemos llegado a un punto en el que tenemos tal cantidad de oportunidades que el problema ahora es elegir con criterio. Gracias a la tecnología tenemos formas muy variadas para acceder al libro como artefacto, pero quedan por desarrollar herramientas tecnológicas que nos puedan ayudar a seleccionar cuáles son los libros que nos van a enriquecer verdaderamente de acuerdo a nuestros gustos o para variarlos".

Rueda de prensa de presentación del estudio 'Lectura, Escritura y Creación Literaria'

En definitiva, "la tecnología nos ha ayudado desde un punto de vista técnico, ahora nos tiene que ayudar desde un punto de vista relacional”, ha sentenciado. Las conclusiones del debate formarán parte de un nuevo episodio del pódcast La España medio llena, de Vivaces, disponible en Amazon Music.

Amazon contribuye a la industria del libro en España, apoyando a todos los agentes del sector. Gracias a Kindle Direct Publishing (KDP), miles de autores independientes han podido autopublicar sus libros recibiendo alrededor del 65% de los ingresos generados por su libro. Por su parte, las editoriales españolas venden sus libros a través de Amazon.es. Esto es muy importante para todas las editoriales, ya que Amazon mantiene su catálogo, y además incluye sus novedades. También se benefician las editoriales indie de mediano y pequeño tamaño, que luchan por encontrar espacio y visibilidad en librerías cuyas estanterías son limitadas.

Por último, más de 600 librerías en España se encuentran en Amazon.es actualmente. Desde esta web venden libros a los lectores que no pueden acudir a su tienda física.

Sigue los temas que te interesan