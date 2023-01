La frente: finalistas

Hola, amigos:

Esta semana hemos escrito sobre la frente, esa parte señera del rostro, siempre a la vista, que no pocas veces resulta delatora, como se ha puesto de manifiesto en muchos de vuestros microrrelatos. Pero también me interesa lo que permanece oculto, lo que no se ve. Y cambiando de tercio, la semana que viene escribiremos sobre lo que hay en el subsuelo de las ciudades: el alcantarillado, ese conjunto de sumideros y conductos fabricados para recoger las aguas llovedizas o residuales y darles paso o salida.

Veamos, mientras, quiénes son los finalistas de la semana dedicada a la frente:

Torivino

Iba por la calle con la frente bien alta, mientras sus acreedores lo evitaban por vergüenza.

Leto

En el paredón, el desertor llevó su mano a la frente para evitar el sol. Y eso fue lo más parecido a un saludo militar que mostró jamás.

AnaBelén

En aquella cama del hospital, soñó con los besos que su madre le daba en la frente antes de dormir, y nunca más despertó.

RodrigoGil

Apoyando la frente sobre su enfermera favorita, el multimillonario entendió tarde que lo que le faltaba en ese momento no se podía comprar.

PilarAlejos

Ansía tanto salir que la marca de los barrotes no desaparece de su frente.

Rumor

Marcó el gol decisivo con la frente, y no se la volvió a limpiar hasta que finalmente lo ingresaron en el manicomio.

Margot

Tras alcanzar la cima del caos se sentó con la frente rozando el techo.

Magnifiqus

Demasiado tarde. El pelotón no pudo contener el caudal de ideas y pensamientos que brotó furioso a través del agujero de bala de su frente.

NuriaRodríguez

Le gustaba la gente que iba de frente hasta que aquel kamikaze se cruzó en su camino.

Pugachov

Cuando se encontraron por primera vez frente a frente, ambos apreciaron la utilidad de los filtros de la web de contactos.

Marta

No me cuesta madrugar, afirmó el cirujano en su enésima guardia, blandiendo el cuchillo de la mantequilla sobre la frente del paciente.

Torivino

Se tatuó un ojo en mitad de la frente y empezó a sentir cosas que le desazonaban.

Torivino

Los pensamientos le aparecían impresos en la frente. Fue el primer caso de un fenómeno que transformaría la sociedad.

Psique

Ella lo despertó minutos antes de que los guardias hallaran su escondite y él la mató de un manotazo en la frente. Bendita mosca, pensó.

Psique

Siempre arrugaba la frente cuando mentía, por eso se acostumbró a no decir nunca la verdad.

NuriaRodríguez

Cuando su apasionado amante se despidió de ella con un beso en la frente, le dejó para volver con su marido.

Psique

Sus ilusiones de amor se desvanecieron cuando, tras acompañarla a casa, ella le plantó un beso en la frente.

gpm

El oficial les rogó que esta vez no disparasen a las piernas o a los brazos, que apuntaran a la frente. Fue el último ¡fuego! de su vida.

Pugachov

Orando con la frente en el suelo, encontró una moneda de dos dirhams y siguió dando gracias a Alá.

AlejMelguizo

El músico anda por la vida con la cabeza bien alta, que todo el mundo vea el bello pentagrama que las arrugas han edificado en su frente.

Para aparecer con nombre y apellidos en el anuncio del ganador, escribid por favor a cuenta140@elcultural.es

Y uno, de regalo:

Magnifiqus

Mientras se trajinaba, sudoroso, a la hija del marqués, no olvidaba las palabras de su padre: "Te ganarás el pan con el sudor de tu frente".

Gracias.

Saludos cordiales

Sigue los temas que te interesan